Chivu, declarație neașteptată Mesajul românului, după ce Inter a întors scorul în prelungiri: „Nu ne-am lăsat doborâți de nedreptăți” +11 foto
Cristi Chivu. Foto: Imago
Campionate

Chivu, declarație neașteptată Mesajul românului, după ce Inter a întors scorul în prelungiri: „Nu ne-am lăsat doborâți de nedreptăți”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 18:15
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a analizat victoria cu Fiorentina, scor 2-1, din etapa #8 din Serie A.
  • Nerazzurrii au întors rezultatul în prelungiri, iar tehnicianul român a lăudat atitudinea jucătorilor săi.
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Inter a fost condusă până în minutul 90, dar a reușit să înscrie de două ori în finalul partidei și să obțină toate cele trei puncte.

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Cristi Chivu, după Inter - Fiorentina 2-1: „Meciurile durează 90 de minute”

Fiorentina a deschis scorul în minutul 65, prin Alex Jimenez, care l-a învins pe Ivan Provedel cu un șut puternic de la distanță.

Inter a egalat abia în minutul 90+1, prin Marcus Thuram. Francezul a obținut apoi penalty-ul transformat de Piotr Zielinski în minutul 90+7, gol care le-a adus victoria gazdelor.

Întrebat despre faptul că Inter a recuperat 13 puncte în acest sezon din meciurile în care a fost condusă, antrenorul român a răspuns:

Așa este fotbalul. Important este să nu te lași doborât. De când am venit aici, am spus mereu că meciurile durează 90 de minute. Nu mi se pare că este o problemă, așa cum se spune. Vor exista meciuri în care nu vom reuși să revenim, dar și partide în care vom conduce și vom primi goluri. Până acum, ne-am descurcat destul de bine, cu excepția meciului cu Bruges. Cristi Chivu, antrenorul lui Inter

Antrenorul român a fost surprins privind în pământ înaintea penalty-ului decisiv executat de Zielinski. La final, a explicat la ce se gândea în acele momente.

„Mă gândeam la tot ce am făcut astăzi. Am fost conduși după un șut de la 30 de metri, dar nu am nimic să le reproșez jucătorilor în privința modului în care au abordat meciul și a calității jocului.

Până la urmă, am fost răsplătiți. Ne-am păstrat luciditatea și îi felicit pe băieții mei, care au dat totul până la final.

Speram să marcheze, pentru că meritam. Chiar dacă partida s-ar fi încheiat cu 0-1, aș fi spus aceleași lucruri. Astăzi, toți băieții merită felicitările noastre”, a explicat Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport
Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (11 imagini)

Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport
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Chivu, despre schimbările care au ajutat-o pe Inter: „Nu ne-am lăsat cuprinși de panică”

Chivu a revenit asupra modului în care echipa a gestionat finalul partidei.

„Am făcut un meci bun, apoi am fost conduși după un șut senzațional. Dar mi-a plăcut atitudinea echipei. Aș fi spus același lucru și dacă astăzi am fi pierdut cu 0-1. Pentru ceea ce am făcut, sunt foarte fericit.

Mentalitatea contează foarte mult, iar astăzi nu ne-am lăsat cuprinși de panică și nici doborâți de nedreptăți. Este meritul băieților și al acestui grup. Nici nu vreau să văd pe nimeni plângând din cauza unor erori ale arbitrilor.

Și astăzi, jucătorii intrați pe parcurs au adus un plus”, a declarat tehnicianul.

Golul egalizator marcat de Marcus Thuram în meciul cu Fiorentina. Foto: captură YouTube @SerieA
Golul egalizator marcat de Marcus Thuram în meciul cu Fiorentina. Foto: captură YouTube @SerieA

Galerie foto (18 imagini)

Golul egalizator marcat de Marcus Thuram în meciul cu Fiorentina. Foto: captură YouTube @SerieA Golul egalizator marcat de Marcus Thuram în meciul cu Fiorentina. Foto: captură YouTube @SerieA Golul egalizator marcat de Marcus Thuram în meciul cu Fiorentina. Foto: captură YouTube @SerieA Golul egalizator marcat de Marcus Thuram în meciul cu Fiorentina. Foto: captură YouTube @SerieA Golul egalizator marcat de Marcus Thuram în meciul cu Fiorentina. Foto: captură YouTube @SerieA
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Cristi Chivu l-a lăudat pe Marcus Thuram: „Își arată calitățile de lider”

Chivu a vorbit despre evoluția lui Thuram și despre responsabilitatea pe care și-a asumat-o în absența lui Lautaro Martinez.

„Nu știu dacă este meritul meu sau al lui Zidane. Își arată calitățile de lider. Într-un moment în care Lautaro lipsește, își asumă responsabilitatea.

În pauza competițională a avut ocazia să lucreze cu mine timp de trei săptămâni.

Astăzi, chiar și după 90 de minute jucate, în minutul 100 intra în careu cu o forță devastatoare.

Când vine spre tine cu mingea și cu acea viteză, există mereu riscul să marcheze”, a explicat antrenorul.

5 goluri
a marcat Marcus Thuram în cele 10 meciuri disputate în acest sezon

Cristi Chivu cere răbdare cu tinerii de la Inter: „Nu mă uit la vârsta din buletin”

Antrenorul român a vorbit și despre Matteo Lavelli, introdus în minutul 85 pentru a oferi mai multe soluții în atac.

„Aș prefera să avem răbdare cu tinerii. Facem mereu greșeala de a-i lăuda exagerat. Ei trebuie să joace. Eu nu mă uit la vârsta din buletin.

Trebuie să acceptăm că uneori nu este simplu să intri într-o echipă deja formată. Trebuie să fie pregătiți atunci când primesc o oportunitate.

Astăzi, după ce am făcut 2-1, a fost extraordinar să-l văd pe Lavelli cum a ținut de minge. Este un jucător care arată un fotbal de calitate.

Nu este simplu. Trebuie să muncească și să continue să crească”, a încheiat Cristi Chivu, potrivit presei italiene.

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