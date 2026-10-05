„Același loc plin de istorie” FRF, mesaj pentru Gică Hagi cu câteva ore înainte de România - Suedia

FRF a publicat un mesaj pe rețelele de socializare înaintea partidei România - Suedia.

Meciul se joacă de la ora 21:45 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Duelul de pe Arena Națională va fi primul meci oficial cu spectatori pentru Gică Hagi de la revenirea pe banca echipei naționale.

Pe 24 aprilie 2001, „Regele” juca ultimul lui meci pentru echipa națională într-un eveniment intitulat „Gala Hagi”.

60.000 de spectatori au fost prezenți pe vechiul stadion „Lia Manoliu” pentru partida demonstrativă dintre România și o selecționată mondială, din care făceau parte nume precum Hristo Stoicikov, Dida, Michel Platini sau Eusebio.

FRF, mesaj de susținere pentru Gică Hagi înainte de România - Suedia

Câteva luni mai târziu, Hagi avea să fie numit selecționer al României.

La acea vreme, „tricolorii” și-au disputat toate meciurile de pe teren propriu pe stadionul Ghencea, inclusiv returul barajului pentru CM 2002, împotriva Sloveniei.

La 25 de ani de la revenirea pe banca naționalei, FRF a ținut să-i transmită un mesaj de încurajare lui Gică Hagi înaintea primului meci oficial cu spectatori, prin intermediul unui comunicat publicat pe pagina de Facebook a echipei naționale.

„Același Om, aceeași pasiune. Alt capitol, dar iubirea de țară și cea de echipa națională sunt neschimbate.

În 2001, 60.000 de oameni umpleau până la refuz vechiul stadion «Lia Manoliu» pentru a-și lua rămas bun de la fotbalistul Gică Hagi.

Astăzi, după mai bine de 25 de ani, povestea merge mai departe pe Arena Națională. În același loc plin de istorie, cu aproximativ 50.000 de români în tribune, Gică Hagi se întoarce, acum la cârma echipei naționale, sub privirile suporterilor.

Anii au trecut, arena s-a schimbat, dar iubirea lui pentru națională a rămas exact aceeași. La fel ca și dragostea suporterilor pentru el. Ne vedem diseară, pe stadion!”, a scris echipa națională.

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 3 7 2. Bosnia 3 5 3. Polonia 3 4 4. România 3 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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