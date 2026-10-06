Dinu, fără menajamente Fostul antrenor îl critică pe Hagi: „Deocamdată, nu dovedește că are calități de analiză” +33 foto
Cornel Dinu/ Foto: sportpictures.eu
Nationala

Dinu, fără menajamente Fostul antrenor îl critică pe Hagi: „Deocamdată, nu dovedește că are calități de analiză”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 12:58
  • România - Suedia 0-1. Cornel Dinu (78 de ani), fost selecționer al României, a criticat mai multe dintre deciziile luate de Gică Hagi în primele patru meciuri din actuala ediție a Ligii Națiunilor.
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România a pierdut luni seară cu Suedia, după golul marcat de Viktor Gyokeres în minutul 13. În celelalte meciuri din grupă, „tricolorii” au cedat cu 1-2 în Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina și 0-6 în Polonia.

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România - Suedia 0-1. Cornel Dinu: „A fost o perioadă mult prea lungă de experimentat”

„E un golaveraj 3-13 care spune de la sine multe lucruri. De data aceasta am sucombat împotriva unei echipe modeste, cred eu, din punct de vedere al dinamicii de joc, această Suedie, dar din păcate nu am realizat o așezare simetrică în atac

Eu cred că am fi putut pune probleme mult mai mari dacă i-am fi avut Man și Mihăilă în benzi și Tănase, așa cum a fost el în zona centrală, decât să jucăm fără o aripă, culoar aproape 70 de minute de joc.

Am pierdut duelurile din mijlocul terenului, unde cred eu că Bergvall a fost peste toți fotbaliștii noștri, având doi jucători metodiști, Marin și cu Dragomir, și Stanciu destul de greoi, care s-a făcut remarcat doar atunci când a avut spații libere ca să tragă la poartă, lovirea mingii fiind unul din avantajele deosebite ale sale

Am avut doi apărători laterali buni. L-am avut pe Rațiu destul de bun și Eissat, care cred că este cam singurul câștig după aceste jocuri, ca apariție.”, a spus Cornel Dinu, conform fanatik.ro.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Cornel Dinu a vorbit și despre numărul mare de jucători convocați de Gică Hagi. În opinia sa, lotul ar trebui restrâns la aproximativ 23-24 de fotbaliști.

„A greșit din două puncte de vedere, atât în ceea ce privește strategia, cât și maniera total exagerată de a categorisi și de a aprecia posibilitățile jucătorilor noștri, niște sloganuri care sunt doar plăcute la auz, dar neconcludente.

A fost mai mult o perioadă mult prea lungă de experimentat. Prin selecționarea a 35 de jucători cred că a considerat că și aceste partide din Liga Națiunilor sunt tot de verificare, de încercare, dar din păcate noi nu avem un fond de jucători atât de larg.

Ar trebui să ne rezumăm la 23-24 de jucători”, a mai spus Dinu.

Din păcate, rămân la părerea că, deocamdată, Hagi nu dovedește că are calități de analiză și de aplicare din postura de selecționer Cornel Dinu, fost selecționer

Dinu critică și strategia FRF: „Avem jucători modești, din care greu se poate face o națională competitivă”

Cornel Dinu și-a îndreptat criticile și către Federația Română de Fotbal.

„Problema federației este clară, din punctul meu de vedere. Am reușit, oarecum surprinzător și cu multă șansă, o calificare la Campionatul European din 2024, au fost mai mult prin șansă și prin oarecare coeziune pe care a reușit s-o realizeze Edi Iordănescu cu echipa națională, de moment.

Dar, din păcate, acest lucru nu ascunde carențele decisive pe care FRF le are în construcția echipelor naționale și a fotbalului nostru în așa fel încât să aducă jucători cu adevărat de valoare în prima reprezentativă, ca și în celelalte.

Este un eșec total, pentru că la ora actuală putem să concluzionăm că avem jucători modești, din care greu se poate face o națională competitivă la nivel european și mondial”, a spus acesta.

FOTO. Răzvan Burleanu, președintele FRF, la meci

Mesajele ultrașilor la România - Suedia + imagini cu Burleanu din tribune. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Mesajele ultrașilor la România - Suedia + imagini cu Burleanu din tribune. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (11 imagini)

Mesajele ultrașilor la România - Suedia + imagini cu Burleanu din tribune. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Mesajele ultrașilor la România - Suedia + imagini cu Burleanu din tribune. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Mesajele ultrașilor la România - Suedia + imagini cu Burleanu din tribune. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Mesajele ultrașilor la România - Suedia + imagini cu Burleanu din tribune. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Mesajele ultrașilor la România - Suedia + imagini cu Burleanu din tribune. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Jucătorii pe care Dinu i-ar păstra în nucleul naționalei

Cornel Dinu a nominalizat și câțiva fotbaliști pe care îi consideră soluții pentru viitor

„Nu știu ce se va întâmpla. Eu aș spune jucătorii pe care poate să contează în continuare. Îl Rațiu, un jucător pe care se poate conta, Coubiş, alt jucător pe care se poate conta.

Bancu, la fel Răzvan Marin, dar și Dragomir, cred eu, care a avut o prestație destul de bună și s-a luptat la mijlocul terenului cu suedezii”, a mai spus acesta, conform sursei citate.

România va încheia grupa în noiembrie, cu Polonia, pe 14 noiembrie, pe teren propriu, și cu Bosnia și Herțegovina, pe 17 noiembrie, în deplasare.

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