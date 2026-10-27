Balonul de Aur 2026 a fost acordat luni seară, într-un eveniment găzduit de London Palladium Theatre, din Anglia, iar Harry Kane a fost marele câștigător.

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Ediția din acest an este a 70-a din istorie, iar Londra a fost aleasă ca gazdă în semn de omagiu pentru Sir Stanley Matthews, primul câștigător al premiului.

Brazilianul Ronaldo a urcat pe scenă pentru a înmâna trofeul. „Il Fenomeno” a câștigat de două ori Ballon d'Or, în 1997 și în 2002.

Harry Kane a primit trofeul. Pe locul 2 s-a clasat Kylian Mbappe, iar pe 3, Lamine Yamal.

Kane e primul englez care câștigă acest trofeu după Michael Owen în 2001.

Atacantul a marcat 73 de goluri. 61 dintre acestea au fost marcate pentru Bayern, iar 12 pentru Anglia (șase la Cupa Mondială).

Kane este al șaptelea cel mai în vârstă câștigător al Balonului de Aur.

Harry Kane FOTO Imago

„În primul rând, nu am cuvinte. Mulțumesc revistei France Football, iar faptul că ceremonia are loc la Londra face ca acest moment să fie cu adevărat special.

Mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Probabil a fost foarte dificil, având în vedere jucătorii extraordinari cu care am concurat. Iată ce poți realiza prin muncă asiduă!

Fără colegii mei de la Bayern Munchen nu aș fi reușit. Fără îndoială, am devenit un jucător mai bun, iar asta datorită conducerii voastre. Este o onoare să joc pentru Bayern și să aduc acest trofeu înapoi la Munchen.

Cu Anglia am avut un an special. Nu a fost perfect, dar am creat o legătură perfectă. Mulțumesc întregului staff. Este o onoare să reprezint Anglia. Este o onoare să fiu căpitanul echipei naționale.

Nu aș fi ajuns unde sunt astăzi fără Tottenham. Toți antrenorii pe care i-am avut mi-au permis să-mi îndeplinesc acest vis.

Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor pe care i-am avut de-a lungul carierei. Toți au fost importanți în diferite etape ale dezvoltării mele.

Să ai un frate mai mare care te susține atât de mult este neprețuit, la fel și părinții mei. M-ați susținut, m-ați dus la antrenamente. Nu m-ați presat niciodată să devin fotbalist. Am vorbit doar despre cum să mă perfecționez, iar asta m-a ajutat în cariera mea.

Soția mea este cea mai bună prietenă a mea. Tu ești persoana care mă susține cel mai mult. Îți dorești mereu ce e mai bun pentru mine. Ai sacrificat atât de multe pentru mine… Acesta este un trofeu pentru noi. Îți mulțumesc, te iubesc, vom sărbători.

Trebuie să crezi în tine însuți. Călătoria mea nu a fost o linie dreaptă. Am avut multe suișuri și coborâșuri, și sper că aceasta poate servi drept inspirație”, a spus Kane.

Harry Kane Kylian Mbappe Lamine Yamal Rodri Lionel Messi Khvicha Kvaratskhelia Ousmane Dembele Erling Haaland Michael Olise Fabian Ruiz

E al treilea trofeu Ballon D'Or pentru jucătoarea de 32 de ani care evoluează acum la London City Lionesses, însă performanțele pentru care a primit trofeul le-a reușit la FC Barcelona, echipă la care a jucat până în iulie 2026.

Alexia Putellas FOTO Imago

„Vă mulțumesc, este o plăcere să mă aflu din nou aici. Mulțumesc revistei France Football și tuturor celor care au considerat că merit acest premiu.

Felicitări tuturor nominalizaților. Felicitări și celorlalți câștigători. Vă mulțumesc, colege de echipă. Faptul că atât de mulți jucători de la Barça sunt nominalizați spune multe despre sezonul pe care l-am avut. Oricare dintre voi ar ține acest discurs acum. Am trăit momente incredibile și am depășit dificultăți sub forma accidentărilor.

