Scandal incredibil în vestiarul celor de la Dacia Unirea Brăila, formație ajunsă între timp în Liga 3.

Jucătorii au fost foarte aproape de a se lua la bătaie, antrenorul a intervenit agresiv, cu amenințări, iar unul dintre fotbaliști este acuzat de rasism.

Scenariu ce mai pare mai degrabă desprins din Liga Județeană, la Dacia Unirea Brăila, o formație cu tradiție în fotbalul românesc.

Jucătorii Alin Priboi și Atche Eloh au fost foarte aproape de a se lua la bătaie, însă au fost despărțiți de colegi.

În conflict a intervenit și antrenorul Alin Pânzaru, care i-a băgat mâna-n păr lui Priboi și l-a amenințat că-l bate, conform obiectivbr.ro.

De unde a pornit conflictul de la Dacia Unirea Brăila

Totul s-a întâmplat sâmbătă, 2 noiembrie, imediat după meciul Dacia Unirea Brăila - Viitorul Onești, scor 2-2, din etapa a 10-a a Ligii 3, Seria 2.

Alin Priboi, unul dintre golgheterii echipei, a intrat în vestiar nervos și i-a reproșat lui Atche Eloh lipsa de implicare și determinare în acea partidă.

„Când am ajuns în vestiar, l-am rugat pe un coleg să-l întrebe pe Eloh de ce la antrenamente se comportă profesionist, iar în meciurile oficiale este foarte slab, lipsit de combativitate”, povestește Priboi, pentru sursa citată.

Doar că fotbalistul african nu a gustat criticile colegului său, așa că s-a creat un mic meleu între cei doi și colegii care încercau să-i țină la distanță unul de celălalt.

„ Nu înțeleg de ce a făcut o primă repriză foarte bună, iar a doua a fost un dezastru, puteam chiar să pierdem acest meci. Dar în loc să-mi răspundă, a sărit la bătaie . Will ne-a despărțit”, a completat Priboi.

Între timp, însă, în scenă a intrat antrenorul Alin Pânzaru care, potrivit sursei citate, și-a vărsat nervii pe toată lumea, de la seniori până la juniori. N-a scăpat nici Priboi, cel acuzat că a stârnit întregul scandal.

„ A intrat antrenorul furios și mi-a băgat mâna în păr, mi-a spus că mă și poate bate . «Jucătorii tăi de culoare sunt slabi», i-am reproșat eu.

După ce am ieșit de la duș l-am văzut pe Eloh dansând, jubila poate pentru că antrenorul s-a legat numai de mine, nu și de el. Când am văzut și acest lucru, am cerut rezilierea contractului. Am avut multe oferte înainte de a veni la Brăila, dar am ales să vin la Dacia Unirea pentru că îi cunoșteam pe unii jucători. Acum plec deoarece nu am fost respectat”, a mai spus atacantul.

Așadar, fotbalistul a cerut rezilierea contractului cu Dacia Unirea Brăila și sunt șanse foarte mari ca acest lucru să se oficializare curând. Mai ales că există anumite probleme cu întârzierile salariale la club, după cum recunoștea chiar fotbalistul.

Antrenorul se apără: „Nu am înjurat și nu am agresat pe nimeni”

Antrenorul celor de la Dacia Unirea Brăila, Alin Pânzaru, susține că nu se pune problema să fi înjurat, amenințat sau agresat pe cineva după meciul cu Viitorul Onești.

„A fost tensiune mare. Noi avem o regulă după meci, nu vorbim despre ceea ce s-a întâmplat, discutăm la primul antrenament. Nici nu-mi propusesem să intru în cabină, eram afară când am auzit zarvă mare.

Când am intrat în cabină, Priboi și Eloh schimbau replici dure. M-am băgat între ei, să nu degenereze conflictul, i-am certat apoi pe toți.

Cine nu vrea să mai rămână este liber să plece, le-am spus acest lucru și în română și în engleză. Nu am înjurat pe nimeni, ci le-am spus: voi să vă gândiți bine la ceea ce vreți să faceți în viață.

În tot acest timp Priboi nu contenea cu acuzele și atunci m-am apropiat de el și l-am luat în brațe să-l potolesc, fără să-l lovesc. Vorbea peste mine, ei se înjurau.

Cine vrea să se înhame cu mine la acest proiect bine, cine nu, să plece. Din cauza tensiunilor care apar după rezultate mai puțin bune, am stabilit să nu vorbim la cald, să așteptăm să treacă o zi, două”, a declarat Alin Pânzaru, în presa locală din Brăila.