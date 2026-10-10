Alcaraz, schimbare de look! FOTO+VIDEO. A atras toate privirile la Shanghai: „Îi stă bine cu orice”. Ce explicație a oferit +12 foto
Carlos Alcaraz, după victoria cu Juan Manuel Cerundolo de la Shanghai Masters (FOTO: Tennis TV)
Tenis

Alcaraz, schimbare de look! FOTO+VIDEO. A atras toate privirile la Shanghai: „Îi stă bine cu orice”. Ce explicație a oferit

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 22:14
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 22:19
  • Carlos Alcaraz (23 de ani, #3 ATP) a atras atenția la turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai printr-o schimbare de imagine.
  • Spaniolul s-a calificat în turul al treilea, după 6-3, 6-3 cu argentinianul Juan Manuel Cerundolo (24 de ani, #55 ATP).
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Prezența noului look a fost explicată de sportiv drept rezultatul unei provocări. După victoria din finala turneului de la Tokyo, Alcaraz a stabilit ca întregul său staff să adopte acest stil.

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Carlos Alcaraz, schimbare de look la Shanghai Masters. Mustață și maiou

La finalul partidei de debut de la Shanghai, ibericul a semnat pe obiectivul camerei de filmat mesajul „Moustache Team” (Echipa mustății), iar membrii echipei sale au fost prezenți în lojă afișând același stil.

În cadrul conferinței de presă, Alcaraz a oferit detalii despre decizia sa:

Mi-am dorit întotdeauna să intru pe teren măcar o dată cu mustață. Așa că am spus că, dacă voi câștiga în Japonia, toată echipa va trebui să-și lase una. O să rămână. Carlos Alcaraz, locul 3 ATP

Pentru a completa imaginea retro, tenismenul spaniol a scos din garderobă un echipament Nike fără mâneci dedicat echipei New York Knicks.

Este o ținută pe care o mai purtase o singură dată în circuit, la proba de dublu mixt de la US Open, unde a jucat alături de Serena Williams.

Carlos Alcaraz, schimbare de look la Shanghai Masters (FOTO: captură Tennis TV)
Carlos Alcaraz, schimbare de look la Shanghai Masters (FOTO: captură Tennis TV)

Galerie foto (12 imagini)

Carlos Alcaraz, schimbare de look la Shanghai Masters (FOTO: captură Tennis TV) Carlos Alcaraz, schimbare de look la Shanghai Masters (FOTO: captură Tennis TV) Carlos Alcaraz, schimbare de look la Shanghai Masters (FOTO: captură Tennis TV) Carlos Alcaraz, schimbare de look la Shanghai Masters (FOTO: captură Tennis TV) Carlos Alcaraz, schimbare de look la Shanghai Masters (FOTO: captură Tennis TV)
+12 Foto
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Schimbarea de look a generat reacții împărțite în rândul specialiștilor și pe rețelele sociale.

Fostul finalist de la US Open și actual comentator TV, Greg Rusedski, a remarcat în timpul transmisiunii: „Nu sunt foarte convins de asta. Cred că preferam ciocul, dar lui Carlos îi stă bine cu orice”.

  • Alcaraz se va duela pentru un loc în optimile de finală ale turneului de la Shanghai cu belgianul Zizou Bergs (27 de ani, #39 ATP).

Cronologia transformărilor de imagine ale lui Carlos Alcaraz

Noul look de la Shanghai se înscrie într-o serie mai amplă de experimente derulate de Alcaraz pe parcursul carierei:

  • Tunsoarea periuță: La ediția 2025 a US Open, Alcaraz s-a prezentat tuns foarte scurt după un incident casnic provocat de fratele său cu mașina de tuns.

    Jucătorul a precizat atunci că a fost nevoit să se radă complet în cap, menționând că nu acordă o importanță exagerată acestor aspecte deoarece părul crește la loc.
Carlos Alcaraz cu un nou look la US Open Foto Instagram @carlitosalcaraz (3).jpg
Carlos Alcaraz cu un nou look la US Open Foto Instagram @carlitosalcaraz (3).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Carlos Alcaraz cu un nou look la US Open Foto Instagram @carlitosalcaraz (1).jpg Carlos Alcaraz cu un nou look la US Open Foto Instagram @carlitosalcaraz (2).jpg Carlos Alcaraz cu un nou look la US Open Foto Instagram @carlitosalcaraz (3).jpg Carlos Alcaraz cu un nou look la US Open Foto Instagram @carlitosalcaraz (4).jpg Carlos Alcaraz cu un nou look la US Open Foto Instagram @carlitosalcaraz (5).jpg
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  • Părul lung și împletiturile: După o pauză de peste patru luni cauzată de o accidentare la încheietură, ibericul a revenit în circuit lăsându-și părul lung și folosind o bentiță, testând inclusiv dreaduri.
FOTO: Instagram @carlosalcarazz FOTO: Instagram @carlosalcarazz
FOTO: Instagram @carlosalcarazz
  • Echipamentele fără mâneci: Maioul de la Shanghai fusese utilizat anterior de Alcaraz doar la proba de dublu mixt de la US Open.

    La ediția de simplu din 2023 a aceluiași turneu, Carlos a adoptat un maiou similar ca omagiu pentru Rafael Nadal, declarând că s-a inspirat din ținuta purtată de conaționalul său la triumful din 2019.
Carlos Alcaraz (US Open 2023) și Rafael Nadal (US Open 2019). Foto: IMAGO / montaj Carlos Alcaraz (US Open 2023) și Rafael Nadal (US Open 2019). Foto: IMAGO / montaj
Carlos Alcaraz (US Open 2023) și Rafael Nadal (US Open 2019). Foto: IMAGO / montaj
  • Pălăria de tip „bucket hat”: În timpul turneului de la Wimbledon din 2023, spaniolul s-a remarcat purtând la conferințele de presă o pălărie de pescar NikeCourt, o alegere atipică pentru protocolul tradițional asociat competiției britanice.
@wimbledon We're here for Bucket Hat Carlitos ™️ #wimbledon #alcaraz #carlosalcaraz ♬ i want it i got it - Official Sound Studio

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