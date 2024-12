„Cu gândul la victorie”  Cătălin Cîrjan vrea revanșa contra Rapidului: „Cu siguranță mă voi bucura dacă voi marca”

Cătălin Cîrjan (22 de ani) a recunoscut că-și dorește să marcheze împotriva fostei sale echipe, Rapid București, unde nu a primit prea multe șanse

Dinamo o întâlnește pe Rapid duminică, 22 decembrie, de la ora 20:00, într-o partidă din etapa #21 din Liga 1.

Cătălin Cîrjan a evoluat la Rapid în sezonul trecut, însă în stagiunea actuală îmbracă tricoul rivalei Dinamo și se descurcă foarte bine.

Mijlocașul este unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, cu 5 goluri și 2 pase decisive în 23 de meciuri oficiale pentru „câini”.

Dinamo - Rapid va fi transmis în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, dar și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

1.200.000 de euro este cota de piață a lui Cătălin Cîrjan, conform transfermarkt.de

Cătălin Cîrjan: „Cu siguranță mă voi bucura dacă voi marca”

Cîrjan nu a primit prea multe șanse la Rapid - 19 meciuri (aproximativ 800 de minute) - iar la finalul sezonului a fost lăsat să se întoarcă înapoi la clubul de care aparținea, Arsenal Londra.

1.758 minute a adunat Cîrjan la Dinamo până în acest moment

Acum, însă, mijlocașul i-a pus gând rău fostei sale echipe. Chiar s-ar bucura să marcheze un gol în poarta lui Mihai Aioani.

„Nu vreau să mă gândesc la asta, că e un meci special. Îl tratez ca pe toate celelalte, merg acolo cu gândul la victorie. Să îmi ajut echipa, să dau ce am mai bun și să luăm cele 3 puncte.

Cu siguranță mă voi bucura dacă voi marca. Nu contează cine dă gol, sper să câștigăm.

Ar fi ceva incredibil să terminăm anul pe primul loc. Ne dorim mult asta. Nu ne gândim la U Cluj, ne gândim la ce facem noi.

În vară, când am venit la Dinamo, toată lumea spunea că ne vom bate la retrogradare, că nu avem așa multe șanse, dar cred că am făcut o surpriză frumoasă. Am muncit foarte mult și munca noastră dă roade.

Este o bucurie când auzim această piesă (n.r. S.A.R.S. - Perspektiva, pe care dinamoviștii sărbătoresc golurile). Sperăm să o auzim de cât mai multe ori.

Dinamo înseamnă foarte mult, m-am acomodat, suporterii m-au primit extraordinar, la fel și tot clubul. Domnul Nicolescu, domnul Kopic, domnul Florentin Petre mi-au dat foarte multă încredere”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform gsp.ro.

Dinamo e ca a doua mea familie, țin mult la Dinamo. Nu vreau să vorbesc despre titlu, s-au jucat doar 20 de etape. Miracol nu cred că ar fi, pentru că muncim mult, dar acum ne gândim la play-off. Sperăm să intrăm, apoi vom vedea Cătălin Cîrjan