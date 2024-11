Universitatea Craiova a învins-o pe Hermannstadt, scor 3-1, sâmbătă seară, pe „Ion Oblemenco”, într-o partidă din etapa #16 din Liga 1.

A fost primul succes al oltenilor în ultimele cinci etape de campionat.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a urmat pe locul 2, cu 25 de puncte, la egalitate cu Dinamo.

De partea cealaltă, Hermannstadt rămâne ultima, cu 13 puncte adunate, la egalitate cu FC Botoșani și Gloria Buzău, dar cu un golaveraj inferior.

Constantin Gâlcă: „Trebuie să avem continuitate”

Antrenorul oltenilor, Constantin Gâlcă, răsuflă ușurat după victoria împotriva formației lui Marius Măldărășanu.

După patru etape „negre” și un meci de cupă eșuat, tehnicianul a găsit din nou rețeta obținerii unui succes, iar tensiunea pare să risipească pentru moment.

Gâlcă se bucură de cele trei puncte, însă consideră că jucătorii au nevoie de continuitate în rezultate, pentru ca efectul în clasament să fie cel dorit.

Alexandru Mitriță a fost rezervă, însă a intrat în repriza secundă și a influențat ultimele două goluri ale echipei sale.

„Sunt bucuros că am câștigat, dar am început partida în dezavantaj, ca în meciurile anterioare. După aceea, puțin câte puțin, am ajuns în careu și prin insistența lui Paradela am obținut un penalty. Puteam să marcăm mai multe goluri, dar nu am făcut-o.

Știam că Mitriță e important pentru noi. În opinia mea, el nu era pregătit pentru un meci întreg. A intrat foarte bine, ne-a ajutat și la faza golului doi, a închegat jocul.

E importantă victoria, dar trebuie să avem continuitate, constanță în joc pe toată durata partidei. Trebuie să jucăm mult mai bine, mai ambițioși pentru că putem juca mult mai bine.

Influențează foarte mult accidentările, pentru că altfel aș putea pune același prim 11 meci de meci. Cu siguranță așa am câștiga mai multe meciuri.

Noi trebuie să dăm mai mult, să avem o atitudine mai bună. Așa vom reuși să-i aducem pe suporteri la stadion, pentru că sunt importante și rezultatele noastre. Campionatul este foarte strâns. Trebuie să fim conștienți de asta și să câștigăm meci de meci ”, a declarat Constantin Gâlcă, după meci, conform digisport.ro.