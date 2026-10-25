Stanciu, zeu în China VIDEO + FOTO. Fanii l-au asaltat pe stradă: „Nu mi-aș fi imaginat vreodată asta”. Prin ce-a trecut „tricolorul” +8 foto
Nicolae Stanciu/ Foto: IMAGO
Campionate

Stanciu, zeu în China VIDEO + FOTO. Fanii l-au asaltat pe stradă: „Nu mi-aș fi imaginat vreodată asta”. Prin ce-a trecut „tricolorul”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 17:56
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 17:56
  • Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul lui Dalian Yingbo și al naționalei României, e idol în China.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Decisiv în ultima victorie a echipei sale, scor 1-0, în fața liderului Chengdu Rongcheng, mijlocașul a fost asaltat pe stradă de fani pentru poze și autografe.

Stanciu a împărtășit imaginile pe rețelele de socializare.

„Și eu aș fi furios” Gestul lui Julian Alvarez la Atletico. Reacția lui Simeone: „Împăcarea cu echipa?”
Citește și
„Și eu aș fi furios” Gestul lui Julian Alvarez la Atletico. Reacția lui Simeone: „Împăcarea cu echipa?”
Citește mai mult
„Și eu aș fi furios” Gestul lui Julian Alvarez la Atletico. Reacția lui Simeone: „Împăcarea cu echipa?”

FOTO. Nicolae Stanciu, asaltat de fani pe străzile din China

Internaționalul român a dezvăluit că totul s-a petrecut în timpul unei simple plimbări de seară, alături de medicul echipei, cei doi ieșind să cumpere o înghețată.

„Când m-am alăturat echipei Dalian, în ianuarie, nu mi-aș fi imaginat vreodată că eu voi avea nevoie de voi mai mult decât veți avea voi nevoie de mine.

Plimbarea mea de seară cu doctorul, ca să ne luăm câte o înghețată, s-a transformat în asta.

Veți avea pentru totdeauna un loc în inima mea”, a fost mesajul postat de Nicolae Stanciu pe Instagram.

Galerie foto (8 imagini)

Nicolae Stanciu, asaltat de fani pe străzile din China Foto captură VIDEO Instagram nicolaestanciu_7 .jpeg Nicolae Stanciu, asaltat de fani pe străzile din China Foto captură VIDEO Instagram nicolaestanciu_7 .jpeg Nicolae Stanciu, asaltat de fani pe străzile din China Foto captură VIDEO Instagram nicolaestanciu_7 .jpeg Nicolae Stanciu, asaltat de fani pe străzile din China Foto captură VIDEO Instagram nicolaestanciu_7 .jpeg Nicolae Stanciu, asaltat de fani pe străzile din China Foto captură VIDEO Instagram nicolaestanciu_7 .jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

La postarea lui Stanciu a comentat și Darius Olaru, coechiperul său de la echipa națională.

Foto: captură ecran Instagram Foto: captură ecran Instagram
Foto: captură ecran Instagram

Stanciu ar putea deveni campion în ultima etapă din China

După victoria obținută pe terenul liderului din China, Dalian Yingbo este pe locul 2, cu 49 de puncte, trei mai puține decât Chengdu Rongcheng.

În ultima rundă a sezonului, Chengdu are un meci dificil, în deplasare, cu Shandong Taishan, formație aflată pe locul 4.

12 goluri și 5 pase decisive
are Stanciu pentru Dalian, contribuind la aproape o treime dintre reușitele echipei

De partea cealaltă, Dalian o înfruntă acasă pe Tianjin Jinmen Tiger, echipă care a scăpat deja de grijile retrogradării.

Stanciu și colegii săi trebuie să câștige, iar Chengdu să piardă. În cazul în care se va ajunge la egalitate de puncte, departajarea se va face în funcție de rezultatele directe, iar Dalian s-a impus în ambele confruntări, cu 2-0 și 1-0.

VIDEO. Nicolae Stanciu, asaltat de fani pe străzile din China

Citește și

Cum a ajuns o cercetătoare în Arctica, cunoscută pentru studiul păsărilor, să fie condamnată la închisoare în urma unei donații de 25 de dolari
Cum a ajuns o cercetătoare în Arctica, cunoscută pentru studiul păsărilor, să fie condamnată la închisoare în urma unei donații de 25 de dolari
Cum a ajuns o cercetătoare în Arctica, cunoscută pentru studiul păsărilor, să fie condamnată la închisoare în urma unei donații de 25 de dolari
china nicolae stanciu dalian yingbo
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:33
Au anunțat câștigătorul Balonului de Aur! Strategie sau gafă? Controversa care a aprins internetul înainte de decernarea trofeului + Reacția organizatorilor
Au anunțat câștigătorul Balonului de Aur! Strategie sau gafă? Controversa care a aprins internetul înainte de decernarea trofeului + Reacția organizatorilor
20:00
Cine a construit Generația de Aur Legendă și Adevăr, episodul 2: povestea anilor în care România era o forță mondială. Cât de influent era Hagi?
Cine a construit Generația de Aur Legendă și Adevăr, episodul 2: povestea anilor în care România era o forță mondială. Cât de influent era Hagi?
20:00
LIVE Sepsi - U Craiova, în ultimul meci al rundei » Oltenii au înscris de cinci ori
LIVE Sepsi - U Craiova, în ultimul meci al rundei » Oltenii au înscris de cinci ori
21:43
Angelescu, despre situația lui Dobre Rapid a prelungit contractele a 3 jucători » Negocieri cu alte 4 nume importante din lot
Angelescu, despre situația lui Dobre Rapid a prelungit contractele a 3 jucători » Negocieri cu alte 4 nume importante din lot
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Top stiri
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Superliga
14:40
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Citește mai mult
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Campionate
10:43
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Citește mai mult
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Superliga
11:30
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Citește mai mult
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
FOTO | În inima haosului din București, debandata e pusă la punct la un parter de bloc din colț de intersecție. Intri la Uzin Cafe, babilonia se potolește și cere un Capuccino
B365
25.10
FOTO | În inima haosului din București, debandata e pusă la punct la un parter de bloc din colț de intersecție. Intri la Uzin Cafe, babilonia se potolește și cere un Capuccino
Citește mai mult
FOTO | În inima haosului din București, debandata e pusă la punct la un parter de bloc din colț de intersecție. Intri la Uzin Cafe, babilonia se potolește și cere un Capuccino

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 13 rapid 50 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share