Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești 2-0. Costel Gâlcă (52 de ani) s-a declarat mulțumit, atât de apărarea sa, cât și de jucătorii din atac.

Antrenorul a ținut să-l felicite pe marcatorul primului gol, Ștefan Bană (20 de ani).

Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-0, în fața celor de la Petrolul Ploiești, în cadrul rundei secunde, din grupele Cupei României.

Costel Gâlcă: „Am avut un echilibru în defensivă”

La finalul partidei, Costel Gâlcă a fost invitat la flash-interviu, la Digi Sport, acolo unde s-a declarat extrem de mulțumit de băieții săi:

„Era important pentru noi să câștigăm astăzi, să avem opțiuni pentru a ne califica în Cupa României. A fost un meci destul de greu. Petrolul nu ne-a lăsat să avem destule spații, însă am reușit să câștigăm.

Am fost mai eficienți, am avut un echilibru defensiv mult mai bun față de alte meciuri. Am spus-o și înainte, toți care fac parte din lot au șansa să joace și în Cupă, și în campionat”.

Oltenii vin după o înfrângere în prima etapă din această competiție, 0-1, împotriva celor de la Metalul Buzău.

Gâlcă: „Vrem să câștigăm Cupa României”

Antrenorul oltenilor a vorbit și despre tânărul Ștefan Bană, care a marcat al doilea său gol pentru Craiova.

Tehnicianul de 52 de ani a ținut să reamintească care este obiectivul echipei sale în Cupă:

„Bană a muncit foarte mult, a fost prezent în careu și a reușit să și marcheze. Mă bucur pentru el. Am spus de la început că dorim să câștigăm Cupa României”.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova se află pe locul 4, cu 3 puncte din primele două etape.

Ultimul adversar din Cupa României pentru Craiova este FCSB, pe care o va întâlni pe 18 decembrie, pe Arena Națională.

Clasamentul grupei B

Loc/Echipă Meciuri jucate Puncte 1. Metalul Buzău 2 4 2. FCSB 1 3 3. Petrolul Ploiești 2 3 4. Univ. Craiova 2 3 5. Dinamo 2 1 6. Agricola Borcea 1 0