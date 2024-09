Cristina Neagu (36 ani) a dezvăluit că plănuia să se retragă în 2020, la vârsta de 32 de ani.

De patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, Cristina Neagu a spus că visul ei cel mare a fost „să câștige o medalie de aur cu naționala României”.

Cristina Neagu (36 ani) a declarat că va sta departe de handbal și nu exclude ca pe viitor, când „i se va face dor”, să decidă dacă va lucra în acest sport.

Cristina Neagu se retrage: „Planul era s-o fac la 32 de ani”

Cristina Neagu a declarat că ar fi vrut să se lase de handbal în 2020, însă accidentările au determinat-o să lupte și să revină mai puternică.

Interul stânga a declarat că exclude să lucreze în handbal în viitorul apropiat.

„Orice sportiv, după ce împlinește 30 de ani, se gîndește la retragere. Eu mă gândesc de 2 ani că o să vină momentul. Am considerat că acesta este cel mai bun moment să mă retrag. Planul meu era să mă retrag la 32 de ani.

Cumva am adăugat timp din cauza accidentărilor. Nu am niciun regret, nu îmi pare rău. Vreau să mă bucur cel mai mult alături de fani.

Nu vreau să mă întorc în sport. Nu prea curând. Am nevoie de o pauză, după aceea voi vedea ce oportunități o să se ivească. Handbalul nu se termină că nu mai joc eu

După ce mă las, am să continui să fac mișcare, fiindcă o să am nevoie. După ce mă las, am să merg la unele meciuri, dar nu mai merg să arunc la poartă.

În momentul ăsta, nu mă gândesc la meseria de antrenor. Poate după ce mi se face dor de handbal, mă voi răzgândi.

Au început să mă ia emoțiile, am colege care nu au vârsta câți ani de handbal am eu, deci nu este foarte ușor, a declarat Cristina Neagu la DigiSport Special.

Retragere Neagu. Ce regretă „Messi al handbalului”

Cristina Neagu spune că și-ar fi dorit să câștige un titlu cu naționala României. Neagu și-a anunțat retragerea de la reprezentativa feminină în 2023, tot într-o zi de 12, dar în decembrie.

„Nu știu dacă l-aș numi neapărat regret, am fost aproape în 2015 să câștig acea semifinală și cred că am fi câștigat trofeul.

Cel mai mare vis al meu a fost să câștig o medalie de aur cu echipa națională. E regret și nu e, pentru că de fiecare dată când am intrat pe teren, am dat totul pentru națională.

Iubesc sportul ăsta atât de mult, încât nu am vrut să renunț nici după accidentări”, a declarat Neagu pentru sursa citată.

936 goluri a marcat Cristina Neague în cele 213 partide jucate pentru naționala feminină de handbal a României

Neagu se lasă și trage un semnal de alarmă

Cristina Neagu, de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, a vorbit și despre numărul mare de jucătoare străine din Liga Florilor.

„Nu știu dacă suntem într-un moment firesc, dacă ne uităm că în echipele de la noi 50 la sută sunt jucătoare străine.

Dacă vrei străine, e important să aduci vârfuri, jucătoare extrem de bune. Dar cred că în handbalul românesc, sunt jucătoare străine mai puțin valoroase decât jucătoarele din România, a declarat Neagu pentru sursa citată.

Neagu explică distanțarea de mass-media: „Se vorbea doar de salariul meu”

Cristina Neagu a explicat de ce în ultimele luni a stat departe de aparițiile în spațiul public.

„Am fost supusă unor presiuni și din cauza a ceea ce se spunea despre salariul meu. Eu voiam să joc handbal, iar lumea se aștepta să joc la cel mai înalt nivel.

Nu am avut niciodată nimic împotriva presei sau a jurnaliștilor din România.

Am mai tăiat din interviuri în utlima vreme pentru că se vorbea doar de salariul meu și obosisem să dau explicații”, a mai spus Cristina Neagu pentru sursa citată.

20.000 euro pe lună este salariul Cristinei Neagu la CSM București