Pentru mine, a fost o onoare să fiu căpitanul vostru. Mulțumesc, de asemenea, lui Pere și personalului clubului. Vreau să le mulțumesc suporterilor. Vă mulțumesc pentru tot respectul și stima pe care mi le-ați acordat timp de 14 ani. Mulțumesc președintelui și consiliului de administrație. Vă mulțumesc că ați fost alături de echipă, mai ales când am avut cel mai mult nevoie de voi. Mulțumesc coechipierilor mei din echipa națională, staff-ului tehnic și președintelui.

Am câștigat Liga Națiunilor și ne-am asigurat locul la Cupa Mondială din Brazilia. Vom da totul și în această vară.

Vreau să închei cu ceea ce este cel mai important pentru mine. Este un trofeu pentru munca mea, dar acești oameni care au un impact asupra vieții mele: familia mea, prietenii mei. Știu că, dacă mi-am redescoperit bucuria pe care o simțeam, a fost datorită vouă. Am învățat să merg din nou, să lovesc din nou mingea. Când aveam cele mai mari îndoieli, voi ați fost acolo să le risipiți și să mă ajutați să devin jucătoarea care sunt astăzi.

Nu în ultimul rând, tuturor băieților și fetelor din întreaga lume: dacă vă place să jucați fotbal, jucați. Credeți în voi înșivă. Dacă aveți un vis, urmăriți-l. Cel mai important lucru este să o faceți cu dragoste și pasiune”, a spus Alexia Putellas.

Corral joacă în Mexic, pentru CF Pachuca și naționala Mexicului. Ea s-a declarat mândră că este prima mexicană care primește un premiu în cadrul acestei gale.

Veronica Charlyn Corral FOTO Imago

„Vreau să mulțumesc clubului meu, staff-ului și, în special, coechipierilor mei. De asemenea, familiei mele, pentru că îmi împărtășește pasiunea și îmi dă puterea să deschid noi orizonturi în acest sport.

Astăzi îmi dau seama că visurile nu numai că se împlinesc, ci chiar pot fi depășite”, a declarat Corral.

„A fost un an incredibil. A fost cel mai bun sezon din cariera mea. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără toți cei care m-au încurajat să dau tot ce am mai bun.

Sunt înconjurat de o echipă minunată, care mă ajută să rămân cu picioarele pe pământ. Soția mea este aici. Nimic nu ar fi fost posibil fără tine!”, a spus și Harry Kane

Ousmane Dembele a urcat pe scenă pentru a ridica premiul. Gruparea de pe Parc des Princes câștigă pentru al doilea an consecutiv.

Ousmane Dembele FOTO Imago

„În numele întregului club, vă mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc președintelui, staff-ului, antrenorului nostru și suporterilor noștri, care ne susțin mereu. Este a doua oară când câștigăm acest trofeu. Am format o echipă incredibilă. Încercăm să mulțumim pe toți cei care ne urmăresc. În numele tuturor, vă mulțumesc.

Câștigarea consecutivă a trei trofee Champions League ar fi ceva incredibil. Sezonul este lung, iar în prima parte a acestuia trebuie să dăm totul. Există câteva echipe greu de învins, iar noi a trebuit să jucăm împotriva lui Bayern München. A fost extrem de dificil. Arsenal a făcut o treabă excelentă în ultimii trei sau patru ani. Știm cu cine ne confruntăm”, a spus Dembele.

Joan Laporta a urcat pe scenă pentru a ridica premiul.

„Mulțumim revistei France Football pentru că ne-a acordat acest premiu pentru cel mai bun club feminin al anului. Este o mare onoare. Vă mulțumesc foarte mult în numele FC Barcelona.

Toată lumea a muncit incredibil de mult pentru a obține acest succes. Jucătoarele noastre sunt fantastice, la fel ca antrenorul nostru și directorii care se ocupă de fotbalul feminin. Atât de mulți oameni. Vă mulțumesc pentru toată munca pe care o depuneți, pentru că este extraordinară. De asemenea, doresc să mulțumesc instituțiilor care organizează competițiile: UEFA, Federația Spaniolă de Fotbal și LaLiga.

Ne concentrăm eforturile pe câștigarea campionatului pentru a treia oară consecutiv, iar în acest sezon vrem să câștigăm și Liga Campionilor”, a spus Laporta.

Joan Laporta FOTO Imago

Atacantul de la Arsenal a vorbit despre copilăria sa, apoi a dezvăluit povestea unui băiat de 14 ani din Rwanda care își pierdea vederea și a beneficiat de îngrijiri medicale grație fundației BigShoe.

