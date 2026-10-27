Cupa României, etapa #2 Remiză albă între Corvinul și Rapid.  A plouat cu goluri în UTA - FC Botoșani și Progresul - Petrolul » Toate rezultatele

Corvinul și Rapid au remizat, 0-0, în etapa #2 din Cupa României.

În prima partidă a zilei, FC Bihor a învins-o pe Csikszereda, scor 2-1.

Petrolul s-a distrat cu Progresul Spartac, 6-0, iar UTA Arad și FC Botoșani au remizat, scor 2-2.

Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar majoritatea sunt în direct pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și FRF TV.

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Grupa A

UTA Arad - FC Botoșani 2-2

Au marcat: Papeau('58), Roman ('90) / Papa ('17), Idowu ('52)

Echipele de start:

UTA Arad: Rosa - Alomerovic, Pospelov, Benga, Ouaneh - Roman, Ivanov - El Sawy, Papeau, Abdallah - Coman

Rosa - Alomerovic, Pospelov, Benga, Ouaneh - Roman, Ivanov - El Sawy, Papeau, Abdallah - Coman Rezerve: Gorcea, Sabău, Bădescu, Picioruș, Țăroi, Ilie, Tzionis, Sinani

Gorcea, Sabău, Bădescu, Picioruș, Țăroi, Ilie, Tzionis, Sinani Antrenor: Adrian Mihalcea

FC Botoșani: Gurău - Creț, Diaw, Miron, Bayeye - Petro, De Vega, Papa - Idowu, Dumiter, Mitrov

Gurău - Creț, Diaw, Miron, Bayeye - Petro, De Vega, Papa - Idowu, Dumiter, Mitrov Rezerve: Dincă, Markovic, Bodișteanu, Sorodoc, Gîrlescu, Kovtaliuk, Țigănașu, Bordeianu, Sadiku

Dincă, Markovic, Bodișteanu, Sorodoc, Gîrlescu, Kovtaliuk, Țigănașu, Bordeianu, Sadiku Antrenor: Marius Croitoru

Arbitru: Barbu Marian, A1: Bîrdeș Romică Ionuț, A2: Vodă Alexandru, VAR: Costreie Adrian Sorin, AVAR: Artene Mihai-Ovidiu

Barbu Marian, Bîrdeș Romică Ionuț, Vodă Alexandru, VAR: Costreie Adrian Sorin, AVAR: Artene Mihai-Ovidiu Stadion: Francisc Neumann (Arad)

Corvinul - Rapid 0-0

Echipele de start:

Corvinul: Frânculescu - Iacob, Ivancevic, Manolache, Neacșa - Junio, Cărăruș - Bratu, Fabry, Pîrvulescu - Yeboah

Frânculescu - Iacob, Ivancevic, Manolache, Neacșa - Junio, Cărăruș - Bratu, Fabry, Pîrvulescu - Yeboah Rezerve: Sandu, Abualnadi, Albu, Espinosa, Gillard, Apur, Riberiro, Gooland, Deaconu

Sandu, Abualnadi, Albu, Espinosa, Gillard, Apur, Riberiro, Gooland, Deaconu Antrenor: Florin Maxim

Rapid: Aioani - Ciobotariu, Synian, Celik - Manea, Bubanja, Grameni, Onea - Pop, Jambor, Petrila

Aioani - Ciobotariu, Synian, Celik - Manea, Bubanja, Grameni, Onea - Pop, Jambor, Petrila Rezerve: Ungureanu, Kramer, Onea, A.Șucu, Dobre, Sălceanu, Moruțan, Doumbia, Kodor

Ungureanu, Kramer, Onea, A.Șucu, Dobre, Sălceanu, Moruțan, Doumbia, Kodor Antrenor: Daniel Pancu

Arbitru: Iulian Călin, A1: Marin Nicușor Florentin, A2: Vatamanu Cosmin, VAR: Dima Iulian, AVAR: Slabu Stelian-Constantin

Iulian Călin, Marin Nicușor Florentin, Vatamanu Cosmin, Dima Iulian, Slabu Stelian-Constantin Stadion: „Petre Libardi”, Petroșani

Clasament grupa A

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. UTA Arad 2 4 2. Rapid 2 4 3. Corvinul 2 4 4. FC Botoșani 2 1 5. Poli Timișoara 1 0 6. Minerul Lupeni 1 0

Grupa B

Progresul Spartac - Petrolul 0-6

Au marcat: Leescu ('27, '57, '89), Flores ('32, pen), Paraschiv ('71, '86)

Echipele de start:

Progresul Spartac: Ciontoș - Drăgan, Istrate, Stanciu, Geană - Mirea, Stîngă - Coșieru, Ohaci, Petcu - Preda

Rezerve: Vlaicu, Salameh, Marinescu, Tong, Dumitrescu, Belibrov, Cazacu, Niculae, Arhire

Ciontoș - Drăgan, Istrate, Stanciu, Geană - Mirea, Stîngă - Coșieru, Ohaci, Petcu - Preda Vlaicu, Salameh, Marinescu, Tong, Dumitrescu, Belibrov, Cazacu, Niculae, Arhire Antrenor: Andrei Erimia

Andrei Erimia Petrolul Ploiești: Georgescu - Țuțu, Huseynov, Zaian, Căpușă - Paraschiv, Flores, Ioniță - Ludewig, Leescu, Dele

Rezerve: Zima, Dumitrescu, Papp, Teixeira, Hanca, Costache, Breston

Georgescu - Țuțu, Huseynov, Zaian, Căpușă - Paraschiv, Flores, Ioniță - Ludewig, Leescu, Dele Zima, Dumitrescu, Papp, Teixeira, Hanca, Costache, Breston Antrenor: Ricardo Sousa

Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena, A1: Necula Mihăiță, A2 : Mazga Ilinca

Demetrescu Iuliana Elena, Necula Mihăiță, : Mazga Ilinca Stadion: Clinceni Arena (Ilfov)

Clasament grupa B

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. U Cluj 1 3 2. Concordia Chiajna 1 3 3. CFR Cluj 1 3 4. Petrolul 2 3 5. Sepsi 1 0 6. Progresul Spartac 2 0

Grupa C

Csikszereda - FC Bihor 1-2

Au marcat: Szabo ('31) / Tescan ('23), Orban ('73)

Arbitru: Robu Ovidiu-George, A1: Duță George Bogdan, A2: Marchidanu Marius Cristian

Robu Ovidiu-George, Duță George Bogdan, Marchidanu Marius Cristian Stadion: Municipal, Miercurea-Ciuc

Clasament grupa C

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. FC Bihor 2 4 2. FCSB 1 3 3. Csikszereda 2 3 4. Corona Brașov 1 1 5. Gloria Bistrița 1 0 6. FC Argeș 1 0

Calendarul Cupei României 2026-2027

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027

A cincea ediție în formatul cu grupe

Actualul sistem competițional a fost introdus în 2022, având o câștigătoare diferită în fiecare sezon, Sepsi, Corvinul, CFR și Craiova.

CFR Cluj și Hermannstadt sunt singurele formații care au depășit faza grupelor la fiecare ediție disputată până acum. Doar feroviarii își mai pot continua însă seria, după ce sibienii s-au retras din competiție în urma solicitării de intrare în faliment.

FCSB are un bilanț surprinzător în noul format al Cupei României. Formația roș-albastră este singura dintre echipele importante ale campionatului care nu a ajuns niciodată în faza eliminatorie.

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