Cătălin Cîrjan (21 de ani) se pregătește de prima confruntare împotriva fostei sale echipe, Rapid București. Mijlocașul nu resimte vreo presiune suplimentară înaintea derby-ului din Giulești.

Rapid - Dinamo este programat duminică, 18 august, de la ora 21:30, într-o partidă din etapa a 6-a din Liga 1.

Derby-ul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Cătălin Cîrjan s-a transferat la Dinamo în această vară, iar în scurt timp a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. A prins încredere sub comanda lui Zeljko Kopic și a marcat două goluri în primele cinci etape.

Cătălin Cîrjan, primul duel cu Rapid după transferul la Dinamo

Cîrjan va evolua duminică pentru prima dată împotriva fostei sale echipe, Rapid, formație pentru care a jucat doar în 2 partide în 2024.

„După părerea mea, nu am nimic de demonstrat pentru că ştiu ce fel de jucător sunt . Cei de la Dinamo, când m-au luat, mi-au spus că au foarte mare încredere în mine şi știu ce fel de jucător sunt.

Nu am nimic de demonstrat. Vreau să joc fotbal şi pentru încrederea oferită vreau să le demonstrez că sunt un jucător bun şi să dau totul pe teren”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform orangesport.ro.

Cătălin Cîrjan: „Asta a fost problema la Rapid”

Cătălin Cîrjan a explicat de ce nu s-a impus la Rapid, în sezonul precedent.

A bifat 18 prezențe în Liga 1 și Cupa României pentru Rapid, însă nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, iar giuleștenii nu l-au mai transferat definitiv.

S-a întors la Arsenal, iar din vară a devenit jucător liber de contract. L-a scurt timp, a decis să se alăture „haitei”.

„ Cred că nu am avut continuitate . Asta a fost problemă pentru că îmi aduc aminte: am jucat primele 4 meciuri dacă nu greşesc, după 6-7 meciuri am fost pe bancă, spre sfârşitul campionatului am avut 14 meciuri la rând în care nu am jucat deloc.