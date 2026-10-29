A rămas  Ronaldo fără golul 982? VIDEO. Controversă în liga saudită! Ce apare pe site-ul oficial după ultimul gol al lui Cristiano
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A rămas Ronaldo fără golul 982? VIDEO. Controversă în liga saudită! Ce apare pe site-ul oficial după ultimul gol al lui Cristiano

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 20:35
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 20:38
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) ar fi rămas fără golul 982, marcat săptămâna trecută la victoria cu Al-Faysaly, scor 3-1.
  • Site-ul oficial al campionatului saudit publică însă informații contradictorii.
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Drumul lui Cristiano Ronaldo spre golul 1.000 întâmpină un obstacol. Liga saudită ar fi decis să urmeze exemplul mai multor site-uri de statistici și să nu-i mai atribuie golul marcat la victoria lui Al Nassr cu Al Faysaly, scor 3-1.

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Ronaldo ar fi rămas fără golul 982

Portughezul, care ajunsese la 982 de goluri în carieră, ar fi nevoit să mai marcheze o dată pentru a atinge această bornă.

Cristiano figurează acum cu doar 4 reușite în clasamentul golgheterilor de pe site-ul ligii saudite, cu una în minus față de săptămâna trecută. Același lucru se întâmplă și la profilul său.

A rămas  Ronaldo fără golul 982? VIDEO. Controversă în liga saudită! Ce apare pe site-ul oficial după ultimul gol al lui Cristiano A rămas  Ronaldo fără golul 982? VIDEO. Controversă în liga saudită! Ce apare pe site-ul oficial după ultimul gol al lui Cristiano

Problema? În raportul oficial al partidei, portughezul încă apare drept marcatorul golului 2! Știrile și clipurile video se referă în continuare la reușită drept cea cu numărul 982 a lui CR7. Până în momentul de față nu a apărut niciun comunicat oficial în privința modificării.

A rămas  Ronaldo fără golul 982? VIDEO. Controversă în liga saudită! Ce apare pe site-ul oficial după ultimul gol al lui Cristiano A rămas  Ronaldo fără golul 982? VIDEO. Controversă în liga saudită! Ce apare pe site-ul oficial după ultimul gol al lui Cristiano

Ce s-a întâmplat la gol

Cristiano Ronaldo fusese trecut drept marcator cu Al Faysaly, după ce, în minutul 49, a reluat cu capul o minge centrată de Joao Felix, în urma unei lovituri libere.

Reluările au arătat însă că balonul este deviat de fundașul Andrei Girotto, iar mai multe site-uri importante de statistici l-au trecut autogol.

Cristiano Ronaldo nu este singurul jucător în această situație. Ivan Toney, atacantul lui Al Ahli, a pierdut la rândul său o reușită din clasamentul golgheterilor.

Englezul, care avea 13 goluri, figurează acum cu 12, după ce unul dintre cele două goluri marcate în victoria cu Al-Khaleej, scor 4-1, a fost considerat autogol.

Și în cazul lui Toney există aceeași contradicție, reușita nefiind eliminată din raportul meciului.

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