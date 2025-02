Explicațiile lui Slot  De ce „a explodat” la finalul meciului cu  Everton-Liverpool

Antrenorul celor de la Liverpool, Arne Slot (46 de ani), a explicat de ce și-a pierdut cumpătul la finalul meciului cu Everton.

Olandezul s-a ales cu un cartonaș roșu din partea centralului Michael Oliver și ar putea primi o suspendare de două etape.

Everton și Liverpool au terminat la egalitate, scor 2-2, miercuri, într-o partidă restantă din etapa #15 din Premier League.

„Caramelele” au reușit golul egalizator în minutul 90+7, la o fază foarte controversată. S-a reclamat o poziție de ofsaid la construcția fazei, însă VAR-ul a decis că nu s-a întâmplat nimic incorect, iar golul rămâne.

Arne Slot: „Sper ca data viitoare să procedez altfel”

Arne Slot s-a ales cu un cartonaș roșu din partea lui Michael Oliver și nu va fi pe bancă la următoarele două partide din campionat, cu Wolves (acasă, 16 februarie) și Aston Villa (deplasare, 19 februarie).

Tehnicianul a explicat că tensiunea ultimelor minute l-a învăluit și l-a determinat să se comporte într-un mod nu tocmai normal.

„Ce s-a întâmplat, a fost în timpul suplimentar. Cele cinci minute au devenit opt, iar emoțiile au pus stăpânire pe mine. Dacă aș fi putut proceda altfel... Sper să o fac diferit data viitoare”, a declarat Slot, conform The Mirror.

Arne Slot: „Suntem o echipă foarte greu de învins”

În același timp, Arne Slot a simțit și frustrarea antrenorului care în minutul 90+7 pierde două puncte printre degete, dar și satisfacția existenței unui grup foarte unit, cum nu se dovedea în trecut.

„După fluierul de final al arbitrului, am simțit că am pierdut două puncte, dar pe parcursul celor 90 de minute nu am avut constant impresia că vom câștiga.

Cred că egalul este rezultatul corect. Dar să fii în avantaj după 97 de minute, face să pară că am pierdut două puncte.

Dar simt că am câștigat mai multe lucruri. Coeziunea dintre echipă și fani, felul în care toată lumea a fost împreună.

Echipa a fost atât de puternică mental - mult mai puternică decât anul trecut - într-un meci jucat în condiții dificile.

Să lupți și să fii atât de puternic, îmi dă multă încredere pentru următoarele 14 meciuri. Această unitate îmi arată că suntem o echipă foarte greu de învins ”, a completat Arne Slot.

De unde a pornit totul

După ultimul fluier al centralului Michael Oliver, spiritele s-au încins și mai tare. Abdoulaye Doucoure de la Everton a fost să se bucure în fața suporterilor lui Liverpool, însă mijlocașul Curtis Jones a sărit să-l îmbrâncească, pentru a-l îndepărta din acea zonă.

S-a creat un meleu între jucătorii celor două formații, care a fost „spart” cu greu de către oamenii de ordine.

Oliver a decis să le arate „roșu” ambilor jucători recalcitranți. De asemenea, mai mulți spectatori au intrat pe gazon și au fost îndepărtați cu greu.

Nici Arne Slot nu a scăpat. Acesta, împreună cu secundul său, Sipke Hulshoff, au mers să ceară socoteală brigăzii de arbitri, însă tonul și discursul l-au deranjat pe Michael Oliver, care le-a arătat și acestora cartonașul roșu.

„ Mi-ai dat roşu pentru că te-am strâns de mână prea tare? Pe bune? ”, l-a întrebat Arne Slot pe Michael Oliver după meci.