Saka și BigShoe au colaborat pentru finanțarea unor operații chirurgicale pentru copiii defavorizați din Nigeria, țara de origine a părinților fotbalistului de la Arsenal.

Bukayo Saka FOTO Imago

„Mulțumesc revistei France Football pentru că mi-a oferit ocazia să fiu aici în această seară și să accept acest premiu în numele atâtor băieți și fete pe care am reușit să-i ajutăm. Mulțumesc.

Lucrez împreună cu familia mea și cu o organizație neguvernamentală pentru a ajuta copiii care nu au aceste oportunități”, a spus Saka.

Premiul Socrates se acordă fotbaliștilor care se implică în proiecte umanitare, caritabile și sociale, folosindu-și faima și resursele pentru a ajuta oamenii și comunitățile.

Premiul a fost creat în 2022 și poartă numele lui Socrates, fostul mare fotbalist brazilian, cunoscut atât pentru talentul său pe teren, cât și pentru implicarea în cauze sociale.

Portarul Barcelonei de la fotbal feminin, Cata Coll, și cel al lui Atletic Bilbao la masculin, Unai Simon, au fost desemnați portarii anului.

Anunțul a fost făcut de Peter Schmeichel, câștigător al Ligii Campionilor cu Manchester United în sezonul 1998/99 și campion european cu Danemarca la EURO '92.

Cata Coll FOTO Imago

„Vă mulțumesc tuturor din suflet. Este o onoare să mă aflu aici. Mi-ar fi imposibil să accept acest premiu fără ajutorul atâtor oameni. Părinții mei, iubita mea, toți prietenii mei din copilărie, ei mă fac să realizez cât de privilegiați suntem mulți dintre noi, cei prezenți în această sală, antrenorilor mei și tuturor coechipierilor mei de la echipa națională și de la Athletic Bilbao.

Aș dori să-i mulțumesc lui Koldo Arsua, fie-i țărâna ușoară, care spunea că în fotbal, dincolo de titluri, ceea ce contează este moștenirea pe care o lași în urmă când totul se termină. Am învățat să iubesc Athletic Bilbao, un club care mi-a oferit totul. Primesc acest premiu aici datorită lor.

Portarii sunt supuși unei presiuni enorme. Am crescut învățând din greșelile noastre. Este o mare satisfacție să mă aflu aici și să primesc acest premiu.

Joan Garcia, David Raya, fără voi nu aș fi reușit să câștig acest premiu”, a spus Unai Simon.

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Am jucat ca fundaș central. Eram un fel de Puyol, care pasa mingea. Apoi am devenit portar și a fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea. Cata Coll, portar FC Barcelona Femeni

Selecționerul Spaniei a câștigat marele trofeu dedicat antrenorilor.

„Nu vorbesc engleza foarte fluent, dar sper să mă descurc mai bine în viitor. Este o onoare să primesc acest premiu. Simplul fapt că m-am aflat printre nominalizați a fost o onoare. Vreau să îi felicit pe ceilalți nominalizați.

Acest premiu este pentru întreaga echipă, pentru jucătorii minunați pe care îi am alături de mine. Este o onoare să vă antrenez pe toți. Am cel mai bun staff tehnic din lume și doresc să profit de această ocazie pentru a mulțumi Federației Spaniole de Fotbal, lui Louzan, directorul sportiv, precum și agenției mele.

Vreau să închei mulțumind familiei mele, celor care sunt aici și celor care nu mai sunt printre noi, pentru acest premiu. Voi încheia cu un citat din Marc Aureliu: «Succesul individual ne face vizibili, succesul colectiv ne face invincibili».

Secretul constă în a avea un grup care pune binele colectiv înaintea celui individual. Ei pun în practică această abordare mult mai bine decât și-ar fi putut imagina cineva. Acesta este succesul lor. Mă simt privilegiat să conduc o echipă de acest calibru, atât pe teren, cât și în afara lui”, a spus De la Fuente.

Nu există dovezi credibile că citatul „Succesul individual ne face vizibili, succesul colectiv ne face invincibili” îi aparține lui Marcus Aurelius.

Luis de la Fuente FOTO Imago

Pere Romeu are 32 de ani și e antrenorul echipei de fotbal feminin de la Barcelona din 2024 încoace.

