Cristi Bălgrădean a vorbit despre marele său regret: că nu a abordat altfel plecarea de la FCSB la CFR Cluj, în urmă cu 4 ani.

În primăvara lui 2020, fotbalul românesc era lovit de o știre-bombă: portarul de atunci al celor de la FCSB, Cristian Bălgrădean, aflat în ultimele șase luni de contract, semnase cu marea rivală CFR Cluj.

Portarul era înțeles cu rivalii din Gruia de 10 zile, în momentul în care informația a fost făcută publică.

Cristi Bălgrădean: „Asta a fost greșeala mea”

Bălgrădean recunoaște că a greșit prin faptul că nu a anunțat, însă, consideră că a acționat legal în toată acea perioadă.

„Da, greșeala mea a fost că n-am anunțat. Eu, legal, eram… Da, mai aveam trei luni de contract. Adică… FCSB nu mi-a propus prelungirea, nu am avut nicio discuție. A zis parcă o dată MM Stoica, dar bine, așa, din vorbe. Dar nu… Da și după a fost…

Nu vreau să mai intru foarte mult în detalii. Am recunoscut și atunci, greșeala mea a fost că n-am anunțat. Greșeala morală, morală față de ei. Că până la urmă, ți-am spus, am fost legal. Dar moral față de ei nu am fost corect.

Poți să te pui și în pielea lor, dar eu sunt cu inima împăcată că nu am făcut nimic. Dacă cineva consideră, poate să aducă dovezi și tot. Deci nu, eu sunt cu inima împăcată că am dat tot pentru Steaua (n.r. - FCSB), tot! A, OK, că am greșit, da, da! Sunt om, greșesc. Dar nu am greșit intenționat”, a declarat Cristi Bălgrădean la „Un Podcast”, conform sport.ro.

Fuga lui Bălgrădean de la FCSB la CFR Cluj

Oficialii celor de la FCSB au tunat și-au fulgerat după ce s-a confirmat suspiciunea că portarul a semnat cu rivala CFR.

Bălgrădean a fost acuzat de trădare la nivel înalt, deoarece, prin regulament, fotbalistul era obligat să anunțe că a ajuns la o înțelegere cu un alt club. În cazul de față, și o mare rivală.

Gigi Becali l-a acuzat, atunci, pe portar că ar fi încasat mită din partea ardelenilor pentru a semna cu ei, dar și pentru a „trânti” meciurile rămase de la FCSB, unde ar fi fost titularizat.

Cu câteva zile înainte ca știrea să acapareze toată mass-media sportivă din România, Cristi Bălgrădean a greșit flagrant într-un meci FC Botoșani - FCSB.

Imediat după vestea că a semnat cu CFR, Gigi Becali a considerat că portarul ar fi greșit intenționat, pentru a-și favoriza viitoare echipă.

Însă, în tot acest timp, Cristian Bălgrădean a negat toate acuzațiile de blat aduse împotriva sa, dinspre FCSB.

Gigi Becali nu l-a mai primit la baza de antrenament

Imediat după ce s-a aflat întreaga situație, Cristi Bălgrădean nu a mai fost primit în baza de pregătire a celor de la FCSB de la Berceni, chiar dacă mai avea câteva luni de contract.