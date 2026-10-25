Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul lui Dalian Yingbo și al naționalei României, e idol în China.

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Decisiv în ultima victorie a echipei sale, scor 1-0, în fața liderului Chengdu Rongcheng, mijlocașul a fost asaltat pe stradă de fani pentru poze și autografe.

Stanciu a împărtășit imaginile pe rețelele de socializare.

FOTO. Nicolae Stanciu, asaltat de fani pe străzile din China

Internaționalul român a dezvăluit că totul s-a petrecut în timpul unei simple plimbări de seară, alături de medicul echipei, cei doi ieșind să cumpere o înghețată.

„Când m-am alăturat echipei Dalian, în ianuarie, nu mi-aș fi imaginat vreodată că eu voi avea nevoie de voi mai mult decât veți avea voi nevoie de mine.

Plimbarea mea de seară cu doctorul, ca să ne luăm câte o înghețată, s-a transformat în asta.

Veți avea pentru totdeauna un loc în inima mea”, a fost mesajul postat de Nicolae Stanciu pe Instagram.

La postarea lui Stanciu a comentat și Darius Olaru, coechiperul său de la echipa națională.

Foto: captură ecran Instagram

Stanciu ar putea deveni campion în ultima etapă din China

După victoria obținută pe terenul liderului din China, Dalian Yingbo este pe locul 2, cu 49 de puncte, trei mai puține decât Chengdu Rongcheng.

În ultima rundă a sezonului, Chengdu are un meci dificil, în deplasare, cu Shandong Taishan, formație aflată pe locul 4.

12 goluri și 5 pase decisive are Stanciu pentru Dalian, contribuind la aproape o treime dintre reușitele echipei

De partea cealaltă, Dalian o înfruntă acasă pe Tianjin Jinmen Tiger, echipă care a scăpat deja de grijile retrogradării.

Stanciu și colegii săi trebuie să câștige, iar Chengdu să piardă. În cazul în care se va ajunge la egalitate de puncte, departajarea se va face în funcție de rezultatele directe, iar Dalian s-a impus în ambele confruntări, cu 2-0 și 1-0.

VIDEO. Nicolae Stanciu, asaltat de fani pe străzile din China

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