Protest masiv anti-Burleanu?! Ultrașii mai multor cluburi s-au mobilizat în online și anunță că FRF va fi contestată la meciul cu Suedia

- Ultrașii mai multor cluburi ar pregăti un protest împotriva lui Răzvan Burleanu, la ultimul meci al acestei acțiuni a naționalei.
- România - Suedia se joacă astăzi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Naționala a avut un parcurs dezastruos în Liga Națiunilor, cu trei eșecuri consecutive și 12 goluri încasate, iar suporterii par să-și fi pierdut răbdarea.
Protest masiv anti-Burleanu la România - Suedia?
O pagină dedicată fenomenului Ultra din România, „Ultras România 1918”, a postat o fotografie cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, pe care este scris cu majuscule mesajul „PLEACĂ”. În plus, pagina a etichetat și Federația Română de Fotbal în postare.
Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii și și-au exprimat nemulțumirile și dorința de a-l îndepărta pe Burleanu din funcția pe care o ocupă din 2014.
- „Trebuie ca la meciul cu Suedia să se reunească toate galeriile din țară și să facă un protest doar anti-FRF. Trebuie restructurat tot acolo, până la femeia de serviciu. N-au pic de rușine. Stoichiță poate să facă el un pas în spate și să-și dea primul DEMISIA!!! Ajunge cu atâta umilire și corupție în toate nivelurile, ani la rând!”
- „Dacă luni nu îl huiduiți și înjurați 90 de minute, continuu, înseamnă ca ne merităm soarta”
- „Mâine e de totul sau nimic cu jafurile din FRF. Doar dacă pleacă fosilele comunisto-partidiste putem spera la o selecție cat mai corectă!”
- „Acest impostor pus de Ponta a distrus fotbalul românesc”
- „Protest masiv la meciul de acasă cu Suedia. Toate galeriile și toți suporterii”
- „Este de ajuns să se meargă în fața sediului FRF după meciul cu Suedia și sigur își va da demisia”
- „Tipul ia 35 000 euro pe lună... Îl doare undeva de fotbal”
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)