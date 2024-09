OȚELUL - DINAMO 1-1. Astrit Selmani, vârful „câinilor”, a vorbit despre remiză și despre greutăţile cauzate de accidentări.

Oțelul Galați și Dinamo București au terminat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 10-a din Liga 1.

Golurile au fost înscrise de Selmani în minutul 18 pentru „câini”, în timp ce Oțelul a egalat prin Frederic, în minutul 22.

Astrit Selmani nu e mulțumit: „Știu că pot mai mult”

Astrit Selmani, autorul primului gol al meciului, a comentat remiza obținută în fața echipei antrenate de Dorinel Munteanu.

„Este bine că am obținut un egal, pe terenul celor de la Oțelul. Egalul este un scor corect. Am avut o oportunitate mare în ultimul minut. Sunt fericit că am marcat din nou, dar știu că pot să fac mai mult.

Este dificil, de la meciul cu CFR până acum am avut 7 jucători accidentați. Continuăm să muncim și sperăm că cei accidentați vor reveni cât mai repede pe teren”, a declarat Selmani, conform digisport.ro.

OȚELUL - DINAMO. Astrit Selmani, faultat de Popescu în careu.

În minutul 15, Cisse a pasat către propriul portar. Iustin Popescu a preluat mingea greșit, iar Selmani a profitat și i-a furat balonul.

Încercând să-și repare greșeala, portarul Oțelului l-a călcat pe picior pe atacantul kosovar.

Viorel Flueran a mers la marginea terenului, la monitorul VAR, și a luat decizia rapid: penalty pentru Dinamo. Tot Selmani a transformat.