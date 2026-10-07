„Nu sunt o trișoare” VIDEO. Coco Gauff, scandal uriaș la Beijing » Cifrele WTA care îngrijorează tenisul

Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA) a primit mai multe mesaje rasiste după punctul controversat pe care l-a câștigat în meciul cu Sun Xinran (16 ani, #582 WTA) de la China Open.

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Luni, Coco Gauff a învins-o pe Sun Xinran în șaisprezecimile turneului de la Beijing, scor 7-5, 6-1, însă partida a fost marcată de un gest al americancei din primul set.

FOTO. Reacția lui Coco Gauff după punctul controversat din meciul cu Sun Xinran

În timpul primului set, jucătoarea din China conducea cu 5-4, iar Coco Gauff s-a oprit din joc la scorul de 15-15, după ce panourile publicitare de pe marginea terenului și-au schimbat brusc imaginea și au distras-o.

Sun Xinran a trimis mingea în terenul americancei și ar fi trebuit să câștige punctul, însă meciul a fost oprit la cererea lui Gauff.

Arbitrul a permis ulterior reluarea jocului, iar punctul a ajuns în cele din urmă în contul jucătoarei din SUA.

La câteva ore după disputarea partidei, Coco Gauff a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care a precizat că a primit foarte multe mesaje rasiste din cauza fazei controversate din acel meci.

„Hei, tuturor, puteți să nu mă suportați sau să nu fiți de acord cu ceea ce s-a întâmplat fără să fiți rasiști.

Numărul comentariilor și mesajelor private rasiste pe care le-am primit în ultimele ore este nebunesc. Și, în cele din urmă, nu sunt o trișoare și nici o hoață”, a scris Gauff pe X.

@HHuotui hey everyone, you can dislike me or disagree about what happened without being racist. the amount of racist comments/dms I’ve received in the last few hours is insane. Lastly, I ‘m not a cheater or a thief. — Coco Gauff (@CocoGauff) October 5, 2026

Coco Gauff a câștigat partida și a dezvăluit ulterior că și-a cerut scuze față de adversara ei pentru cele întâmplate.

„Xinran este un talent și o jucătoare incredibilă. Mi-am cerut scuze pentru situația creată la finalul meciului, iar ea a înțeles pe deplin.

Nu mi-a plăcut să o văd atât de afectată emoțional, pentru că și eu am trecut prin asta și înțeleg foarte bine cum este, dar acesta este doar începutul unei cariere incredibile.

A fost o onoare să împart terenul cu ea în fața suporterilor ei”, a mai spus Gauff, conform edition.cnn.com.

Sun Xinran a câștigat recent titlul la US Open la junioare, la vârsta de 16 ani. Gauff a ajuns în optimile de finală de la Wimbledon la 15 ani, în 2019.

Număr uriaș de mesaje abuzive în 2025

WTA a făcut eforturi pentru a combate problema abuzurilor online, introducând un sistem bazat pe inteligență artificială care monitorizează mii de jucătoare și oficiali pe rețelele sociale.

Conform studiului realizat de WTA și World Tennis, jucătoarele și oficialii au fost ținta a peste 12.000 de postări și mesaje abuzive pe rețelele sociale în 2025 , cu 4.000 mai multe față de 2024.

Controversy in Beijing during Coco Gauff’s win over 16-year-old Sun Xinran. ​Following a replayed point over flashing LED screens, Gauff has faced a wave of online abuse and discrimination, prompting her to speak out: “I’m not a cheater.” https://t.co/i9HLb8pXpU — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026

Coco Gauff s-a calificat în optimile China Open, dar a fost învinsă, miercuri, de Elise Mertens cu scorul de 3-6, 3-6, după o oră și 20 de minute de joc.

„Nu am deloc energie. Mă străduiesc, dar nu am deloc energie. Nu văd mingea, simt că o să leșin. O să încerc doar să duc meciul până la capăt”, a spus americanca în timpul partidei cu jucătoarea din Belgia, potrivit tennisuptodate.com.

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