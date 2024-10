Victor Angelescu (40 de ani), acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit despre contrele de la distanță dintre președintele Viorel Moldovan (52 de ani) și antrenorul Marius Șumudică (53 de ani).

Tehnicianul a spus că este „dezgustat” după ce președintele a criticat jocul giuleștenilor.

Victor Angelescu intervine în conflictul Șumudică vs. Moldovan

Victor Angelescu recunoaște că există o stare de tensiune în Giulești din cauza locului ocupat în clasament, însă neagă că ar exista un conflict deschis între președintele Viorel Moldovan și antrenorul Rapidului.

„Trebuie să-i întrebați pe ei, nu am apucat să-i întreb ce au vrut să zică. Au dat declarațiile recent. Nu vreau să iau partea cuiva, nu există niciun conflict.

Noi ne-am dorit să câștigăm meciul cu Oțelul și vă dați seama că există frustrări, dar nu există nicio problemă.

Știu că Vio se duce des la antrenamente și vorbesc. După meci am coborât la vestiar și era și Viorel acolo, totul era OK.

Cred că s-a interpretat că jucătorii sunt infanteria ușoară, probabil a perceput-o altfel. Din ce știu eu, nu e o problemă între Viorel Moldovan și Marius Șumudică.

Putea să folosească un cuvânt mai ușor (n.r. decât dezgustat), dar știm că Marius este un tip care spune imediat ce simte.

Eu cred că de când a venit (n.r.- Marius Șumudică), eu pot să comentez doar ce face el aici, mi se pare că se comportă civilizat. Suntem foarte mulțumiți.

Există tensiuni pentru că toți ne dorim să fim mai sus.

Viorel și Marius sunt liberi să-și spună părerea, acum nu putem să strângem șurubul și să le spunem ce să vorbească. Probabil o să existe un dialog între ei, fiecare a interpretat altfel.

Oricum, nu e ceva major. Eu nu știu să existe vreo problemă între cei doi înainte să ajungă la Rapid, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.

Rapid are doar două victorii cu Marius Șumudică antrenor, ambele în deplasare, cu Poli Iași și cu Unirea Slobozia.

Ce a spus Viorel Moldovan

După Rapid - Oțelul, scor 0-0, Viorel Moldovan a analizat jocul giuleștenilor:

„Au fost momente bune ale echipei noastre, dar trebuie să aducem mai mult impact fizic în anumite situații, așa cum spune francezul «On doit muscler le jeu» (Trebuie să ne îmbunătățim jocul - n.r.).

În ziua de astăzi, în fotbal faci diferența unu contra unu, să câștigi duelul cu adversarul direct, nu prea am reușit acest lucru, parcă suntem infanterie ușoară, dar una peste alta este un punct”.

Ce a spus Marius Șumudică

„Nu înțeleg nici eu [de ce e atâta tensiune la Rapid]. Nu mi-a căzut bine declarația cu infanteria ușoară, nu știu, e părerea lui Viorel [Moldovan], e președintele clubului. Dar nu e momentul.

Eu într-un final îl respect, dar nu mi se pare ok să avem astfel de intervenții la adresa jucătorilor, bați și spre antrenor un pic... Am plecat dezgustat când am văzut declarația”, a fost replica lui Șumudică pentru fanatik.ro.