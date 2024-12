„Am refuzat să jucăm” Un jucător de la Mioveni a explicat, sub protecția anonimatului, motivele din spatele dezastrului cu CSM Slatina: „Nu suntem plătiți”

Un jucător de la Mioveni a povestit, sub protecția anonimatului, detalii despre situația tensionată de la club.

Fotbalistul a lansat un atac dur la adresa conducerii lui CS Mioveni și a explicat de ce au fost doar tineri în echipă în eșecul 1-8 cu CSM Slatina: „Nu am vrut să mai jucăm”.

CSM Slatina a făcut instrucție cu CS Mioveni, 8-1, în etapa #15 a Ligii 2.

Formația argeșeană e măcinată de tensiuni interne, iar jucătorii au refuzat să intre pe teren la acest meci. Astfel, clubul a trimis pe teren juniorii.

Jucător de la Mioveni: „Nu am vrut să mai jucăm. Nu suntem plătiți de luni de zile”

După terminarea partidei, GOLAZO.ro a stat de vorbă cu un fotbalist din lotul gazdelor, care a preferat să-și mențină identitatea sub anonimat.

Acesta a explicat motivele pentru care el și colegii săi au refuzat să joace:

„Nu am vrut să mai jucăm, ne-au promis și nouă un salariu din 6.

Ne-am dus toți la primărie de două sau trei ori. Că nu au banii… Că nu știu ce. Le-am zis să ne dea măcar un salariu, să avem și noi de sărbători.

Am muncit până acum. Ne plânge lumea situația, și de la alte echipe. Că avem echipă bună, că de ce mai jucăm.

Plafonul salarial la Mioveni e mic, 40.000 de euro lunar îi costă echipa. Ne-am dus peste primar și ne-a zis că așteaptă că tribunalul să ceară falimentul. Că nu mai poate să dea bani, i-am zis să ne dea măcar un salariu. Ne-a zis că nu are de unde.

Când am auzit, ne-am pus de acord să nu mai intrăm pe teren. Pentru ce să ne mai lovim? Dacă pățim ceva? Cine plătește?

La noi și la antrenamente e periculos, putem oricând să pățim ceva! Nu avem doctor, maseuri! Bem apă la sticle de 2 litri. La cantonament nu avem ce mânca. Antrenorul a plătit din banii lui o masă pe o săptămână, e horror. Dorm cu gândaci”.

„Dacă primeam un salariu măcar, mai jucam 2-3 etape”

Același jucător a susținut că acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă primarul din Mioveni ar fi plătit măcar un salariu către jucătorii clubului:

„Proști am fost că am jucat până acum, și am mai fi jucat și astea 2-3 etape dacă ne dădeau măcar un salariu.

Sunt băieți care au rate la bănci, îi sună că nu au plătit. E o situație dezastruoasă. Te duci de sărbători acasă și nu ai un ban.

Au milioane de euro în primărie și nu ne dau un salariu. Ne au mințit, nu se mai poate, gata! Ne antrenăm, dar nu jucăm! Sa joace ei!

Ne-au mințit ca pe proști. Au pus jucătorii să caute sponsori! Voi ați mai auzit așa ceva?”.

CS Mioveni, probleme financiare grave

Formația argeșeană are datorii foarte mari, ce nu pot fi acoperite, iar asta l-a făcut pe noul primar al orașului, Aurel Costache, să facă un pas înapoi și să întărească ideea că echipa ar putea intra în faliment din această iarnă, potrivit liga2.ro.

De asemenea, mai mulți jucători ar fi solicitat salariu pentru sărbători, însă edilul Costache le-a spus că nu există bani pentru secția de fotbal.

„La CS Mioveni, banii alocați pentru programul lansat de Consiliul Local au fost cheltuiți în totalitate. Este o situație disperată acolo. Au venit peste mine grupele de copii, au venit profesorii, fotbaliștii. Își pun speranțele în Consiliul Local.

Le-am explicat că este un club privat, banii care au venit de la Consiliul Local Mioveni au fost pe un proiect.

La momentul acesta, eu nu pot să aloc alți bani. Dacă dumneavoastră găsiți soluții pentru acei copii care joacă fotbal și nu au primit banii de câteva luni…

Clubul, deși am cerut, nu a trimis o situație financiară pentru a vedea ce datorii totale are acolo.

Ei spun că au datorii de cinci milioane și ceva, spun că mai au la jucători datorii de circa două milioane, dar nimeni nu a văzut situația reală a datoriilor acestui club.

Și părinții au venit la mine, iar dacă nu este o alternativă, trebuie să transferăm și grupele de copii de la CS Mioveni.

Nu putem să tot băgăm bani dacă nimeni nu ne prezintă o situație reală”, a spus primarul Costache în ședința Consiliului Local al orașului Mioveni, conform institutiilestatului.ro.