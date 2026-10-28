Scandal la anti-doping Suspiciuni și acuzații după ce noul contract prin care sunt testați sportivii români a fost atribuit unei firme înființate luna trecută

Antidopingul românesc, aproape paralizat: sub 10 controale în octombrie, față de o medie de 250 pe lună

Motivul? Schimbarea firmei care recoltează probele biologice a provocat un blocaj.

Furnizorul precedent acuză că Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) a dat contractul unei companii care nici măcar nu are echipamente necesare controlului doping

Detalii și declarații oficiale, mai jos în articol.

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Numărul controalelor anti-doping s-a prăbușit în România în această toamnă. De la o medie de 250 pe lună s-a ajuns la sub 10, conform surselor GOLAZO.ro.

De ce? Pentru că ANAD, instituția care trebuie să supravegheze respectarea regulilor antidoping în sportul românesc, a schimbat firma responsabilă de recoltare.

Iar asta a declanșat un blocaj, dar și un scandal intern, cu suspiciuni de conflict de interese.

Din 2008 până de curând, titularul contractului a fost societatea Tangai Sport Management, deținută de soțul Ivonei Patzaichin, aceasta - fiica legendarului Ivan Patzaichin - fiind la rândul său implicată în activitatea companiei.

A câștigat o firmă înregistrată luna trecută

Pe 28 septembrie a expirat acordul-cadru dintre această firmă și ANAD, iar forul condus de Ștefan Rohnean a solicitat noi oferte.

Ulterior, contractul nu a mai ajuns la vechiul partener, ci la Labora Nova Medical SRL.

Firmă care apare înregistrată la Registrul Comerțului pe 30 septembrie 2026! Deci cu doar câteva zile înainte de a fi desemnată câștigătoare a contractului de 50.000 de euro.

Data apariției la Registrul Comerțului / Captură listafirme.eu

Domeniul web laboranova.ro a fost achiziționat în august 2026, dar site-ul a devenit operațional abia în această lună, octombrie 2026, deci după câștigarea contractului.

Contractul cu ANAD, în valoare de 263.000 de lei, e singurul care apare în dreptul firmei Laboranova / Captură elicit.ro

GOLAZO.ro a încercat să obțină lămuriri atât de la ANAD, cât și de la Ivona Patzaichin, pentru a desluși ițele acestui blocaj cu iz de scandal.

Pentru că dincolo de întreruperea activității de recoltare a probelor, apar și întrebări legate de interesele din spatele schimbării furnizorului: de la faptul că, fără teste, unii sportivi pot accelera ocolirea regulilor până la suspiciunea de deturnare „cu dedicație ”a contractului în sine.

Din ce am aflat, unul dintre acționarii acestei firmei noi face parte și din comisia de selecție pentru constituirea Comisiei de apel de la ANAD, cea care soluționează contestațiile în cazurile de încălcare a reglementărilor antidoping Ivona Patzaichin

Într-un interviu pentru GOLAZO.ro, Ivona Patzaichin confirmă conflictul și cere explicații privind transparența selecției, experiența și capacitatea logistică a noii firme, dar mai ales continuitatea controalelor antidoping.

Ea susține că noua societate ar fi început să contacteze furnizorii de echipamente abia după expirarea termenului pentru depunerea ofertelor, adică 8 octombrie și avertizează că procurarea materialelor necesare poate dura între 50 și 70 de zile.

Ivona Patzaichin: „Care au fost criteriile de selecție?”

Bună ziua, doamna Patzaichin! Avem anumite informații potrivit cărora activitatea de testare antidoping din România ar fi fost afectată în ultima perioadă. Având în vedere experiența dumneavoastră în domeniu și legătura pe care ați avut-o câțiva ani buni cu ANAD, ce ne puteți spune despre această situație?

Ceea ce vă pot spune este că vechiul contract ajusese la limită, așa că pe 5 octombrie am fost contactați pentru a transmite o ofertă financiară. Am depus-o în termenul limită, adică 8 octombrie, iar săptămâna trecută am aflat că o altă firmă, Labora Nova Medical, a fost declarată câștigătoare. Din informațiile pe care le-am găsit noi, este o firmă înființată pe 29 septembrie, activă din 30 septembrie anul acesta. Nu știm care au fost criteriile în baza cărora a fost declarată cea mai bună ofertă pentru ANAD.

De când s-a încheiat contractul cu firma la care activați alături de soțul dumneavoastră, știți dacă ANAD a mai efectuat controale antidoping?

Din câte știm noi, ANAD nu a mai avut contract cu nicio firmă. Agenția nu avea toate echipamentele necesare pentru efectuarea acestor controale. În cadrul ANAD există persoane care au absolvit cursurile de ofițer antidoping și probabil că au efectuat două sau trei controale, nu pot să vă spun cu siguranță numărul.

Ce ar însemna doar două sau trei controale într-o lună pentru activitatea antidoping din România?

Foarte puțin! Noi aveam o medie de 200-250 de probe recoltate lunar.

Ce știți despre societatea care a câștigat noul contract?

E vorba de o firmă nou înființată. Interesant e că această societate ar fi contactat furnizorii de materiale și echipamente abia pe 12 octombrie, după ce termenul limită pentru depunerea ofertelor expirase, pe 8 octombrie! Știm acest lucru pentru că furnizorii respectivi lucrează cu noi de 9 ani. Ne-au contactat atât pe mine, cât și pe soțul meu pentru a se interesa despre situația din România și despre motivul pentru care le-au fost solicitate alte oferte.

Practic, spuneți că noua firmă a început să caute echipamente după încheierea perioadei de depunere a ofertelor?

