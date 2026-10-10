De-asta nu mai joacă Man Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a „abandonat” pe român pe banca de rezerve
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
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De-asta nu mai joacă Man Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a „abandonat” pe român pe banca de rezerve

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 21:15
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 21:16
  • Peter Bosz (62 de ani), antrenorul lui PSV, a vorbit despre situația lui Dennis Man (28 de ani), jucător pe care l-a lăsat pe banca de rezerve în ultima partidă de campionat.
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Vineri, PSV a învins-o pe Heerenveen cu scorul de 2-0, în etapa #8 din Eredivisie, partidă în care Dennis Man a fost din nou rezervă neutilizată.

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Peter Bosz, despre Dennis Man: „Cu siguranță își va reveni”

Bosz a decis să-l menajeze pe veteranul Ivan Perisic (37 de ani) în meciul cu Heerenveen, însă cel care l-a înlocuit pe croat în primul „11” nu a fost Dennis Man, ci Esmir Bajraktarevic.

Antrenorul lui PSV a fost întrebat de ce l-a ales pe bosniac pe postul de extremă dreapta:

Pentru că am considerat că s-a descurcat foarte bine înainte de pauza internațională.

A mai trebuit să-l înlocuiască o dată pe Ivan (Perisic) pe acel post, când Dennis era accidentat, și s-a descurcat foarte bine. Prin urmare, cred că trebuie să-i răsplătesc evoluțiile”, a declarat Peter Bosz pentru ESPN, citat de goal.com.

Acest lucru are legătură și cu faptul că am început să-l folosesc pe Ivan în acea parte a terenului. De asemenea, Man a fost accidentat o perioadă. Peter Bosz, antrenor PSV

Cu toate acestea, Peter Bosz este convins că internaționalul român își va reveni la forma din sezonul trecut.

„Dar Dennis este un jucător cu adevărat foarte bun. Cu siguranță își va reveni și va primi în continuare suficiente minute”, a încheiat Bosz.

12 milioane de euro
este cota de piață a lui Dennis Man, conform Transfermarkt

Dennis Man a bifat doar 4 apariții pentru PSV în acest sezon, iar de fiecare dată a intrat pe parcursul meciului.

  • 0-4 cu AZ Alkmaar (2 august) - 45 de minute jucate
  • 2-2 cu Fortuna Sittard (8 august) - 21 de minute jucate
  • 2-1 cu Excelsior (15 august) - 18 minute jucate
  • 5-1 cu Groningen (23 august) - 14 minute jucate

Man a ratat meciurile cu Utrecht (6-1) și Ajax (3-1) din cauza unei accidentări, iar în partidele cu Șahtior Donețk (Liga Campionilor - 1-1), Sparta Rotterdam (4-1), Twente (2-3) și Heerenveen (2-0) a fost rezervă neutilizată.

În sezonul trecut, românul a jucat 35 de meciuri pentru PSV în toate competițiile, reușind să înscrie 11 goluri și să ofere 7 pase decisive.

PSV se află pe locul secund în campionatul Olandei, cu 19 puncte acumulate după 8 etape, la o lungime în spatele liderului Feyenoord.

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