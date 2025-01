Business Drops #31 Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 31.

Astăzi, despre cea mai ridicată medie de spectatori din Liga 1, contractul semnat de Brazilia și evenimentul cu cea mai mare audiență TV în 2024.

1. S-a semnat contractul pentru construirea noului stadion din Constanța, care va avea o capacitate de 18.000 de locuri. Proiectul în valoare de 76.000.000 de euro ar urma să fie finalizat înainte de debutul sezonului 2026-2027. Gheorghe Hagi este încrezător că Farul poate avea 15.000 de abonați la meciurile de acasă, pe această arenă.

2. Dinamo a avut cea mai ridicată medie de spectatori în cele 21 de etape jucate din Superliga 2024-2025: 11.400. Top 3 este completat de Rapid, cu 10.940 de spectatori/meci, și de „U” Cluj, care a avut 10.366 de spectatori per joc. FCSB e abia pe 4, cu o medie de 9976.

3. All Women’s Sports Network, compania media fondată de actrița Whoopi Goldberg, a achiziționat drepturile tv pentru competiția de baschet 3x3 Womens Series 2025 și 2026. Televiziunea care transmite exclusiv sport practicat de fete mai difuzează Australia's Women's Basketball League, UEFA Women's Nations League (fotbal) și turnee din circuitul WTA (tenis).

4. FIFA a desemnat grupul Beyond Hospitality drept furnizor oficial de ospitalitate al Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA 2025, competiție care se va desfășura în 12 locații din Statele Unite ale Americii în perioada 14 iunie - 13 iulie. Pachetele turistice destinate fanilor vor fi puse în vânzare din luna ianuarie.

5. National Hockey League (NHL) a deschis un birou în Zurich (Elveția) pentru a-și consolida prezența pe piața europeană. Organizatorul ligii de hochei nord-americane este în căutarea unui director pentru departamentul de Business Development și a unui manager pentru vânzările drepturilor media.

6. Federația braziliană de fotbal a semnat o prelungire a contractului cu Nike. Înțelegerea în curs, care expiră în 2026, este în valoare de 35 de milioane de dolari pe an, în timp ce noul contract de sponsorizare va avea o valoare anuală de aproximativ 100 de milioane de dolari.

7. Meciul România vs Țările de Jos (0-3) a fost evenimentul sportiv cu cea mai mare audiență pe tv în țara noastră în 2024. Confruntarea din „optimile” Euro 2024 a fost urmărită pe Pro TV de 4.866.000 de spectatori. Podiumul audiențelor este completat tot de partide de la Campionatul European: Belgia vs România 2-0 (4.109.000 de spectatori) și Slovacia vs România 1-1 (4.055.000 de spectatori).

8. FC Barcelona a semnat prelungirea contractului de sponsorizare cu Nike și va primi 1,7 miliarde de euro în următorii 14 ani, cea mai mare sumă din istoria fotbalului. Din 2028, producătorul de echipament sportiv va plăti aproximativ 120.000.000 de euro pe an, față de 108.000.000, cât este valoarea înțelegerii în curs.

9. Netflix a achiziționat, în exclusivitate pentru SUA, drepturile de difuzare pentru meciurile din următoarele două ediții ale Cupei Mondiale (feminin) la fotbal. Platforma de streaming va transmite și alte evenimente sportive live, precum jocurile din ziua de Crăciun din NFL și gala WWE Raw.