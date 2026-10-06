„Toată lumea i-a sărit în cap” Florin Tănase nu crede că Hagi e vinovat pentru cele 4 înfrângeri: „Dacă nici cu el nu mai facem fotbal...” +33 foto
Florin Tănase. Foto: Sportpictures
Nationala

„Toată lumea i-a sărit în cap” Florin Tănase nu crede că Hagi e vinovat pentru cele 4 înfrângeri: „Dacă nici cu el nu mai facem fotbal...”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 11:17
  • Florin Tănase (31 de ani) i-a luat apărarea lui Gică Hagi după înfrângerea României cu Suedia, scor 0-1, în etapa a patra din Liga Națiunilor.
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Titular pe postul de atacant, Tănase a avut una dintre cele mai mari ocazii ale „tricolorilor” în repriza secundă, când șutul său a fost respins de portarul suedez.

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România - Suedia 0-1. Florin Tănase:„Nu meritam să pierdem. Am avut ocazii foarte bune”

Jucătorul lui Omonia Nicosia spune că rezultatul nu reflectă în totalitate ce s-a întâmplat pe teren.

„În primele trei meciuri, am făcut un joc slab. Azi nu meritam să pierdem, am avut ocazii foarte bune, ei nu prea au avut, doar pe final o ocazie. Am arătat că putem. În viitor, va fi mult mai bine.

Am avut și eu o șansă, am tras, am văzut că a băgat alunecare apărătorul advers şi m-am grăbit, am tras pe centru. Era frumos pentru public (n.r. - să înscrie), au venit în număr mare să ne susţină, nu ne aşteptam, mai ales că pierdusem în Polonia cu scorul cu care am pierdut.

Trebuie să fie încrezători, am jucat împotriva unei echipe foarte bune şi cred că am arătat bine”, a spus Tănase, conform as.ro.

FOTO. România - Suedia 0-1

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Întrebat dacă jucătorii încep să înțeleagă și să pună în practică jocul dorit de Gică Hagi, Tănase a răspuns:

„Da, clar. Au fost şi detalii care au făcut diferenţa, cum a spus-o şi dânsul, şi-a asumat această rotaţie, să creeze câte o echipă diferită pentru fiecare meci în parte.

Dar, de convocarea viitoare, a spus că nu se va mai întâmpla. Eu cred că avem jucători valoroşi cu care putem să facem rezultate foarte bune.

Am discutat, normal. Mă repet, am făcut un joc bun, păcat de acel gol pe care l-am luat repede. Trebuie să fim încrezători pe viitor”, a mai spus Tănase.

Florin Tănase: „Toată lumea i-a sărit în cap. Dacă nici cu Hagi nu mai facem fotbal...”

Întrebat despre viitorul lui Gică Hagi, Tănase și-a arătat susținerea pentru selecționer.

„Îşi doreşte foarte mult, are foame de rezultate, cu siguranţă rezultatele vor veni, la cum îl sţiu. E momentul ăsta…toată lumea i-a sărit în cap, dar trebuie să aibă încredere în dânsul. Dacă nici cu Hagi nu mai facem fotbal, atunci trebuie să-l oprim.

Nu ne-a spus nimic de nicio plecare, cu siguranţă va rămâne, a fost mulţumit de ce am arătat în seara asta”, a declarat Florin Tănase.

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