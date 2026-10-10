Carlos Alcaraz (23 de ani, #3 ATP) a atras atenția la turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai printr-o schimbare de imagine.

Spaniolul s-a calificat în turul al treilea, după 6-3, 6-3 cu argentinianul Juan Manuel Cerundolo (24 de ani, #55 ATP).

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Prezența noului look a fost explicată de sportiv drept rezultatul unei provocări. După victoria din finala turneului de la Tokyo, Alcaraz a stabilit ca întregul său staff să adopte acest stil.

Carlos Alcaraz, schimbare de look la Shanghai Masters. Mustață și maiou

La finalul partidei de debut de la Shanghai, ibericul a semnat pe obiectivul camerei de filmat mesajul „Moustache Team” (Echipa mustății), iar membrii echipei sale au fost prezenți în lojă afișând același stil.

În cadrul conferinței de presă, Alcaraz a oferit detalii despre decizia sa:

Mi-am dorit întotdeauna să intru pe teren măcar o dată cu mustață. Așa că am spus că, dacă voi câștiga în Japonia, toată echipa va trebui să-și lase una. O să rămână. Carlos Alcaraz, locul 3 ATP

Pentru a completa imaginea retro, tenismenul spaniol a scos din garderobă un echipament Nike fără mâneci dedicat echipei New York Knicks.

Este o ținută pe care o mai purtase o singură dată în circuit, la proba de dublu mixt de la US Open, unde a jucat alături de Serena Williams.

Schimbarea de look a generat reacții împărțite în rândul specialiștilor și pe rețelele sociale.

Fostul finalist de la US Open și actual comentator TV, Greg Rusedski, a remarcat în timpul transmisiunii: „Nu sunt foarte convins de asta. Cred că preferam ciocul, dar lui Carlos îi stă bine cu orice”.

Alcaraz se va duela pentru un loc în optimile de finală ale turneului de la Shanghai cu belgianul Zizou Bergs (27 de ani, #39 ATP).

Final touches 🤩 @carlosalcaraz #RolexShanghaiMasters https://t.co/VvWwTAC4dO — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 10, 2026

Cronologia transformărilor de imagine ale lui Carlos Alcaraz

Noul look de la Shanghai se înscrie într-o serie mai amplă de experimente derulate de Alcaraz pe parcursul carierei:

Tunsoarea periuță: La ediția 2025 a US Open, Alcaraz s-a prezentat tuns foarte scurt după un incident casnic provocat de fratele său cu mașina de tuns.



Jucătorul a precizat atunci că a fost nevoit să se radă complet în cap, menționând că nu acordă o importanță exagerată acestor aspecte deoarece părul crește la loc.

Părul lung și împletiturile: După o pauză de peste patru luni cauzată de o accidentare la încheietură, ibericul a revenit în circuit lăsându-și părul lung și folosind o bentiță, testând inclusiv dreaduri.

FOTO: Instagram @carlosalcarazz

Echipamentele fără mâneci: Maioul de la Shanghai fusese utilizat anterior de Alcaraz doar la proba de dublu mixt de la US Open.



La ediția de simplu din 2023 a aceluiași turneu, Carlos a adoptat un maiou similar ca omagiu pentru Rafael Nadal, declarând că s-a inspirat din ținuta purtată de conaționalul său la triumful din 2019.

Carlos Alcaraz (US Open 2023) și Rafael Nadal (US Open 2019). Foto: IMAGO / montaj

Pălăria de tip „bucket hat”: În timpul turneului de la Wimbledon din 2023, spaniolul s-a remarcat purtând la conferințele de presă o pălărie de pescar NikeCourt, o alegere atipică pentru protocolul tradițional asociat competiției britanice.

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