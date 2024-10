Business Drops #21 Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 21.

Azi, despre competiția fondată de Gerard Pique, recordul de la Dinamo - FCSB și brandul lansat de Cristiano Ronaldo.

1. Gerard Pique, fondatorul competiției Kings League, a declarat că 85% dintre fanii acesteia au sub 35 de ani. Fostul fundaș al Barcelonei a dezvăluit că circuitul de fotbal 7 vs 7 a fost profitabil încă din prima zi.

2. Fotbalul, atletismul și Formula 1 sunt cele mai populare sporturi în rândul adulților din Generația Z în Marea Britanie, potrivit unui studiu realizat de agenția EY Sports Engagement. Topul preferințelor este completat de tenis, baschet, drumeții și tenis de masă.

3. SportFive a fost desemnată „Agenția Globală a Anului” în cadrul ceremoniei 2024 Leaders Sports Awards. Trei dintre specialiștii care lucrează pentru această agenție s-au numărat printre lectorii Sports Bussiness Academy, singura academie de business sportiv din Europa de Est acreditată la nivelul Uniunii Europene.

Dinamo - FCSB. Foto: Raed Krishan

4. La derby-ul Dinamo vs FCSB, care s-a jucat pe 20 octombrie în Superligă, au asistat 45.469 de spectatori, nou record de audiență pentru acest sezon de Superligă.

5. Group One Holdings, care deține compania din domeniul sporturilor de contact ONE Championship, a atras investiții de peste 50.000.000 de dolari. Holdingul fondat în Singapore este cotat la 1,35 miliarde de dolari.

6. Auston Matthews este sportivul din National Hockey League (NHL) care realizează cel mai mare venit anual. Jucătorul lui Toronto Maple Leafs câștigă 16.700.000 de dolari pe gheață și 5.000.000 de dolari din drepturi comerciale. Top 3 este completat de Nathan MacKinnin de la Colorado Avalance (16.500.000 de dolari / 3.000.000) și de Connor MacDavid de la Edmonton Oilers (10.000.000 / 6.000.0000 de dolari).

7. Sportivele au generat 67% din vizualizările înregistrate pe TikTok de către delegația Marii Britanii la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Imaginile cu atleta Lina Nielsen au avut cele mai multe accesări pe platfoma de socializare menționată, peste 28.000.000.

8. Un sondaj realizat de agenția PTI Digital relevă că 40% dintre entitățile sportive din Marea Britanie consideră că sponsorizarea și produsele digitale sunt sectoarele cu cel mai mare potențial de creștere în viitorul apropiat, înaintea ticketingului (18%), retail-ului (15%) și ospitalității (14%).

9. Piața de tehnologie sportivă a generat 34,2 miliarde de dolari în prima jumătatea a anului 2024, potrivit unui raport dat publicității de fondul de investiții Drake Star Partners. În perioada de referință s-a înregistrat un număr record de 225 de fuziuni și achiziții.

10. Cristiano Ronaldo a lansat propriul brand de ceasuri ultralux, în parteneriat cu compania americană de bijuterii Jacob & Co. Prețurile ceasurilor din colecția Flight of CR7 pornesc de la 56.000 de dolari, iar un ceas din colecția Heart of CR7 poate fi achiziționat cu minim 28.000 de dolari.

* Autorul pastilei săptămânale "Business Drops" pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București