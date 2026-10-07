Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că antrenorul Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a rămas impresionat de calitățile lui Aymen Boutoutaou (25 de ani).

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Boutoutaou a fost transferat de FCSB de la Sochaux, în vara aceasta, în schimbul sumei de un milion de euro, dar algerianul nu a confirmat încă la gruparea roș-albastră.

Laurențiu Reghecampf, impresionat de Aymen Boutoutaou: „E jucător de Liga Campionilor”

Deși Aymen Boutoutaou a fost apreciat de Mihai Stoica, Gigi Becali ia în calcul să-l cedeze pe algerian la Universitatea Craiova, într-un schimb cu atacantul Steven Nsimba.

Cu toate acestea, patronul FCSB a dezvăluit că Reghecampf este foarte mulțumit de modul în care se prezintă Boutoutaou la antrenamente.

„Reghe mi-a zis de Boutoutaou, dar rămâne să vedem, că e cel mai valoros jucător al nostru și că e jucător de Liga Campionilor. Mi-a zis: «Patroane, la antrenamente asta este, e cel mai bun dintre toți».

Am rămas așa, să vedem, poate nu era antrenat, poate nu avea echipă, nu o fi avut cu cine să joace, să se antreneze”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

800.000 de euro este cota de piață a lui Aymen Boutoutaou, conform Transfermarkt

De la sosirea sa la FCSB, jucătorul algerian a jucat 11 meciuri și a reușit să înscrie 2 goluri: unul cu Auda (2-3), în turul 2 preliminar al Conference League, și unul cu FC Argeș (5-0), în prima etapă din grupele Cupei României.

Pentru FCSB urmează duelul cu Oțelul Galați de sâmbătă, de la ora 21:30, din etapa #11 a Superligii. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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