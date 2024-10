Cosmin Contra, hotărât  De ce refuză să mai antreneze echipe din România: „Ce au făcut cu mine nu a fost normal”

Cosmin Contra (48 de ani) a anunțat că nu vrea să mai antreneze echipe din România și a dezvăluit motivul din spatele acestei decizii.

Actualul tehnician al celor de la Damac încă este afectat de perioada petrecută la Dinamo București.

Cosmin Contra, care antrenează în prezent Damac, o formație din Arabia Saudită, a luat o decizie importantă privind cariera sa de antrenor.

Fostul selecționer al echipei naționale nu a uitat ce a pățit în perioada în care a antrenat Dinamo, așa că a decis că nu va mai antrena niciodată în România.

Cosmin Contra, despre perioada petrecută ca antrenor la Dinamo

Cosmin Contra nu vrea să mai revină ca antrenor în țară iar principalul motiv îl reprezintă experiența avută la Dinamo, în 2020.

La acel moment, clubul bucureștean fusese preluat de acționari spanioli, în frunte cu Pablo Cortacero, iar echipa începuse să aibă mari probleme financiare.

„În țară nu mai vreau ca antrenor, vin să vizitez familia, meciurile echipei naționale. Eu am fost acolo la Dinamo și am fost principalul obiectiv al suporterilor, nu mi-a picat bine. Ce au făcut spaniolii cu mine și cu Dinamo nu a fost normal.

Am picat la mijloc. Am ținut lucrurile în frâu, am dat bani de la mine ca să rămână echipa pe linia de plutire. Toată lumea mi-a reproșat că am plecat la greu, dar greu a fost de când au preluat spaniolii echipa”, a declarat Contra pentru DigiSport.

Fostul internațional român a dezvăluit motivele pentru care a decis să părăsească banca tehnică a celor de la Dinamo după doar patru luni.

„Mental și fizic nu mai puteam să ajut Dinamo și am decis să plec. Știu ce am făcut acele 4 luni de zile ca echipa să funcționeze în condițiile normale, ca după să mi se spargă mie în cap. Nu mi-a convenit”, a continuat Cosmin Contra.

Cifrele lui Cosmin Contra ca antrenor în România

În cariera sa, Contra a antrenat mai multe echipe din țară, printre care: Poli Timișoara, Petrolul și Dinamo.

În cei 3 ani petrecuți în Liga 1, tehnicianul a câștigat două trofee: Cupa României cu Petrolul (sezonul 2012-2013) și Cupa Ligii cu Dinamo (sezonul 2016-17).

Între 2017 și 2019, Cosmin Contra a antrenat echipa națională, iar în mandatul său au debutat mulți dintre oamenii de bază ai României din prezent, precum: Ianis Hagi, George Pușcaș, Dennis Man, Florinel Coman, Denis Drăguș, Nicușor Bancu, Florin Niță sau Alexandru Mitriță.

După experiența de la echipa națională, Contra s-a întors la Dinamo, în 2020.