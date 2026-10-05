Marea enigmă la România - Suedia Cum vor fi primiți Gică și Ianis Hagi pe Arena Națională: „Mi se pare prea puțin”

Basarab Panduru (56 de ani) a vorbit despre cum va fi primit selecționerul Gică Hagi (61 de ani) pe Arena Națională, la meciul cu Suedia, după 3 înfrângeri consecutive în Liga Națiunilor.

România - Suedia se joacă astăzi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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„Tricolorii” vor disputa în această seară primul meci oficial în fața propriilor suporteri din noul mandat al lui Gică Hagi.

Basarab Panduru, despre Gică Hagi: „Va fi primit foarte bine”

Fostul internațional Basarab Panduru e încrezător că Hagi va fi primit într-un mod pozitiv de suporterii care vor fi prezenți pe Arena Națională.

„Mi se pare prea puţin. Ce, după trei, patru meciuri nu mai crezi? Mâine (n.r. - luni), Hagi va fi primit foarte bine. Va fi susţinut şi în dezavantaj.

Trebuie să folosească cei mai buni jucători, iar dacă el consideră că Ianis merită să joace să joace, dar nu că nu-l bag ca să-l feresc de vreo reacţie.

Dacă aud că ne-am gândit că ar fi mai bine... cel mai bine e să bagi în teren cei mai buni jucători în viziunea antrenorului. Eu zic că Ianis n-o să aibă nicio problemă”, a declarat Panduru la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

FOTO. Polonia - România 6-0, ultimul meci disputat de „tricolori”

Chiar dacă Panduru se așteaptă ca Gică Hagi să aibă o primire călduroasă pe Arena Națională, ultrașii mai multor cluburi din România ar pregăti un protest împotriva lui Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Basarab Panduru a vorbit și despre problemele de lot cu care se confruntă România și Suedia.

„Mai decimată de atât nu cred că putem să o găsim pe Suedia. Noi nu avem niciun atacant, fundaşii centrali nu mai sunt... Şi ei sunt, dar şi noi suntem destul de praf. Pleacă Isak, vine ăla, pleacă Ayari, vine alălalt. Ne-au nenorocit acolo.

Le lipsesc mai mulţi bani decât avem noi pe echipa noastră. Cine lipseşte valorează mai mult decât ce avem noi. Şi la noi se duce puţin în jos”.

Pentru acest duel, Gică Hagi nu se poate baza pe fundașii Radu Drăgușin și Virgil Ghiță, care sunt suspendați, dar nici pe Marius Marin și Daniel Bîrligea, care s-au accidentat după meciul cu Polonia.

„Tricolorii” au un început dezastruos în Liga Națiunilor, având trei înfrângeri consecutive: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

FOTO. România - Bosnia 2-4

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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