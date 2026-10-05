Protest masiv anti-Burleanu?! Ultrașii mai multor cluburi s-au mobilizat în online și anunță că FRF va fi contestată la meciul cu Suedia
Răzvan Burleanu. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Nationala

Protest masiv anti-Burleanu?! Ultrașii mai multor cluburi s-au mobilizat în online și anunță că FRF va fi contestată la meciul cu Suedia

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 08:00
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 08:00
  • Ultrașii mai multor cluburi ar pregăti un protest împotriva lui Răzvan Burleanu, la ultimul meci al acestei acțiuni a naționalei.
  • România - Suedia se joacă astăzi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Naționala a avut un parcurs dezastruos în Liga Națiunilor, cu trei eșecuri consecutive și 12 goluri încasate, iar suporterii par să-și fi pierdut răbdarea.

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Protest masiv anti-Burleanu la România - Suedia?

O pagină dedicată fenomenului Ultra din România, „Ultras România 1918”, a postat o fotografie cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, pe care este scris cu majuscule mesajul „PLEACĂ”. În plus, pagina a etichetat și Federația Română de Fotbal în postare.

Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii și și-au exprimat nemulțumirile și dorința de a-l îndepărta pe Burleanu din funcția pe care o ocupă din 2014.

  • „Trebuie ca la meciul cu Suedia să se reunească toate galeriile din țară și să facă un protest doar anti-FRF. Trebuie restructurat tot acolo, până la femeia de serviciu. N-au pic de rușine. Stoichiță poate să facă el un pas în spate și să-și dea primul DEMISIA!!! Ajunge cu atâta umilire și corupție în toate nivelurile, ani la rând!”
  • „Dacă luni nu îl huiduiți și înjurați 90 de minute, continuu, înseamnă ca ne merităm soarta”
  • „Mâine e de totul sau nimic cu jafurile din FRF. Doar dacă pleacă fosilele comunisto-partidiste putem spera la o selecție cat mai corectă!”
  • „Acest impostor pus de Ponta a distrus fotbalul românesc”
  • „Protest masiv la meciul de acasă cu Suedia. Toate galeriile și toți suporterii”
  • „Este de ajuns să se meargă în fața sediului FRF după meciul cu Suedia și sigur își va da demisia”
  • „Tipul ia 35 000 euro pe lună... Îl doare undeva de fotbal”

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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