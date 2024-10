Antrenorul Dan Petrescu (56 de ani) a dezvăluit că a primit recent o ofertă importantă din străinătate, însă a ales să rămână la CFR Cluj.

PETROLUL - CFR va avea loc sâmbătă, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

CFR a câștigat doar ultimul dintre precedentele 4 meciuri disputate în Liga 1, însă tehnicianul ardelenilor este la mare căutare

Dan Petrescu, ofertat de o echipă din străinătate: „Mi-am dorit tot timpul să fiu la CFR Cluj”

Petrescu susține că o echipă din afara țării a încercat să-i obțină serviciile în pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale.

„Am avut ofertă şi acum o săptămână, am avut o foarte mare ofertă. Nu mai contează de unde, dar nu din România! Poate să vină oricând o ofertă pentru mine, dar eu mi-am dorit tot timpul să fiu la CFR, asta voi ştiţi.

Am stat aici cel mai bine, mă simt bine. Acum ştiu că dacă nu am rezultate, chiar dacă am avut în trecut, nu mă aşteaptă nimeni nici 5 minute”, a declarat Dan Petrescu, citat de as.ro.

4 titluri a cucerit CFR Cluj cu Dan Petrescu pe bancă (2017/18, 2018/19, 2019/20 și 2021/22). „Bursucul” a fost campion și cu Unirea Urziceni (2008/09).

Dan Petrescu: „Dacă nu ai rezultate 3 meciuri, trebuie să pleci. Nu e corect”

Petrescu este conștient că își poate pierde în orice moment funcția de antrenor la CFR Cluj.

„Din păcate, asta e realitatea crudă a fotbalului românesc şi aici la CFR. Dacă nu ai rezultate trei meciuri, trebuie să pleci… ceea ce nu mi se pare foarte corect.

Nu totdeauna antrenorul e de vină dacă nu ai rezultate, mai ales în contextul actual, în care au plecat foarte foarte mulţi jucători de valoare şi au venit mulţi, dar care nu au demonstrat nicăieri. Trebuie să demonstreze.

În felul ăsta e greu să ai pretenţii prea mari, dar aşa va fi mereu aici, indiferent pe scaunul ăsta cine se află… că sunt eu sau altul care nu a făcut nimic pentru club. Va fi mereu presiunea foarte mare, ăsta e adevărul”, a mai spus tehnicianul.

12 victorii a înregistrat Dan Petrescu de la revenirea pe banca echipei CFR Cluj (5 mai 2024). A mai obținut 4 remize și a suferit 4 înfrângeri.

CFR Cluj se află pe locul 4 în clasamentul Ligii 1, cu 18 puncte și un meci mai puțin disputat.

Gruparea ardeleană se va duela în etapa #13 cu Petrolul, la Ploiești.