CFR a condus 2-0 pentru că Becali și-a bătut joc de primul 11, însă FCSB a scos un egal pentru că a remediat tâmpeniile patronului pe parcursul reprizei secunde

1. Cele mai slabe echipe de start dintr-un duel CFR - FCSB din ultimii 2 ani. Pantea, Panțîru, Baeten, Fică, Boben, Păun. Prea mulți jucători sub anvergura unui astfel de meci.

2. Nivelul derby-ului a fost slab, în ciuda celor 4 goluri. Când în 90 de minute sunt aproape 80 de aruncări de la margine și faulturi, atunci acesta nu e fotbal de calitate.

3. Louis Munteanu a avut două execuții de mare atacant. Mai ales la primul gol, trebuie să revezi cu mare atenție reluarea ca să înțelegi cum a putut să bage acea minge în poartă. Semnele pe care le-a făcut după ce a marcat, erau la adresa lui Becali, care plânge că nu a reușit să-l transfere.

VIDEO. CFR CLUJ - FCSB: primul gol marcat de Louis Munteanu

4. Primul „11” al FCSB-ului a fost comic. Pantea a fost cel mai slab. Baeten la fel. Pe Panțîru doar Becali îl vede bun, iar Miculescu pare că e un fotbalist care se pregătește de retragere. În primele 20 de minute a atins mingea de două ori!!!

5. FCSB a avut în teren „11”-le ideal abia din minutul 75. Când îți bați efectiv joc de niște jucători precum Octavian Popescu, Băluță și Radunovici, atunci meriți să pierzi. Becali n-a pierdut, însă e ciudat cum el e ocrotit de Cel de Sus, în ciuda prostiilor și nedreptățiilor pe care le face la echipă.

6. După ceea ce am văzut în această seară, am curaj să fac un pariu. Dacă Octavian Popescu va fi titular, FCSB are o șansă la titlu. Dacă nu, nu!

7. CFR e slabă, ca să nu zic foarte slabă. Dar îl are pe Louis Munteanu, un jucător care iți dă senzația că poate marca și dacă nu e pe teren. Bun e și Bolgado și Kamara. În rest, cam subțire echipă.

8. Nu mi-a displăcut prestația centralului. A încercat să nu fluiere chiar orice contact, o atitudine bună pentru ceea ce avem noi nevoie în Liga 1.