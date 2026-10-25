Chivu, mesaj în limba română! Antrenorul lui Inter i-a transmis un sfat lui  Radu Drăgușin +18 foto
Radu Drăgușin. Foto: Imago
Campionate

Chivu, mesaj în limba română! Antrenorul lui Inter i-a transmis un sfat lui Radu Drăgușin

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 19:07
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 19:07
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a acordat un interviu în limba română după victoria cu Fiorentina, scor 2-1, din etapa #8 din Serie A.
  • Tehnicianul a vorbit despre Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul român al Fiorentinei, care a fost titular și a jucat toate cele 90 de minute.
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Inter a fost condusă până în minutul 90, dar a reușit să înscrie de două ori în finalul partidei și să obțină toate cele trei puncte.

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Cristi Chivu, mesaj pentru Radu Drăgușin după Inter - Fiorentina 2-1: „Are nevoie de timp și de meciuri”

La finalul partidei de pe San Siro, Chivu a fost întrebat despre Radu Drăgușin, care a trecut printr-o accidentare gravă în ianuarie 2025, pe vremea când evolua la Tottenham.

„Radu e Radu. Vine după o accidentare lungă, are nevoie de încredere, are nevoie de timp, are nevoie de meciuri.

Mi se pare că el crește de la meci la meci. Este într-o echipă care are o anumită ambiție, o echipă bună, situația din clasament nu reflectă ceea ce joacă ei.

Trebuie să aibă răbdare și să fie versiunea lui cea mai bună”, a declarat Cristi Chivu, conform digisport.ro.

FOTO. Golul egalizator marcat de Marcus Thuram în meciul cu Fiorentina

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Golul egalizator marcat de Marcus Thuram în meciul cu Fiorentina. Foto: captură YouTube @SerieA Golul egalizator marcat de Marcus Thuram în meciul cu Fiorentina. Foto: captură YouTube @SerieA Golul egalizator marcat de Marcus Thuram în meciul cu Fiorentina. Foto: captură YouTube @SerieA Golul egalizator marcat de Marcus Thuram în meciul cu Fiorentina. Foto: captură YouTube @SerieA Golul egalizator marcat de Marcus Thuram în meciul cu Fiorentina. Foto: captură YouTube @SerieA
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Fundașul român a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul drept, în meciul cu Elfsborg, din Europa League, în ianuarie 2025.

A fost operat în februarie și a lipsit aproape 11 luni de pe teren, revenind în decembrie 2025.

10 meciuri
a disputat Radu Drăgușin pentru Fiorentina în acest sezon, reușind două pase decisive. La Tottenham, fundașul român a bifat 48 de partide

Cristi Chivu, după o nouă revenire a lui Inter: „Am știut tot timpul să reacționăm”

Inter a fost condusă până în prelungiri, după golul spectaculos marcat de Alex Jimenez în minutul 65.

Marcus Thuram a restabilit egalitatea în minutul 90+1, iar Piotr Zielinski a transformat în minutul 90+7 un penalty obținut de atacantul francez.

„Un joc bun din partea noastră. Am creat, am ratat, apoi am luat un gol care putea destabiliza întreaga echipă, dar n-a făcut-o.

Am continuat să ne facem jocul nostru, să încercăm până la final. Știm că o partidă durează aproape 100 de minute și a fost un final în care am ratat, am creat, am ajuns în careu de foarte multe ori și, până la urmă, am reușit să obținem o victorie importantă”, a spus antrenorul român.

Am avut meciuri în care am făcut multe greșeli. Azi chiar nu am făcut greșeli. Am luat un gol de la 30 de metri, în vinclu. Cristi Chivu, antrenorul lui Inter

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