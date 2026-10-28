„Gata, s-a terminat cu el!” Pleacă de la FCSB în iarnă: „De ce să-l mai țin?” » Șanse mici să mai joace

Arnold Garita (30 de ani) nu va continua la FCSB după împrumutul de la Shenzhen Juniors.

Atacantul camerunez s-a accidentat în derby-ul cu Rapid, scor 4-1, și are șanse minime să mai evolueze în acest an.

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Garita se va despărți de FCSB în această iarnă. Ajuns în august, sub formă de împrumut până la sfârșitul anului, nu a reușit să-l impresioneze pe Gigi Becali.

Fotbalistul a suferit o accidentare în partida cu Rapid, câștigată de FCSB cu 4-1, și a fost înlocuit în minutul 42 cu Alexandru Stoian.

Garita pleacă de la FCSB în iarnă: „De ce să-l mai țin?”

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, atacantul are probleme la genunchi, fiind suspect de o întindere a ligamentului. Absența sa s-ar putea prelungi până la o lună, având șanse mici să mai joace în acest an.

Patronul celor de la FCSB a anunțat că nu intenționează să prelungească înțelegerea cu atacantul.

„S-a terminat cu Garita la FCSB! Nu mai rămâne. Nu mai prelungim! Ce mai contează de ce? Gata! S-a terminat. De ce să-l mai țin dacă am zis că aduc 5 jucători? Luăm și atacant”, a spus Gigi Becali pentru gsp.ro.

Un singur gol marcat pentru FCSB

Atacantul a bifat 9 meciuri oficiale în tricoul roș-albastru, însă a înscris o singură dată, în victoria cu FC Voluntari, scor 2-1.

Cu Garita accidentat și trecut pe lista neagră, FCSB va avea până în iarnă doar doi atacanți disponibili: Alexandru Stoian și Denis Drăguș.

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