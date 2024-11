Rapid a câștigat un punct important pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 1-1, sâmbătă seară, într-o partidă contând pentru etapa #17 din Liga 1.

Antrenorul giuleștenilor, Marius Șumudică (53 de ani), consideră că echipa sa a jucat mai bine și merita mai mult din acest meci.

În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe locul 7, cu 24 de puncte, în timp ce CFR Cluj se menține pe locul 2, cu 28 de puncte.

VIDEO Golul egalizator al lui Burmaz

Golul Rapidului a fost marcat de către Borisav Burmaz, în minutul 90, la doar câteva minute după ce a fost introdus pe teren.

A fost un meci greu, în fața unui adversar foarte bun. Au fost momente când am fost peste ei. Egalul este echitabil, totuși. Ambele echipe au fost foarte agresive. Nu au fost multe spații pentru juca și a trebuit să dăm mingi lungi. Jucăm agresiv și nu primim goluri. Jocurile încep să se lege și asta ne bucură Borisav Burmaz, atacant Rapid

Marius Șumudică: „Cred că Rapid are lot de play-off”

Antrenorul celor de la Rapid, Marius Șumudică, a încercat să vadă doar părțile pozitive ale egalului din Gruia.

Echipa a ajuns la șase etape consecutive fără înfrângere și se apropie, încet, dar sigur, de zona locurilor de play-off.

„Șumi” consideră că echipa sa a avut mai multe ocazii în duelul cu CFR Cluj și ar fi meritat victoria. Nu a fost să fie, dar este mulțumit de faptul că nu a plecat cu mâna goală din Ardeal.

„ Să fiu sincer, pentru că am egalat pe final, sunt mulțumit. Dar pentru joc, nemulțumit. Am avut ocaziile clare, am avut bară, am avut Hasani în zonă centrală când scăpat singur și a șutat de la 16 metri, a avut Borza. Ocaziile ne-au aparținut nouă.

Mă bucur pentru rezultat, nu pierdem iar, la o echipă puternică. Orice punct este important, dar nu are nicio valoare dacă nu câștigăm următorul meci, cu Petrolul. Trebuie să câștigăm derby-ul cu Petrolul pentru că este unul dintre cele mai vechi din fotbalul românesc.

Am fost inspirat că l-am introdus pe Burmaz și că am schimbat modulul de joc. Am trecut în 4-4-2. Nu mai aveam ce pierde. Trebuia să punem presiune. În ultimele minute am controlat jocul și am avut ocaziile respective.

Rapid are un lot complet, foarte bun și sunt foarte bucuros că cei de pe bancă nu sunt nemulțumiți și asta mă ajută în pregătirea echipei. De foarte multe ori cei de pe bancă îi ajută pe ce din primul 11 să fie pregătiți. Am un lot cuminte, ok, în care fiecare își acceptă statutul.

Da, îi felicit. Rapid e un club iubit, cu fani din toată țara. Le mulțumesc pe această cale, că au venit până aici. Mă simțeam dator față de ei dacă pierdeam. Drumul de întors era mult mai greu și mai dureros. Iată că le-am făcut o bucurie. Suntem în plină reconstrucție, dar Rapid crește de la zi la zi”, a declarat Marius Șumudică după meci, la Prima Sport.

Dacă ne uităm la punctele din deplasare, suntem în primele patru-cinci. Am început să câștigăm și acasă, să adunăm puncte. Ne apropiem, luăm punct cu punct și sper ca la final să ne bucurăm, să fim în primele șase. Cred că Rapid are un lot ok, care merită să facă parte din primele șase. Cum și CFR merită. Vedeți ce meciuri sunt. Acesta este spectacolul fotbalistic, când se întâlnesc CFR, Rapid, Dinamo, FCSB. Sunt meciuri care vor da culoare și vor crește nivelul fotbalului românesc Marius Șumudică