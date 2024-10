Cornel Dinu, replică acidă  „FCSB e o echipă făcută de la televizor , din premonițiile şi gusturile lui Becali”. Pe cine vede favorită în „Eternul Derby”

Legenda dinamovistă Cornel Dinu (76 de ani) a prefațat derby-ul dintre Dinamo și FCSB, de duminică, ora 21:00, din etapa #13 a Ligii 1.

Fostul antrenor al „câinilor” consideră că Dinamo este favorită în confruntarea cu rivala „roș-albastră”.

Dinamo - FCSB va fi transmis în direct pe Prima Sport 1, Digi Sport 1, dar și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Cornel Dinu nu ține cont de cotele jucătorilor sau de reușitele din trecut, ci se axează doar pe forma de moment a echipelor.

Chiar dacă FCSB a obținut mai multe puncte decât Dinamo în ultimele cinci etape - 11 vs. 6, jocul campioanei României nu a fost unul strălucit, iar acest detaliu îl încurajează pe Cornel Dinu să se gândească la un meci foarte echilibrat.

Cornel Dinu: „Dinamo este favorită”

De partea cealaltă, Dinamo a impresionat în anumite momente și chiar ar fi putut obține mult mai multe puncte în ultimele cinci runde, dacă nu ar fi fost ratările de la finalul partidei cu U Cluj sau dacă nu pierdea două puncte cu Botoșani, de la 2-0.

Fostul selecționer este de părere Dinamo are câteva plusuri ce ar putea cântări decisiv:

încrederea din vestiar

publicul

faptul că antrenorul decide totul, nu patronul

„Un derby echilibrat, dar poate să fie dezechilibrat prin felul în care sunt conduse echipele. Dinamo are un avantaj, chiar dacă jucătorii de la FCSB sunt mai puternici.

E vorba de un joc de echipă. Întotdeauna se pune problema ca echipa care are un surplus de jucători în formă se apropie de victorie, sper să fie Dinamo. Mai are un avantaj puternic, că FCSB este formată după părerile şi gusturile pe care le are Gigi Becali, care se amestecă în asta.

Dinamo e favorită, contează şi cine antrenează. Dacă e pe loc de play-off, se datorează lui Kopic. Dincolo, Gigi formează echipa, dar nu el o antrenează. E o diferenţă, dacă privim lotul echipelor, eu cred că Dinamo e mai echilibrată.

E adevărat, din punctul de vedere al jucătorilor străini, Dinamo va avea şapte-opt străini, când FCSB va avea doar trei. Apărările seamănă în lipsă de mobilitate. Să vedem cine va avea jucătorii mai rapizi în atac. Şi Politic depinde de ce zi are, e imprevizibil. Dar jocul de echipă va conta”, a declarat Cornel Dinu la „Fanatik”, conform as.ro.