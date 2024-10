Cristi Pulhac (40 de ani) a reacționat la declarațiile lui Denis Alibec (33 de ani) de la finalul meciului Farul - Dinamo, încheiat la egalitate, 1-1.

Alibec a fost extrem de nervos după remiza cu Dinamo și a avut mai multe declarații acide.

La finalul meciului, Denis Alibec a fost extrem de nervos și a oferit mai multe declarații legate de arbitraj, dar și de prestația echipei bucureștene, lucru care l-a indignat pe fostul jucător al lui Dinamo, Cristi Pulhac.

Cristi Pulhac îl contrazice pe Denis Alibec: „Nu ai cum să spui că Dinamo n-a existat!”

Prezent în studioul emisiunii Fotbal Show, Cristi Pulhac a reacționat imediat la declarațiile lui Alibec de la finalul meciului Farul - Dinamo.

Fostul fundaș al lui Dinamo a ținut să-l contrazică pe Alibec, care declarase că echipa bucureșteană „nu a existat pe teren”.

„Nu ai cum să spui că Dinamo nu a existat! Toţi ne-am uitat la meci. Cred că Dinamo a câștigat majoritatea mingilor unu la unu. Tu nu poţi câştiga un meci dacă nu câştigi un duel.

La raport de ocazii, e adevărat, Dinamo nu a mai avut atât de multe ocazii în a doua repriză, dar nici Farul nu a fost o echipă ... nu a putut să desfacă, golul a venit pur întâmplător”, a declarat Cristi Pulhac, conform primasport.ro.

Denis Alibec, despre Dinamo: „Nu au ieșit din jumătatea lor!”

Denis Alibec a fost iritat de prestația arbitrilor dar a criticat și jocul lui Dinamo, considerând că Farul ar fi trebuit să câștige partida.

„A fost foarte frustrant! În prima repriză nu au ieșit din jumătatea lor, au avut un singur șut pe poartă și noi 3 penalty-uri clare neacordate.

Eu am fost la UEFA înainte de EURO, am participat la ședințe, și s-a spus clar: orice tragere în careu e penalty. Eu asta știu! Dacă am mingea și plec spre poartă, iar adversarul mă trage, e fault. Asta știu!

Nu vreau să comentez prea mult acum, sunt foarte nervos. Am avut și eu o șansă de a marca și trebuia să înscriu. Puneți-vă în locul nostru: nu poți să finalizezi dacă adversarul te trage. Nu știu, ce trebuie să facem ca să fie penalty?”, a declarat Alibec la finalul partidei.

Dinamo, pe locul 3 în Superliga

În urma punctului obținut la Ovidiu după 1-1 cu Farul, Dinamo ocupă poziția a 3-a în Liga 1, cu 18 puncte în 12 etape. Pentru „câinii roșii” urmează derby-ul cu FCSB, campioana en-titre.

Cele două formații bucureștene se vor duela pe Arena Națională duminică, 20 octombrie, de la ora 21:00. Partida va fi putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro dar și în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1.