Jucătoarea de la FC Barcelona e mare învingătoare la această categorie. Ea i-a dedicat trofeul mamei ei, care a murit în 2018.

Lopez a câștigat trofeul și în 2025.

„Am început sezonul cu dorința de a deveni din ce în ce mai bună zi de zi. Faptul că am primit trofeul înseamnă că am progresat. Cred că este ceva minunat, ceva la care visezi mereu: să fii un model de urmat pentru băieți și fete. Este minunat. Eram foarte emoționată, iar zâmbetul Alexiei (Putellas) m-a liniștit.

Aștept cu nerăbdare sfârșitul serii și momentul în care Lamine va ridica Balonul de Aur pe care îl merită din plin”, a spus Vicky Lopez.

Pentru al treilea an consecutiv, Lamine Yamal a fost desemnat Cel mai bun tânăr jucător al anului. A mai câștigat trofeul în 2024 și 2025.

Lamine Yamal FOTO Imago

41 de goluri a influențat Lamine Yamal în toate competițiile în sezonul 2025-26 (24 de goluri, 17 pase decisive), cu 19 mai multe decât orice alt adolescent din cele 5 mari ligi europene

„Sunt bucuros că sunt aici, le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru că au fost alături de mine.

Mi-ar fi plăcut ca Cubarsi să fie aici, cred că acest premiu ar trebui să-i revină lui. Îl merită. De ceva vreme, evoluează la un nivel incredibil”, a spus Yamal.

Alexia Putellas, winner of the 2021 and 2022 Ballon d'Or, is on the red carpet #ballondor https://t.co/efeJ3SPoAO — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Ronaldo is in the house! Watch the Ballon d'Or ceremony live on @DAZNFootball #ballondor https://t.co/qK3ViP6bnZ — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Jurnalista Kate Scott, care va prezenta Gala Balonului de Aur alături de legendarul Thierry Henry, a ajuns la ceremonie.

Kate Scott & Malik Scott! #ballondor https://t.co/Nn5m1KKU7a — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

11 Jude Bellingham

12 Pau Cubarsí

13 Achraf Hakimi

14 Vitinha

15 Declan Rice

16 Ferran Torres

17 Vinicius

18 Marc Cucurella

19 João Neves

20 Willian Pacho

21 Gabriel

22 Lautaro Martinez

23 Nuno Mendes

24 Luis Diaz

25 Marquinhos

26 Dayot Upamecano

27 Bruno Fernandez

28 Julián Quiñones

29 William Saliba și Sadio Mane

11 Yui Hasegawa

12 Klara Buhl

13 Mariona Caldentey

14 Wendie Renard

15 Cata Coll

16 Mapi Leon

17 Esmee Brugts

18 Barbra Banda

19 Tessa Wullaert

20 Selma Bacha

21 Scarlett Camberos

22 Manaka Matsukubo

23 Momoko Tanikawa

24 Kerstin Casparij

25 Caroline Weir

26 Alex Greenwood

27 Rose Lavelle

28 Lorena, Melvine Malard, Vivianne Miedema

Conform Marca, Observatorul de fotbal CIES a întocmit un clasament pe baza unor criterii precum performanța și competitivitatea, iar jucătorul de la Barcelona ar fi marele câștigător.

Fotbalistul de la Barcelona conduce clasamentul cu 95,8 de puncte, mult înaintea celorlalți candidați.

Îi depășește astfel pe Michael Olise (93,9) și Harry Kane (90,5). Clasamentul ia în calcul performanțele individuale, nivelul competițiilor și rezultatele echipelor. O surpriză este Lionel Messi, clasat pe locul 4 la 39 de ani, în timp ce Kylian Mbappe ocupă poziția a șasea, iar Erling Haaland, Pedri și Pau Cubarsí se regăsesc și ei în top 10.

La polul opus, Ousmane Dembélé, câștigătorul celui mai recent Balon de Aur, se află abia pe locul 27.

