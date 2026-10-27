Cupa României, etapa #2 Remiză albă între Corvinul și Rapid.  A plouat cu goluri în UTA - FC Botoșani și Progresul - Petrolul » Toate rezultatele

- Corvinul și Rapid au remizat, 0-0, în etapa #2 din Cupa României.
- În prima partidă a zilei, FC Bihor a învins-o pe Csikszereda, scor 2-1.
- Petrolul s-a distrat cu Progresul Spartac, 6-0, iar UTA Arad și FC Botoșani au remizat, scor 2-2.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar majoritatea sunt în direct pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și FRF TV.
Grupa A
UTA Arad - FC Botoșani 2-2
- Au marcat: Papeau('58), Roman ('90) / Papa ('17), Idowu ('52)
Echipele de start:
- UTA Arad: Rosa - Alomerovic, Pospelov, Benga, Ouaneh - Roman, Ivanov - El Sawy, Papeau, Abdallah - Coman
- Rezerve: Gorcea, Sabău, Bădescu, Picioruș, Țăroi, Ilie, Tzionis, Sinani
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- FC Botoșani: Gurău - Creț, Diaw, Miron, Bayeye - Petro, De Vega, Papa - Idowu, Dumiter, Mitrov
- Rezerve: Dincă, Markovic, Bodișteanu, Sorodoc, Gîrlescu, Kovtaliuk, Țigănașu, Bordeianu, Sadiku
- Antrenor: Marius Croitoru
- Arbitru: Barbu Marian, A1: Bîrdeș Romică Ionuț, A2: Vodă Alexandru, VAR: Costreie Adrian Sorin, AVAR: Artene Mihai-Ovidiu
- Stadion: Francisc Neumann (Arad)
Corvinul - Rapid 0-0
Echipele de start:
- Corvinul:Frânculescu - Iacob, Ivancevic, Manolache, Neacșa - Junio, Cărăruș - Bratu, Fabry, Pîrvulescu - Yeboah
- Rezerve: Sandu, Abualnadi, Albu, Espinosa, Gillard, Apur, Riberiro, Gooland, Deaconu
- Antrenor: Florin Maxim
- Rapid: Aioani - Ciobotariu, Synian, Celik - Manea, Bubanja, Grameni, Onea - Pop, Jambor, Petrila
- Rezerve: Ungureanu, Kramer, Onea, A.Șucu, Dobre, Sălceanu, Moruțan, Doumbia, Kodor
- Antrenor: Daniel Pancu
- Arbitru: Iulian Călin, A1: Marin Nicușor Florentin, A2: Vatamanu Cosmin, VAR: Dima Iulian, AVAR: Slabu Stelian-Constantin
- Stadion: „Petre Libardi”, Petroșani
Clasament grupa A
|Loc / Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1. UTA Arad
|2
|4
|2. Rapid
|2
|4
|3. Corvinul
|2
|4
|4. FC Botoșani
|2
|1
|5. Poli Timișoara
|1
|0
|6. Minerul Lupeni
|1
|0
Grupa B
Progresul Spartac - Petrolul 0-6
- Au marcat: Leescu ('27, '57, '89), Flores ('32, pen), Paraschiv ('71, '86)
Echipele de start:
- Progresul Spartac: Ciontoș - Drăgan, Istrate, Stanciu, Geană - Mirea, Stîngă - Coșieru, Ohaci, Petcu - Preda
Rezerve: Vlaicu, Salameh, Marinescu, Tong, Dumitrescu, Belibrov, Cazacu, Niculae, Arhire
- Antrenor: Andrei Erimia
- Petrolul Ploiești: Georgescu - Țuțu, Huseynov, Zaian, Căpușă - Paraschiv, Flores, Ioniță - Ludewig, Leescu, Dele
Rezerve: Zima, Dumitrescu, Papp, Teixeira, Hanca, Costache, Breston
- Antrenor: Ricardo Sousa
- Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena, A1: Necula Mihăiță, A2: Mazga Ilinca
- Stadion: Clinceni Arena (Ilfov)
Clasament grupa B
|Loc / Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1. U Cluj
|1
|3
|2. Concordia Chiajna
|1
|3
|3. CFR Cluj
|1
|3
|4. Petrolul
|2
|3
|5. Sepsi
|1
|0
|6. Progresul Spartac
|2
|0
Grupa C
Csikszereda - FC Bihor 1-2
- Au marcat: Szabo ('31) / Tescan ('23), Orban ('73)
- Arbitru: Robu Ovidiu-George, A1: Duță George Bogdan, A2: Marchidanu Marius Cristian
- Stadion: Municipal, Miercurea-Ciuc
Clasament grupa C
|Loc / Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1. FC Bihor
|2
|4
|2. FCSB
|1
|3
|3. Csikszereda
|2
|3
|4. Corona Brașov
|1
|1
|5. Gloria Bistrița
|1
|0
|6. FC Argeș
|1
|0
Calendarul Cupei României 2026-2027
- Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
- Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
- Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
- Sferturi de finală: 3 martie 2027
- Semifinale: 21 aprilie 2027
- Finala: 12 mai 2027
A cincea ediție în formatul cu grupe
Actualul sistem competițional a fost introdus în 2022, având o câștigătoare diferită în fiecare sezon, Sepsi, Corvinul, CFR și Craiova.
CFR Cluj și Hermannstadt sunt singurele formații care au depășit faza grupelor la fiecare ediție disputată până acum. Doar feroviarii își mai pot continua însă seria, după ce sibienii s-au retras din competiție în urma solicitării de intrare în faliment.
FCSB are un bilanț surprinzător în noul format al Cupei României. Formația roș-albastră este singura dintre echipele importante ale campionatului care nu a ajuns niciodată în faza eliminatorie.