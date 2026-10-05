„Același loc plin de istorie” FRF, mesaj pentru Gică Hagi cu câteva ore înainte de România - Suedia
Gică Hagi
Nationala

„Același loc plin de istorie” FRF, mesaj pentru Gică Hagi cu câteva ore înainte de România - Suedia

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 19:17
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 19:17
  • FRF a publicat un mesaj pe rețelele de socializare înaintea partidei România - Suedia.
  • Meciul se joacă de la ora 21:45 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Duelul de pe Arena Națională va fi primul meci oficial cu spectatori pentru Gică Hagi de la revenirea pe banca echipei naționale.

Pe 24 aprilie 2001, „Regele” juca ultimul lui meci pentru echipa națională într-un eveniment intitulat „Gala Hagi”.

60.000 de spectatori au fost prezenți pe vechiul stadion „Lia Manoliu” pentru partida demonstrativă dintre România și o selecționată mondială, din care făceau parte nume precum Hristo Stoicikov, Dida, Michel Platini sau Eusebio.

Pițurcă, sfat pentru „tricolori” Ce le transmite elevilor lui Gică Hagi: „Două lucruri sunt extrem de importante”
Citește și
Pițurcă, sfat pentru „tricolori” Ce le transmite elevilor lui Gică Hagi: „Două lucruri sunt extrem de importante”
Citește mai mult
Pițurcă, sfat pentru „tricolori” Ce le transmite elevilor lui Gică Hagi: „Două lucruri sunt extrem de importante”

FRF, mesaj de susținere pentru Gică Hagi înainte de România - Suedia

Câteva luni mai târziu, Hagi avea să fie numit selecționer al României.

La acea vreme, „tricolorii” și-au disputat toate meciurile de pe teren propriu pe stadionul Ghencea, inclusiv returul barajului pentru CM 2002, împotriva Sloveniei.

La 25 de ani de la revenirea pe banca naționalei, FRF a ținut să-i transmită un mesaj de încurajare lui Gică Hagi înaintea primului meci oficial cu spectatori, prin intermediul unui comunicat publicat pe pagina de Facebook a echipei naționale.

„Același Om, aceeași pasiune. Alt capitol, dar iubirea de țară și cea de echipa națională sunt neschimbate.

În 2001, 60.000 de oameni umpleau până la refuz vechiul stadion «Lia Manoliu» pentru a-și lua rămas bun de la fotbalistul Gică Hagi.

Astăzi, după mai bine de 25 de ani, povestea merge mai departe pe Arena Națională. În același loc plin de istorie, cu aproximativ 50.000 de români în tribune, Gică Hagi se întoarce, acum la cârma echipei naționale, sub privirile suporterilor.

Anii au trecut, arena s-a schimbat, dar iubirea lui pentru națională a rămas exact aceeași. La fel ca și dragostea suporterilor pentru el. Ne vedem diseară, pe stadion!”, a scris echipa națională.

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Suedia37
2. Bosnia35
3. Polonia34
4. România30

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Scandal de proporții istorice” în Germania: fostul șef al serviciului de informații externe, arestat pentru spionaj și trădare
„Scandal de proporții istorice” în Germania: fostul șef al serviciului de informații externe, arestat pentru spionaj și trădare
„Scandal de proporții istorice” în Germania: fostul șef al serviciului de informații externe, arestat pentru spionaj și trădare
echipa nationala a romaniei FRF romania gica hagi suedia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:58
Transferul lui Nsimba, blocat? Statusul schimbului propus de Gigi Becali: „Nu mi-a trimis nimic”
Transferul lui Nsimba, blocat? Statusul schimbului propus de Gigi Becali: „Nu mi-a trimis nimic”
20:37
Infantino, într-un nou scandal FIFA ar fi lăsat un jucător ineligibil să participe la CM 2026! Acuzații grave
Infantino, într-un nou scandal FIFA ar fi lăsat un jucător ineligibil să participe la CM 2026! Acuzații grave
20:24
Fake news viral cu Chivu Cum au ajuns fanii lui AC Milan „susținătorii” lui Călin Georgescu, montați de antrenorul român: „Mulțumim, patriotul nostru!”
Fake news viral cu Chivu   Cum au ajuns fanii lui AC Milan „susținătorii” lui Călin Georgescu, montați de antrenorul român: „Mulțumim, patriotul nostru!”
20:30
„Nu e de echipa națională” Hagi, contestat dur după eșecurile pe linie din Liga Națiunilor
„Nu e de echipa națională” Hagi, contestat dur după  eșecurile pe linie din Liga Națiunilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Top stiri
Scene revoltătoare după România - Suedia FOTO. Banner vulgar împotriva lui Burleanu ținut de doi copii
Nationala
14:22
Scene revoltătoare după România - Suedia FOTO. Banner vulgar împotriva lui Burleanu ținut de doi copii
Citește mai mult
Scene revoltătoare după România - Suedia FOTO. Banner vulgar împotriva lui Burleanu ținut de doi copii
Dacia îi face loc lui Alonso! Surpriză uriașă anunțată în Spania: unde va concura în 2027
Auto
16:15
Dacia îi face loc lui Alonso! Surpriză uriașă anunțată în Spania: unde va concura în 2027
Citește mai mult
Dacia îi face loc lui Alonso! Surpriză uriașă anunțată în Spania: unde va concura în 2027
„Aveți două zile să puneți antrenorii” Reacția ironică a lui Hagi legată de posibilii săi înlocuitori: „În a treia zi...”
Nationala
14:23
„Aveți două zile să puneți antrenorii” Reacția ironică a lui Hagi legată de posibilii săi înlocuitori: „În a treia zi...”
Citește mai mult
„Aveți două zile să puneți antrenorii” Reacția ironică a lui Hagi legată de posibilii săi înlocuitori: „În a treia zi...”
Cine e Luca Niculescu, pe care Nicușor Dan l-a desemnat premier. S-a născut la București,
B365
05.10
Cine e Luca Niculescu, pe care Nicușor Dan l-a desemnat premier. S-a născut la București,
Citește mai mult
Cine e Luca Niculescu, pe care Nicușor Dan l-a desemnat premier. S-a născut la București,

Echipe/Competiții

fcsb 20 CFR Cluj 4 dinamo bucuresti 16 rapid 7 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share