- Cristiano Ronaldo (41 de ani) a reacționat după ce a fost desemnat câștigător al premiului BOAT (Ballon d’Or of All Time).
Starul portughez a obținut distincția miercuri, în urma unui vot al suporterilor, organizat de UEFA și France Football, unde aceștia au putut alege cea mai valoroasă performanță a unui fotbalist, multiplu câștigător al Balonului de Aur.
Cristiano Ronaldo: „Balonul de Aur al tuturor timpurilor este și al vostru”
Fanii au considerat că sezonul 2007-2008, în care Ronaldo a câștigat Premier League și Liga Campionilor alături de Manchester United, este cea mai importantă realizare a unui fotbalist care a ridicat deja Balonul de Aur de mai multe ori.
Acum, Ronaldo a ținut să le mulțumească celor care l-au votat, pentru noul premiu cucerit.
„Fotbalul aparține suporterilor! Vă mulțumesc tuturor suporterilor din întreaga lume. Balonul de Aur al tuturor timpurilor este și al vostru”, a transmis Ronaldo, pe rețelele de socializare.
Pe locul doi s-a clasat Leo Messi, cu peformanța sa remarcabilă din 2012, când a reușit să marcheze 91 de goluri într-un an calendaristic.
Fotbaliștii care au fost nominalizați pentru premiul BOAT:
- Lionel Messi, 8 Baloane de Aur
- Cristiano Ronaldo, 5 Baloane de Aur
- Johan Cruyff, 3 Baloane de Aur
- Michel Platini, 3 Baloane de Aur
- Marco van Basten, 3 Baloane de Aur
- Ronaldo Nazario, două Baloane de Aur
- Franz Beckenbauer, două Baloane de Aur
- Alfredo Di Stefano, două Baloane de Aur
- Kevin Keegan, două Baloane de Aur
- Karl-Heinz Rummenigge, două Baloane de Aur
Vot controversat
O particularitate a votului BOAT a fost faptul că fiecare participare costa un euro, ceea ce a generat discuții despre modul în care sunt măsurate preferințele publicului.
Organizatorii au oferit, de asemenea, posibilitatea câștigării a două bilete la gala Balonului de Aur din 2027, prin tragere la sorți între participanți.