Top 10 în clasamentul CIES

Lamine Yamal (Barcelona) - 95,8 puncte Michael Olise (Bayern) - 93,9 Harry Kane (Bayern) - 90,5 Lionel Messi (Inter Miami) - 90,4 Desire Doue (PSG) - 90,4 Kylian Mbappe (Real Madrid) - 90,4 Khvicha Kvaratskhelia (PSG) - 90,3 Pedri Gonzalez (Barcelona) - 90,3 Erling Haaland (Manchester City) - 90,0 Pau Cubarsí (Barcelona) - 90,0

Kane, Yamal și Mbappe, favoriți la câștigarea Balonului de Aur

Pentru prima dată după mai mulți ani, lupta pentru cel mai râvnit trofeu individual este una extrem de strânsă.

Harry Kane (33 de ani), Kylian Mbappe (27 de ani) și Lamine Yamal (19 ani) au avut un sezon 2025/2026 excepțional pe plan personal.

Atacantul lui Bayern Munchen a marcat 73 de goluri în 65 de partide. Sunt luate în calcul și meciurile jucate pentru selecționata Angliei, cu care a ajuns până în semifinalele CM 2026.

Harry Kane/ Foto: IMAGO

Kylian Mbappe, superstarul francez al celor de la Real Madrid, a încheiat sezonul precedent în postura de golgheter atât în La Liga, cât și în Liga Campionilor, însă din nefericire pentru el, „galacticii” nu au câștigat niciun trofeu.

Atacantul de 27 de ani a cucerit și Gheata de Aur a Cupei Mondiale, cu 10 goluri. Franța a încheiat turneul final pe locul 4, după ce a pierdut finala mică, 3-6 cu Anglia.

42 de goluri a marcat Mbappe pentru Real Madrid în sezonul 2025-2026/ Foto: IMAGO

Lamine Yamal ar putea deveni cel mai tânăr câștigător al Balonului de Aur, la 19 ani, 3 luni și 14 zile.

În prezent, recordul îi aparține lui Ronaldo Nazario, care cucerea pentru prima dată acest premiu în anul 1997, pe vremea când avea 21 de ani, 3 luni și 5 zile.

În sezonul precedent, Yamal a fost jucător exponențial pentru Barcelona, cu care a cucerit al doilea titlu consecutiv. A devenit și campion mondial cu Spania în această vară.

Anul trecut s-a clasat pe locul 2 în cursa pentru Balonul de Aur, fiind învins de Ousmane Dembele.

24 de goluri a marcat Yamal pentru Barcelona în sezonul trecut, în toate competițiile/ FOTO: IMAGO

Balonul de Aur, o scurtă istorie

Decernat an de an, încă din 1956, de către France Football, trofeul este cea mai prestigioasă distincție pe care un fotbalist o poate primi pentru performanțe individuale extraordinare, dar și pentru talent și muncă.

Cei mai mari fotbaliști din istoria sportului au câștigat Balonul de Aur, iar printre aceștia se numără: Lionel Messi (8), Cristiano Ronaldo (5), Michel Platini (3), Johan Cruyff (3), Alfredo Di Stefano (2), Ousmane Dembele (2) Zinedine Zidane (1) sau Eusebio (1).

Ce premii se acordă în cadrul galei „Balonul de Aur”

France Football, alături de UEFA va acorda premii pentru:

Balonul de Aur (cel mai bun jucător al anului)

(cel mai bun jucător al anului) Trofeul Kopa (cel mai bun tânăr jucător al anului)

(cel mai bun tânăr jucător al anului) Trofeul Yashin (cel mai bun portar al anului)

(cel mai bun portar al anului) Cel mai bun club al anului

Cel mai bun antrenor al anului

Trofeul Socrates (cea mai bună acțiune umanitară și implicare socială din fotbal)

Premiile se vor acorda atât în fotbalul masculin, cât și în fotbalul feminin.

Lista celor 30 de nominalizați la Balonul de Aur

Jude Bellingham (23 de ani, Real Madrid și Anglia)

(23 de ani, Real Madrid și Anglia) Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Marc Cucurella (28 de ani, Real Madrid și Spania)

(28 de ani, Real Madrid și Spania) Ousmane Dembele (29 de ani, PSG și Franța)

(29 de ani, PSG și Franța) Luis Diaz (29 de ani, Bayern Munchen și Columbia)

(29 de ani, Bayern Munchen și Columbia) Bruno Fernandes (32 de ani, Manchester United și Portugalia)

(32 de ani, Manchester United și Portugalia) Gabriel (28 de ani, Arsenal și Brazilia)

