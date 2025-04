Louis Munteanu, fericit  Atacantul CFR-ului și-a lăudat echipa după calificarea în finala Cupei

CFR CLUJ - FARUL 4-1. Louis Munteanu (22 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre calificarea echipei sale în finala Cupei României.

CFR Cluj o va întâlni pe Hermannstadt în finala Cupei României, meci ce se va juca pe stadionul „Francisc Neumann” din Arad, pe 14 mai.

Louis Munteanu a marcat un gol în partida cu Farul Constanța, fosta sa echipă, și a ajuns la 23 de reușite în tricoul CFR-ului în actualul sezon, în toate competițiile.

CFR CLUJ - FARUL. Louis Munteanu, după calificarea în finala Cupei României

După ce a obținut calificarea în finala Cupei României, Louis Munteanu și-a lăudat colegii pentru prestația din meciul cu Farul. Acesta a adăugat că își dorește extrem de mult ca CFR să aducă Cupa în Ardeal.

„Am muncit împreună pentru a ajunge în finală, sperăm ca acolo să facem din nou un meci mare și să aducem Cupa la Cluj. Mă bucur că am avut reacție și ne bucurăm că ne-am calificat.

Mereu când o să joc împotriva celor de la Farul o să fie un meci special, acolo am crescut și le port un respect deosebit de mare.

Pentru asta am muncit tot anul, să câștigăm un trofeu. Suntem fericiți de calificarea in finală, dar încă nu am câștigat nimic.

Trebuie să ne concentrăm în continuare și pe campionat.

Mereu lucrăm faze fixe în ziua meciului, mă bucur că am reușit să marcăm. Poate o să fie și Mister (n.r. Dan Petrescu) fericit acum, că am marcat după un corner”, a declarat Louis Munteanu.

Citește și