Nu pot să afirm concret acest lucru, dar termenul pentru depunerea ofertelor se încheiase deja. În solicitarea transmisă nouă era prevăzută recoltarea a 300-500 de probe până la finalul anului 2026.

Ce întrebări vă ridică această procedură de selecție?

Cred că este foarte important ca Agenția Națională Anti-Doping să clarifice situația, atât pentru noi, cât și pentru sportivi. Vorbim despre un proces extrem de sensibil. ANAD ar trebui să explice care au fost criteriile de selecție. Experiența, know how-ul și logistica erau în avantajul nostru. Din câte știm, noua firmă abia a început să recruteze oameni din societatea noastră. Nu știu dacă partea logistică este rezolvată, în condițiile în care termenele de livrare a echipamentelor sunt de 50-70 de zile, în funcție de furnizor.

Ștefan Rohnean, șeful ANAD

Suspiciuni de conflict de interese: „Oricine își poate pune această întrebare”

Din informațiile pe care le avem, în structura noii societăți s-ar regăsi persoane care au legături cu conducerea ANAD și că ar fi și un posibil conflict de interese cu unul dintre acționari. Ce știți despre acest aspect?

Din ceea ce am găsit și noi pe internet, în acționariatul firmei se află domnul doctor Iordache și doamna Ana Jijie. Doamna Jijie a făcut parte din comisia de selecție pentru constituirea Comisiei de apel, care soluționează contestațiile în cazurile de încălcare a reglementărilor antidoping. Această comisie a avut o perioadă în care nu a funcționat, iar în martie a fost constituită o nouă componență. Nu știu exact care a fost rolul doamnei Jijie în procesul de selecție, dar am găsit documente publice care arată că a fost implicată și vi le pot pune la dispoziție.

Considerați că ar putea exista un conflict de interese?

Privită din exterior, situația poate ridica această suspiciune. Tocmai de aceea cred că este foarte important ca ANAD să clarifice lucrurile. Oricine își poate pune această întrebare. Vorbim despre un domeniu sensibil, în care deciziile pot duce la suspendarea sportivilor și a antrenorilor. Consecințele pot fi extrem de grave. Este esențial ca oamenii să fie convinși că procesul este transparent și că nu există nereguli care să îl afecteze.

Sunt și eu curioasă care este valoarea noului contract. În acordul-cadru semnat în 2023 aveam un preț de 700 de lei pentru fiecare probă biologică recoltată, fără TVA. Prețul a fost actualizat abia anul acesta, cu 9%, deși aveam dreptul să solicităm majorarea încă de acum doi ani. Au existat atunci și niște jocuri în plasa cărora am căzut, dar am continuat să lucrăm cu Agenția. Pentru angajații noștri, majoritatea ofițeri antidoping acreditați, era important să existe continuitate. Dar, mai presus de angajați, este importantă continuitatea procesului de testare Ivona Patzaichin

Relația cu președintele ANAD: „Am înțeles că probabil nu suntem foarte bine văzuți”

Au existat tensiuni între firma dumneavoastră și domnul Rohnean, președintele ANAD?

La nivel declarativ, niciodată. Dar din moment ce am ajuns în această situație, am înțeles că probabil nu suntem foarte bine văzuți. În general, am avut o relație foarte bună cu angajații ANAD, atât cu cei din zona de testare, cât și cu cei din departamentul economic. Am căutat împreună soluții. Au fost situații în care Agenția nu avea anumite echipamente și le-am procurat noi. Consider că, per ansamblu, am avut o relație bună.

Ivona Patzaichin

Ați solicitat oficial explicații după ce ați aflat că nu ați câștigat noul contract?

Nu. Am fost informați telefonic că a fost aleasă o altă firmă. Faptul că am desfășurat această activitate timp de nouă ani nu ne dă automat dreptul să câștigăm următorul contract. Ceea ce ne deranjează este că am fost dați la o parte în condițiile în care aveam angajații, resursele materiale și capacitatea financiară necesare. Chiar și în această seară, dacă ar fi nevoie, am putea efectua controale, pentru că avem toate resursele. Important ar fi fost să știm care au fost criteriile și dacă doar prețul pe probă a contat în alegerea ofertei. Este trist dacă experiența și know-how-ul nu contează în asemenea condiții. Nu aveam pretenția să fim declarați câștigători.

Dar vă așteptați la mai multă transparență.

Exact. Speram la mai multă claritate și transparență în acest proces de selecție. Era necesar pentru toată lumea.

Inclusiv pentru credibilitatea activității ANAD.

Desigur. Vorbim despre un domeniu în care sunt implicate drepturile sportivilor. Aceștia trebuie să fie convinși că procesul de control este corect și că nu există vicieri. În momentul în care nu există continuitate, pot apărea asemenea probleme.

Ce consecințe ar putea avea această situație pentru sportul românesc?

ANAD riscă să nu poată onora solicitările de controale venite din partea federațiilor sportive din România. Vorbim despre bani publici alocați de federații care nu vor putea fi folosiți în scopul pentru care au fost prevăzuți. Agenția poate efectua controale și cu personalul propriu, dar și în acest caz există problema echipamentelor și a termenelor de livrare. În ceea ce privește consecințele pentru sportivi, nu vreau să fac afirmații radicale, pentru că nu sunt în măsură să le demonstrez. Dar cred că putem intui care sunt riscurile.

GOLAZO.ro a solicitat ieri un punct de vedere Agenției Naționale Anti Doping. Până la ora publicării acestui articol nu am primit răspunsurile. Le vom publica imediat ce ne vor fi furnizate.

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