(28 de ani, Arsenal și Brazilia) Erling Haaland (26 de ani, Manchester City și Norvegia)

(26 de ani, Manchester City și Norvegia) Achraf Hakimi (27 de ani, PSG și Maroc)

(27 de ani, PSG și Maroc) Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen și Anglia)

(33 de ani, Bayern Munchen și Anglia) Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani, PSG și Georgia)

(25 de ani, PSG și Georgia) Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Sadio Mane (34 de ani, Al Nassr și Senegal)

(34 de ani, Al Nassr și Senegal) Marquinhos (32 de ani, PSG și Brazilia)

(32 de ani, PSG și Brazilia) Lautaro Martinez (28 de ani, Inter și Argentina)

(28 de ani, Inter și Argentina) Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid și Franța)

(27 de ani, Real Madrid și Franța) Nuno Mendes (24 de ani, PSG și Portugalia)

(24 de ani, PSG și Portugalia) Lionel Messi (39 de ani, Inter Miami și Argentina)

(39 de ani, Inter Miami și Argentina) Joao Neves (21 de ani, PSG și Portugalia)

(21 de ani, PSG și Portugalia) Michael Olise (24 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(24 de ani, Bayern Munchen și Franța) Willian Pacho (24 de ani, PSG și Ecuador)

(24 de ani, PSG și Ecuador) Julian Quinones (29 de ani, Al Qadsiah și Mexic)

(29 de ani, Al Qadsiah și Mexic) Declan Rice (27 de ani, Arsenal și Anglia)

(27 de ani, Arsenal și Anglia) Rodri (30 de ani, Barcelona și Spania)

(30 de ani, Barcelona și Spania) Fabian Ruiz (30 de ani, PSG și Spania)

(30 de ani, PSG și Spania) William Saliba (25 de ani, Arsenal și Franța)

(25 de ani, Arsenal și Franța) Ferran Torres (26 de ani, PSG și Spania)

(26 de ani, PSG și Spania) Dayot Upamecano (27 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(27 de ani, Bayern Munchen și Franța) Vinicius Junior (26 de ani, Real Madrid și Brazilia)

(26 de ani, Real Madrid și Brazilia) Vitinha (26 de ani, PSG și Portugalia)

Lista celor 30 de finaliste la Balonul de Aur în fotbalul feminin

Selma Bacha (25 de ani, OL Lyon, Franţa)

(25 de ani, OL Lyon, Franţa) Barbra Banda (25 de ani, Orlando Pride și Zambia)

(25 de ani, Orlando Pride și Zambia) Klara Buhl (25 de ani, Bayern Munchen și Germania)

(25 de ani, Bayern Munchen și Germania) Esmee Brugts (23 de ani, Barcelona și Olanda)

(23 de ani, Barcelona și Olanda) Mariona Caldentey (30 de ani, Arsenal și Spania)

(30 de ani, Arsenal și Spania) Scarlett Camberos (25 de ani, Club Amarica și Mexic)

(25 de ani, Club Amarica și Mexic) Kerstin Casparij (26 de ani, Manchester City și Olanda)

(26 de ani, Manchester City și Olanda) Temwa Chawinga (27 de ani, Kansas City și Malawi)

(27 de ani, Kansas City și Malawi) Cata Coll (25 de ani, Barcelona și Spania

(25 de ani, Barcelona și Spania ) Melchie Dumornay (23 de ani, OL Lyonnes și Haiti)

(23 de ani, OL Lyonnes și Haiti) Caroline Graham Hansen (31 de ani, Barcelona și Norvegia)

(31 de ani, Barcelona și Norvegia) Alex Greenwood (33 de ani, Manchester City și Anglia)

(33 de ani, Manchester City și Anglia) Pernille Harder (33 de ani, Bayern Munchen și Danemarca)

(33 de ani, Bayern Munchen și Danemarca) Patri Guijarro (28 de ani, Barcelona și Spania)

(28 de ani, Barcelona și Spania) Rose Lavelle (31 de ani, Gotham FC și Statele Unite)

(31 de ani, Gotham FC și Statele Unite) Yui Hasegawa (29 de ani, Manchester City și Japonia)

(29 de ani, Manchester City și Japonia) Mapi Leon (31 de ani, Barcelona și Spania)

