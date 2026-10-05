„Era de nivelul lui Donnarumma” Tătărușanu, comparație surprinzătoare. Ce spune despre portarul selecționat de Hagi
Ciprian Tătărușanu l-a comparat pe Valentin Cojocaru cu Gianluigi Donnarumma. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago / Sportpictures
Nationala

„Era de nivelul lui Donnarumma” Tătărușanu, comparație surprinzătoare. Ce spune despre portarul selecționat de Hagi

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 20:12
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 20:47
  • Ciprian Tătărușanu (40 de ani), fostul portar al echipei naționale, l-a lăudat pe Valentin Cojocaru (31 de ani), inclus de selecționerul Gică Hagi în lotul pentru meciul cu Suedia.
  • Partida se joacă astăzi, de la ora 21:45, pe Arena Națională, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Fostul portar al naționalei consideră că, la 17 ani, Cojocaru era la nivelul lui Gianluigi Donnarumma din punct de vedere al talentului.

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Tătărușanu, comparație surprinzătoare înainte de România - Suedia

Cojocaru a făcut parte din lotul FCSB-ului încă de foarte tânăr, unde a fost coleg cu Tătărușanu.

În 2013, la doar 17 ani, Cojocaru debuta în Liga 1 și declara că speră ca, în timp, să-l poată înlocui pe Tătărușanu.

În perioada Steaua (n.r. - FCSB), cred că avea 16-17 ani. Nu am mai văzut un asemenea talent la un portar atât de tânăr. Dacă pot să-l compar ca talent, la aceeași vârstă era de nivelul lui Donnarumma, doar că au avut cariere complet diferite. Ciprian Tătăruşanu, fost portar român, la Digi Sport

Pe lângă perioada în care a fost coleg cu Cojocaru la FCSB, Tătărușanu a împărțit vestiarul și cu Donnarumma la AC Milan.

Întrebat de ce traiectoria lui Cojocaru a fost atât de diferită de cea a portarului italian, Tătărușanu a evitat să indice o cauză concretă.

„Așa a fost să fie. Ăsta a fost drumul lui în viață și cred că nimic și nimeni nu putea să-l schimbe”, a spus acesta.

După perioada petrecută la FCSB, pentru care a bifat 39 de meciuri, Cojocaru a mai evoluat la Crotone, Frosinone, Apollon Limassol, Viitorul, FC Voluntari, Dnipro-1, Feyenoord și OH Leuven, iar din 2024 este jucătorul lui Pogon Szczecin, unde este titular incontestabil.

Valentin Cojocaru / Foto: IMAGO Valentin Cojocaru / Foto: IMAGO
Valentin Cojocaru / Foto: IMAGO

Gianluigi Donnarumma a debutat la prima echipă a lui AC Milan pe 25 octombrie 2015, într-un meci cu Sassuolo, la doar 16 ani și 242 de zile.

Ulterior, a ajuns la Paris Saint-Germain, alături de care a câștigat Liga Campionilor în sezonul 2024-2025, și a cucerit EURO 2020 cu naționala Italiei.

Cifrele lui Donnarumma:

  • AC Milan: 251 de meciuri, 265 de goluri primite, 84 de partide fără gol primit
  • PSG: 161 de meciuri, 156 de goluri primite, 53 de partide fără gol primit
  • Manchester City: 50 de meciuri, 49 de goluri primite, 21 de partide fără gol primit

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