Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Eșecul cu Bistrița e o rușine mai mare decât cea cu Auda și anulează toate laudele de care a beneficiat Reghecampf.

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E absolut șocant cum FCSB alege să-și bată joc de cei 40.000 de suporteri pe care i-a avut pe stadion la derby-ul cu Rapid și alte milioane din țară și din Diaspora.

De ce să odihnești toată echipa?

Primul 11 pentru meciul cu Gloria Bistrița arată modul arogant, dar și total neprofesionist în care Reghecampf și FCSB au decis să abordeze acest joc de Cupa României. Să odihnești toată echipa, deși meciul precedent fusese acum 5 zile, iar cel următor e peste 4 zile, acest lucru arată una din următoarele două lucruri:

Fie Reghecampf și-a subestimat adversarul și a crezut că poate câștiga chiar și dacă bagă 11 jucători la întâmplare. Mare eroare! Fie chiar aceasta e valoarea jucătorilor și a staff-ului tehnic în acest moment. Nicio idee de joc, nicio strategie, nicio fază construită după o filosofie care să definească un stil de joc. Dezastruos meci!

Să te bată Gloria Bistrița e o rușine mai mare decât să te elimine Auda. Bistrița e o echipă mediocră până și în Liga 2, Auda era măcar o formație care își câștigase dreptul de a fi în Europa. Nici măcar penalty-ul neacordat pentru faultul suportat de Gnahore nu poate fi un alibi pentru FCSB.

Reghecampf vs Baciu

De când a venit la FCSB, Reghecampf e prezentat ca fiind cel puțin Arteta, Luis Enrique sau Klopp. Sau toți trei la un loc. Victoriile chinuitoare în meciurile cu Oțelul și Voluntari, cu evoluții foarte slabe, au fost argumentate de duritatea antrenamentelor, vezi Doamne!, Reghe trebuia să repare ce a stricat Baciu la capitolul fizic.

Adică echipa a jucat prost din cauza lui Baciu, dar victoriile i-au fost trecute în cont lui Reghe. A venit meciul cu Rapid, iar Reghe a fost ridicat în slăvi pentru schimbări, deși introducerea lui Boutoutaou ar fi făcut-o orice novice în fotbal.

Astăzi, la eșecul cu Bistrița, probabil că se vor găsi argumente pentru care eșecul să fie aruncat tot spre vechiul antrenor. Orice în numele apărării ideii că Reghecampf e atât de bun, încât nu poate fi arătat cu degetul pentru ceva cu adevărat umilitor pentru FCSB. Sau cel puțin, așa cred unii.

De la 5-0 cu Argeș la 0-1 cu Bistrița

De fapt, dacă FCSB va rata accesul în sferturi, singurul cu adevărat responsabil va fi Reghecampf. Care nu doar că și-a bătut joc de suporteri, dar și de ce realizase predecesorul său atât de arătat cu degetul. E diferență cam mare de la 5-0 cu FC Argeș la 0-1 cu Gloria Bistrița.

E cam diferența de la aroganța pe care a arătat-o Reghe la finalul derby-ului cu Rapid, când îi trimitea pe unii la culcare și discursul spășit de după eșecul din Cupă, din această seară.

Cam repede s-a dezumflat Reghecampf, dar e normal, totuși, din moment ce a fost umflat artificial în ultima lună cum nu s-a întâmplat cu nici un alt antrenor.