(31 de ani, Barcelona și Spania) Lorena (29 de ani, Kansas City și Brazilia)

(29 de ani, Kansas City și Brazilia) Melvine Malard (26 de ani, Manchester United, Chelsea și Franţa)

(26 de ani, Manchester United, Chelsea și Franţa) Manaka Matsukubo (22 de ani, North Carolina Courage, Chelsea și Japonia)

(22 de ani, North Carolina Courage, Chelsea și Japonia) Ewa Pajor (29 de ani, Barcelona și Polonia)

(29 de ani, Barcelona și Polonia) Viviane Miedema (30 de ani, Manchester City și Olanda)

(30 de ani, Manchester City și Olanda) Claudia Pina (25 de ani, Barcelona și Spania)

(25 de ani, Barcelona și Spania) Alexia Putellas (32 de ani, Barcelona, London City Lionesses și Spania)

(32 de ani, Barcelona, London City Lionesses și Spania) Alessia Russo (27 de ani, Arsenal și Anglia)

(27 de ani, Arsenal și Anglia) Momoko Tanikawa (21 de ani, Bayern Munchen și Japonia)

(21 de ani, Bayern Munchen și Japonia) Wendie Renard (36 de ani, OL Lyon și Franţa)

(36 de ani, OL Lyon și Franţa) Kadija Shaw (28 de ani, Manchester City și Jamaica)

(28 de ani, Manchester City și Jamaica) Caroline Weir (31 de ani, Real Madrid, OL Lyon și Scoţia)

(31 de ani, Real Madrid, OL Lyon și Scoţia) Tessa Wullaert (33 de ani, Inter Milano, Como și Belgia)

Lista pentru antrenorul anului:

Mikel Arteta (Arsenal)

(Arsenal) Luis de la Fuente (selecționer Spania)

(selecționer Spania) Unai Emery (Aston Villa)

(Aston Villa) Vincent Kompany (Belgia)

(Belgia) Luis Enrique (PSG)

Lista pentru portarul anului

Yassine Bounou (35 de ani, Al-Hilal și Maroc)

(35 de ani, Al-Hilal și Maroc) Thibaut Courtois (34 de ani, Real Madrid și Belgia)

(34 de ani, Real Madrid și Belgia) Joan Garcia (25 de ani, Barcelona și Spania)

(25 de ani, Barcelona și Spania) Gregor Kobel (28 de ani, Borussia Dortmund și Elveția)

(28 de ani, Borussia Dortmund și Elveția) Emiliano Martinez (34 de ani, Aston Villa, Chelsea și Argentina)

(34 de ani, Aston Villa, Chelsea și Argentina) Edouard Mendy (34 de ani, Al-Ahli și Senegal)

(34 de ani, Al-Ahli și Senegal) David Raya (30 de ani, Arsenal și Spania)

(30 de ani, Arsenal și Spania) Matvey Safonov (27 de ani, PSG și Rusia)

(27 de ani, PSG și Rusia) Unai Simon (29 de ani, Athletic Club și Spania)

(29 de ani, Athletic Club și Spania) Vozinha (40 de ani, Chaves Colo-Colo și Capul Verde)

Lista pentru trofeul Kopa - cel mai bun tânăr jucător

Kerim Alajbegovic (18 ani, Leverkusen, Juventus și Bosnia și Herțegovina)

(18 ani, Leverkusen, Juventus și Bosnia și Herțegovina) Ayyoub Bouaddi (18 ani, Lille, Manchester City și Maroc)

(18 ani, Lille, Manchester City și Maroc) Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Yan Diomandé (19 ani, Real Madrid și Coasta de Fildeș)

(19 ani, Real Madrid și Coasta de Fildeș) Lennart Karl (18 ani, Bayern Munchen și Germania)

(18 ani, Bayern Munchen și Germania) Eli Junior Kroupi (20 de ani, Bournemouth și Franța)

(20 de ani, Bournemouth și Franța) Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Johan Manzambi (20 de ani, Aston Villa și Elveția)

(20 de ani, Aston Villa și Elveția) Ibrahim Maza (20 de ani, Bayer Leverkusen și Algeria)

(20 de ani, Bayer Leverkusen și Algeria) Warren Zaire-Emery (20 de ani, PSG și Franța)

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