Fotbal pe mocirlă  Ionuț Vînă , îngrozit de gazonul de la Botoșani: „Era să ne rupem gleznele”

FC Botoșani și Farul Constanța au terminat la egalitate vineri, scor 0-0, într-o partidă din etapa #18 din Liga 1.

Mijlocașul Farului, Ionuț Vînă (29 de ani), a fost desemnat omul meciului.

În urma acestui rezultat, FC Botoșani a urcat pe locul 13, cu 18 puncte, în timp ce Farul se menține pe locul 11, cu 21 de puncte.

Ionuț Vînă: „Era să ne rupem gleznele de câteva ori”

Meciul s-a disputat pe un teren foarte greu, deteriorat de ploaia măruntă de cade de câteva zile la Botoșani

Gazonul a devenit moale, iar crampoanele l-au transformat într-un „covor” extrem de dificil. În plus, existau zone unde apa băltea, iar tranziția balonului avea de suferit.

Ionuț Vînă, declarat omul meciului, a declarat că echipa sa ar fi meritat victoria, chiar dacă s-a jucat în condiții vitrege.

Mijlocașul este de părere că Denis Alibec putea face diferența, dacă transforma măcar una dintre ocaziile avute.

„A fost un meci de luptă, un teren extrem de dificil. Era să ne rupem gleznele de câteva ori, dar cu toate astea ne-am creat foarte multe ocazii de gol.

Păcat că nu am reuşit să băgăm mingea în poartă. Ne pare rău că nu am reuşit să luăm cele trei puncte, dar în condiţiile astea, să zicem că am făcut un meci cât de cât ok.

Din punctul meu de vedere se putea mai mult, Denis (n.r. Alibec) a avut o ocazie singur cu portarul, cea mai mare a meciului”, a declarat Ionuț Vînă după meci, conform orangesport.ro.