Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali (66 de ani), a declarat că a mărit miza în cazul transferului lui Vladislav Blănuță (23 de ani), jucătorul de la U Cluj, care aparține de FCU Craiova.

Omul de afaceri încearcă să-și învingă rivalii de la Rapid în acest demers.

Gigi Becali a declarat că mai are nevoie de un atacant, înainte ca perioada de transferuri să se încheie, luni, la ora 23:59:59.

Principala țintă este atacantul Vladislav Blănuță, de la FCU Craiova, care joacă sub formă de împrumut la U Cluj în acest sezon.

Gigi Becali: „Dau 2.800.000 de euro pentru Blănuță”

Gigi Becali a afirmat că este dispus să ofere 2.800.000 de euro în schimbul lui Vladislav Blănuță, pentru a-i crea concurență lui Daniel Bîrligea.

În același timp, vrea să vadă dacă rivala Rapid va mai interveni și-n acest transfer, așa cum s-a întâmplat în cazurile lui Andrei Gheorghiță și Elvir Koljic. Pe cel de-al doilea chiar a reușit să-l deturneze din drumul către FCSB.

„ Am vorbit cu Adrian Mititelu și i-am spus că îi dau 2.800.000 de euro pe Blănuță. Văd că se tot bagă Sucu peste mine. Atât îi transmit: copia nu poate să fie mai bună niciodată decât originalul.

Să îl vedem acum pe Șucu cum o să mute. Dacă e să ne băgăm unii peste alții, atunci hai să jucăm tare. Din ce am înțeles, Mititelu vrea 3.000.000 – 3.500.000 pe Blănuță, eu îl anunț că îi dau 2.800.000”, a declarat Gigi Becali, conform prosport.ro.

Blănuță nu vrea la FCSB

Gigi Becali a ridicat ștacheta foarte mult în cazul lui Vladislav Blănuță, însă jucătorul a afirmat de mai multe ori că nu-și dorește să joace la FCSB.

Ultima dată, chiar în cantonamentul de iarnă al celor de la U Cluj.

„Am avut motivele mele, secrete, să refuz FCSB. Nu le voi dezvălui. Nu mi-a fost teamă. La momentul acela nu am simțit nevoia de o schimbare. Sunt tânăr, nu contează. Sunt mulți tineri maturi la vârsta lor. Maturitatea nu se ia după vârstă, ci după deciziile pe care le luăm pe moment sau obiectivele pe viitor.

Nu mi-a fost teamă de nimeni. Așa a fost situația, așa am vrut eu. Posibil ca unii jucători să-și dorească la alte echipe, dar eu, sincer, am avut și am alte obiective decât FCSB ”, dezvăluia Blănuță într-un interviu pentru GOLAZO.ro.