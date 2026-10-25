Cristiano Ronaldo (41 de ani) a răspuns unei provocări lansate pe Instagram de juniorii clubului portughez Oriental Lisboa.

Fotbalistul a lăsat un comentariu la videoclipul publicat de copii și i-a ajutat astfel să câștige un pariu făcut cu antrenorul lor.

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Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai titrați fotbaliști din istorie, cu 5 Baloane de Aur și 5 trofee Champions League câștigate.

Cristiano Ronaldo i-a ajutat pe juniorii lui Oriental Lisboa să câștige pariul cu antrenorul

Totul a pornit de la dorința tinerilor fotbaliști de a avea un antrenament în care să poată alege singuri ce exerciții sau jocuri să facă.

Antrenorul a acceptat propunerea, dar le-a pus trei condiții. Copiii trebuiau să strângă 3.000 de aprecieri și 200 de comentarii la un videoclip postat pe Instagram, iar printre cei care răspundeau trebuia să se numere și un fotbalist celebru.

Ultima condiție părea cel mai greu de îndeplinit. Însă, după ce videoclipul a început să circule pe rețelele sociale, Cristiano Ronaldo a intervenit personal.

După publicarea videoclipului, mai mulți utilizatori l-au etichetat pe Cristiano Ronaldo în comentarii, în speranța că portughezul va observa provocarea.

Ceea ce s-a și întâmplat. Ronaldo le-a transmis un mesaj copiilor, îndeplinind astfel ultima condiție stabilită de antrenor.

„Bucurați-vă de antrenamentul liber, băieți! 👏😂”, a scris Ronaldo pe Instagram.

Obiectivul inițial era unul modest: 3.000 de aprecieri și 200 de comentarii. După intervenția lui Cristiano Ronaldo, postarea a depășit cu mult aceste cifre.

Videoclipul a strâns deja peste 460.000 de aprecieri și 11.200 de comentarii în aproximativ 24 de ore.

Oriental Lisboa i-a mulțumit lui Cristiano Ronaldo

Clubul portughez a reacționat după ce provocarea copiilor a devenit virală și i-a mulțumit lui Ronaldo pentru gest.

„Ceea ce a început ca un moment de distracție pentru micii noștri «războinici» s-a transformat într-o experiență de neuitat!

Îi mulțumim în mod special lui Cristiano Ronaldo pentru că a intrat în joc și le-a adus atât de multă bucurie micilor noștri fotbaliști”, a transmis clubul.

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