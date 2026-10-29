Cristiano Ronaldo (41 de ani) a reacționat după ce a fost desemnat câștigător al premiului BOAT (Ballon d’Or of All Time).

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Starul portughez a obținut distincția miercuri, în urma unui vot al suporterilor, organizat de UEFA și France Football, unde aceștia au putut alege cea mai valoroasă performanță a unui fotbalist, multiplu câștigător al Balonului de Aur.

Cristiano Ronaldo: „Balonul de Aur al tuturor timpurilor este și al vostru”

Fanii au considerat că sezonul 2007-2008, în care Ronaldo a câștigat Premier League și Liga Campionilor alături de Manchester United, este cea mai importantă realizare a unui fotbalist care a ridicat deja Balonul de Aur de mai multe ori.

Acum, Ronaldo a ținut să le mulțumească celor care l-au votat, pentru noul premiu cucerit.

„Fotbalul aparține suporterilor! Vă mulțumesc tuturor suporterilor din întreaga lume. Balonul de Aur al tuturor timpurilor este și al vostru”, a transmis Ronaldo, pe rețelele de socializare.

Pe locul doi s-a clasat Leo Messi, cu peformanța sa remarcabilă din 2012, când a reușit să marcheze 91 de goluri într-un an calendaristic.

Fotbaliștii care au fost nominalizați pentru premiul BOAT:

Lionel Messi, 8 Baloane de Aur

Cristiano Ronaldo, 5 Baloane de Aur

Johan Cruyff, 3 Baloane de Aur

Michel Platini, 3 Baloane de Aur

Marco van Basten, 3 Baloane de Aur

Ronaldo Nazario, două Baloane de Aur

Franz Beckenbauer, două Baloane de Aur

Alfredo Di Stefano, două Baloane de Aur

Kevin Keegan, două Baloane de Aur

Karl-Heinz Rummenigge, două Baloane de Aur

Vot controversat

O particularitate a votului BOAT a fost faptul că fiecare participare costa un euro, ceea ce a generat discuții despre modul în care sunt măsurate preferințele publicului.

Organizatorii au oferit, de asemenea, posibilitatea câștigării a două bilete la gala Balonului de Aur din 2027, prin tragere la sorți între participanți.

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