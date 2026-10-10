- Carlos Alcaraz (23 de ani, #3 ATP) a atras atenția la turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai printr-o schimbare de imagine.
- Spaniolul s-a calificat în turul al treilea, după 6-3, 6-3 cu argentinianul Juan Manuel Cerundolo (24 de ani, #55 ATP).
Prezența noului look a fost explicată de sportiv drept rezultatul unei provocări. După victoria din finala turneului de la Tokyo, Alcaraz a stabilit ca întregul său staff să adopte acest stil.
Carlos Alcaraz, schimbare de look la Shanghai Masters. Mustață și maiou
La finalul partidei de debut de la Shanghai, ibericul a semnat pe obiectivul camerei de filmat mesajul „Moustache Team” (Echipa mustății), iar membrii echipei sale au fost prezenți în lojă afișând același stil.
În cadrul conferinței de presă, Alcaraz a oferit detalii despre decizia sa:
Mi-am dorit întotdeauna să intru pe teren măcar o dată cu mustață. Așa că am spus că, dacă voi câștiga în Japonia, toată echipa va trebui să-și lase una. O să rămână. Carlos Alcaraz, locul 3 ATP
Pentru a completa imaginea retro, tenismenul spaniol a scos din garderobă un echipament Nike fără mâneci dedicat echipei New York Knicks.
Este o ținută pe care o mai purtase o singură dată în circuit, la proba de dublu mixt de la US Open, unde a jucat alături de Serena Williams.
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Schimbarea de look a generat reacții împărțite în rândul specialiștilor și pe rețelele sociale.
Fostul finalist de la US Open și actual comentator TV, Greg Rusedski, a remarcat în timpul transmisiunii: „Nu sunt foarte convins de asta. Cred că preferam ciocul, dar lui Carlos îi stă bine cu orice”.
- Alcaraz se va duela pentru un loc în optimile de finală ale turneului de la Shanghai cu belgianul Zizou Bergs (27 de ani, #39 ATP).
Cronologia transformărilor de imagine ale lui Carlos Alcaraz
Noul look de la Shanghai se înscrie într-o serie mai amplă de experimente derulate de Alcaraz pe parcursul carierei:
- Tunsoarea periuță: La ediția 2025 a US Open, Alcaraz s-a prezentat tuns foarte scurt după un incident casnic provocat de fratele său cu mașina de tuns.
Jucătorul a precizat atunci că a fost nevoit să se radă complet în cap, menționând că nu acordă o importanță exagerată acestor aspecte deoarece părul crește la loc.
Galerie foto (5 imagini)
- Părul lung și împletiturile: După o pauză de peste patru luni cauzată de o accidentare la încheietură, ibericul a revenit în circuit lăsându-și părul lung și folosind o bentiță, testând inclusiv dreaduri.
- Echipamentele fără mâneci: Maioul de la Shanghai fusese utilizat anterior de Alcaraz doar la proba de dublu mixt de la US Open.
La ediția de simplu din 2023 a aceluiași turneu, Carlos a adoptat un maiou similar ca omagiu pentru Rafael Nadal, declarând că s-a inspirat din ținuta purtată de conaționalul său la triumful din 2019.
- Pălăria de tip „bucket hat”: În timpul turneului de la Wimbledon din 2023, spaniolul s-a remarcat purtând la conferințele de presă o pălărie de pescar NikeCourt, o alegere atipică pentru protocolul tradițional asociat competiției britanice.