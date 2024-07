Câteva impresii reci înaintea acestui meci care a înfierbântat întreaga țară, dar și Diaspora.

1. Știu că de luni visăm frumos, dar ar fi bine să realizăm ce adversar avem în această seară. Să nu ne lăsăm purtați de val, ci să fim raționali: azi favorită să câștige e Belgia . Chiar mare favorită. Are o cotă la succes cam cât are Inter cu Verona sau Real Madrid cu Cadiz.

2. Avem, cu o singură excepție, același 11 ca în meciul cu Ucraina. E un test adevărat dacă știm să jucăm două meciuri mari în decurs de 5 zile.

3. Cheia meciului nu cred că va fi duelul Drăgușin-Lukaku, ci modul în care cei doi Marin, ajutați și de Stanciu, vor putea să-i limiteze zona de acțiune și unghiurile de pasare ale lui De Bruyne.

4. Indiferent de rezultat, cu excepția unui dezastru gen 0-4, 0-5, ceea ce nu cred că e cazul, România va fi, la ora ultimei etape, o echipă cu șanse foarte mari de a trece în optimi. Spun acest lucru pentru cei care ar putea să fie prea supărați dacă o să pierdem.

5. Ultima dată când am fost într-o situație asemănătoare, să închidem calificarea în al doilea meci, după ce am câștigat în primul joc, a fost în 1998. Bătusem Columbia și apoi an jucat cu Anglia. Pe care am învins-o în ultimul minut.

6. Central va fi arbitrul numărul 1 la UEFA, polonezul Marciniak. Unul dintre asistenți va fi marele gafeur al ultimului sezon de Champions League, când a ridicat fanionul pe atacul lui Bayern, în returul cu Real, deși procedura e să ia o decizie doar după terminarea fazei.

În final, revin: să ne păstrăm echilibrul. Vom avea nevoie de el de mâine încolo.