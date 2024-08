Poli Iași a reușit să o învingă pe FCSB, scor 1-0, sâmbătă seară, în Ghencea, într-o partidă din etapa a 6-a din Liga 1.

Golul victoriei a fost semnat de către Mihai Bordeianu, în minutul 27, printr-un șut de la mare distanță, deviat de un adversar.

Mihai Bordeianu consideră că Darius Olaru l-a faultat intenționat în faza ce i-a adus jucătorului de la FCSB un cartonaș roșu.

În minutul 36 al partidei, centralul Ionuț Coza i-a arătat cartonașul roșu lui Darius Olaru, după ce mijlocașul celor de la FCSB i-a plasat o talpă pe genunchi unui alt mijlocaș, Mihai Bordeianu.

Inițial, Olaru a primit doar „galben”, însă intervenția VAR l-a convins că decizia corectă este „roșu”.

Bordeianu, despre intrarea lui Olaru: „Am simțit intenție”

Fotbalistul moldovenilor crede că intrarea lui Olaru a fost intenționată, deoarece adversarul său nu a părut că are vreo secundă intenția de a-l feri.

Cu Oli... Nu știu ce a vrut să facă. Am avut prim-planul. Eu am simțit chiar intenție, că s-a pus să mă lovească. Ținând cont că, în ultimul meci, când am pierdut cu 0-2, a mai avut o intrare asemănătoare, care putea fi cu final tragic, dar s-a dat galben, acum s-a dat cartonaș roșu. Unul meritat. Mă bucur că am putut să continui jocul și nu am pățit ceva mai grav. El îmi spunea că nu mi-a făcut nimic, că de ce mă plâng. Mihai Bordeianu, la Digi Sport

Mihai Bordeianu a dezvăluit secretul formei bune

Mihai Bordeianu are trei goluri marcate în primele șase etape din Liga 1, însă nu are de gând să se oprească aici.

Are de gând să facă un meci bun și etapa viitoare, împotriva celor de la Rapid.

„Fericiți pentru cele trei puncte. A fost meci greu, după peripețiile de aseară. Am ajuns la ora la 2 hotel. Bine, am avut noroc că am ajuns târziu.

Am câștigat cele trei puncte și asta e cel mai important. Avem liniștea de a pregăti meciul cu Rapid, pentru a obține punct sau puncte.

În ultima perioadă sunt mai liniștit. Mă bucur cât pot. Sunt mai aproape de casă și cred că asta îmi dă altă stare . Se vede în reușitele mele individuale care aduc puncte echipei. De asta sunt fericit.

(n.r. - se lipește la gol) Da, cu puțin noroc, dar e important să încerci. Am vrut să dau la poartă și s-a întâmplat să fie un jucător pe traiectorie. Pentru noi, un final fericit.

Un duel tare, o echipă puternică. Îmi doresc să jucăm cu un stadion plin la Iași. Trebuie să ne refacem, să ne pregătim și să facem un meci bun”, a declarat Mihai Bordeianu, la Digi Sport.