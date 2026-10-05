Protest masiv anti-Burleanu?! Ultrașii mai multor cluburi s-au mobilizat în online și anunță că FRF va fi contestată la meciul cu Suedia

Ultrașii mai multor cluburi ar pregăti un protest împotriva lui Răzvan Burleanu, la ultimul meci al acestei acțiuni a naționalei.

România - Suedia se joacă astăzi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Naționala a avut un parcurs dezastruos în Liga Națiunilor, cu trei eșecuri consecutive și 12 goluri încasate, iar suporterii par să-și fi pierdut răbdarea.

Protest masiv anti-Burleanu la România - Suedia?

O pagină dedicată fenomenului Ultra din România, „Ultras România 1918”, a postat o fotografie cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, pe care este scris cu majuscule mesajul „PLEACĂ”. În plus, pagina a etichetat și Federația Română de Fotbal în postare.

Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii și și-au exprimat nemulțumirile și dorința de a-l îndepărta pe Burleanu din funcția pe care o ocupă din 2014.

„Trebuie ca la meciul cu Suedia să se reunească toate galeriile din țară și să facă un protest doar anti-FRF. Trebuie restructurat tot acolo, până la femeia de serviciu. N-au pic de rușine. Stoichiță poate să facă el un pas în spate și să-și dea primul DEMISIA!!! Ajunge cu atâta umilire și corupție în toate nivelurile, ani la rând!”

„Dacă luni nu îl huiduiți și înjurați 90 de minute, continuu, înseamnă ca ne merităm soarta”

„Mâine e de totul sau nimic cu jafurile din FRF. Doar dacă pleacă fosilele comunisto-partidiste putem spera la o selecție cat mai corectă!”

„Acest impostor pus de Ponta a distrus fotbalul românesc”

„Protest masiv la meciul de acasă cu Suedia. Toate galeriile și toți suporterii”

„Este de ajuns să se meargă în fața sediului FRF după meciul cu Suedia și sigur își va da demisia”

„Tipul ia 35 000 euro pe lună... Îl doare undeva de fotbal”

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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