Business Drops #22 Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 22.

Azi, despre salariile fotbaliștilor români, profitul lui Dinamo în Derby de România și Champions League cu echipe din Arabia.

1. Cristiano Ronaldo, Neymar și Karim Benzema conduc în topul celor mai bine plătiți fotbaliști din campionatul Arabiei Saudite. Ronaldo încasează 285 de milioane de dolari pe an, dintre care 220 de milioane ca salariu fix și 65 de milioane din drepturi comerciale. Neymar câștigă 110 de milioane de dolari din salariu și 30 din drepturi comerciale, iar Benzema are 104 milioane de dolari salariu și 4 milioane venituri extra.

2. George Pușcaș (Bodrum / Turcia) este singurul fotbalist român din străinătate care are cel mai mare salariu din echipă, 1.670.000 de euro pe an. Dennis Man (Parma / Italia, 1.920.000 de euro) și Alexandru Maxim (Gaziantep / Turcia, 1.550.000 de euro) sunt pe locul 2 în topul contractelor în formațiile la care evoluează. Cel mai bine plătit stranier este Radu Drăgușin (Tottenham / Anglia), cu 5.300.000 de euro pe an.

3. Potrivit News.ro, statul francez a cheltuit peste 2,8 miliarde de euro pentru întreaga ediție a Jocurilor Olimpice de la Paris (26 iulie – 11 august). Bugetul preconizat în urmă cu șase ani era de 1,47 miliarde de euro.

4. FC Universitatea Cluj, liderul Superligii din România, și Unirea Ungheni (Liga a 2-a) vor semna un parteneriat strategic care are ca obiectiv principal dezvoltarea fotbalului juvenil și descoperirea jucătorilor de perspectivă.

Simone Biles, cu medalia de aur Fotografii: Imago

5. Gimnasta Simone Biles este pe primul loc în topul celor mai marketabili sportivi ai planetei, alcătuit de site-ul de specialitate SportsPro. Podiumul este completat de fotbalistul Vinicius jr. și de baschetbalistul LeBron James.

6. Dinamo Bucuresti a obținut un profit de 300.000 de euro în urma derby-ului cu FCSB, din etapa a 13-a a Superligii României. Clubul bucureștean a înregistrat încasări în valoare de 500.000 de euro și a avut cheltuieli de 200.000 de euro cu organizarea acestei partide.

7. Peste o sută de jucătoare de fotbal au semnat o scrisoare deschisă către FIFA, în care au solicitat forului mondial să renunțe la sponsorizarea de 100 de milioane de dolari primită de la compania saudită Aramco. Sportivele consideră că saudiții nu respectă drepturile omului și mediul înconjurător.

8. Esteve Calzada, CEO-ul lui Al Hilal, a readus în discuție posibilitatea ca echipele din Arabia Saudită să joace în UEFA Champions League , având în vedere superstarurile care evoluează în această țară. Cluburile saudite își doresc mai multe oportunități de a-și măsura forțele cu cele din Europa, cu care vor fi față în față la Cupa Mondială a Cluburilor.

9. Clubul Vipers Kristiansand, care a câștigat Liga Campionilor (feminin) la Handbal în 2021, 2022 și 2023, și-a încetat activitatea, având un deficit de 2.100.000 de euro. Echipa norvegiana a jucat ultimul meci pe 19 octombrie, 32-23 cu Buducnost, în etapa a 6-a a EHF Champions League.

10. Operatorul de pariuri Superbet Romania a lansat un spot inedit dedicat parteneriatului cu Dinamo Bucuresti. Roboțelul E-MOȚI încearcă să găsească răspunsul la întrebarea „De ce țin dinamoviștii cu echipa lor?”, iar la final află că „Dragostea pentru Dinamo nu se explică, se trăiește”.

* Autorul pastilei săptămânale "Business Drops" pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București