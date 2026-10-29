Gloria Bistrița - FCSB 1-0. Supriză uriașă în etapa #2 a Cupei României.

Anterior, campioana U Craiova a remizat, scor 1-1, la FC Voluntari.

Toate meciurile clasamentele actualizate, mai jos în articol.

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După Dinamo și U Cluj, care și-au asigurat în proporție de 99% calificarea în sferturile de finală ale competiției, U Craiova și FCSB pot face și ele același lucru dacă își câștigă partidele cu FC Voluntari, respectiv Gloria Bistrița.

Grupa B

Concordia Chiajna - Sepsi 1-1

Au marcat: Gualda (34) / Heras (63)

Echipele de start:

Chiajna: Briciu - Pădureanu, Bălașa, Licsandru, Dobrescu - Gualda, Ghindovean - Chamorro, Ion, Ganea - Chirițoiu

Briciu - Pădureanu, Bălașa, Licsandru, Dobrescu - Gualda, Ghindovean - Chamorro, Ion, Ganea - Chirițoiu Rezerve: Stanciu, Dumitrașcu, Carrasco, Pănoiu, Banu, Rotund, Soler, Fălcușan, Samanes

Stanciu, Dumitrașcu, Carrasco, Pănoiu, Banu, Rotund, Soler, Fălcușan, Samanes Antrenor: Adrian Scarlatache

Adrian Scarlatache Sepsi: Gyenge - Oteliță, Dobrosavlevici, Vîrtej, Vătăjelu - Daguin, Keita, Batzula - Davordzie, Mawa, Heras

Gyenge - Oteliță, Dobrosavlevici, Vîrtej, Vătăjelu - Daguin, Keita, Batzula - Davordzie, Mawa, Heras Rezerve: Lazar, Cascardo, Oberlin, Siger, Ghimfuș, Cîmpean, Nistor, Rose, Aganovic

Lazar, Cascardo, Oberlin, Siger, Ghimfuș, Cîmpean, Nistor, Rose, Aganovic Antrenor: Ovidiu Burcă

Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Dumitru Ionel Valentin și Diaconu Andrei Constantin. Arbitru de rezervă: Naidin Valentin Florin

Găman George Cătălin. Dumitru Ionel Valentin și Diaconu Andrei Constantin. Naidin Valentin Florin Stadion: Concordia (Ilfov)

Clasament grupa B

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. U Cluj 2 6 2. Chiajna 2 4 3. Petrolul 2 3 4. CFR Cluj 2 3 5. Sepsi 2 1 6. Progresul Spartac 2 0

Grupa C

Gloria Bistrița - FCSB 1-0

A marcat: Bradu (23)

Bistrița : Greab - Gheorghe, Lică, Asibey, Pîrvulescu - Cavar, Bradu - Arnaud, Zanc, Mogoş - Lupu

: Greab - Gheorghe, Lică, Asibey, Pîrvulescu - Cavar, Bradu - Arnaud, Zanc, Mogoş - Lupu Rezerve : Blaga, Grigore, Osikmashvili, Năsăudean, Suciu, Blaga, Bara, Şofroni, Rîpeanu, Iurasciu

: Blaga, Grigore, Osikmashvili, Năsăudean, Suciu, Blaga, Bara, Şofroni, Rîpeanu, Iurasciu Antrenor : Sebastian Moga

: Sebastian Moga FCSB : M. Popa - Labonne, Batubinsika, Popescu, Stancu - O. Arad, Gnahore - D. Popa, Joao Paulo, Politic - Miculescu

: M. Popa - Labonne, Batubinsika, Popescu, Stancu - O. Arad, Gnahore - D. Popa, Joao Paulo, Politic - Miculescu Rezerve : Târnovanu, Crețu, Duarte, Dawa, Korenica, Boutoutaou, Cisotti, Radunovic, Al. Stoian

: Târnovanu, Crețu, Duarte, Dawa, Korenica, Boutoutaou, Cisotti, Radunovic, Al. Stoian Antrenor : Laurențiu Reghecampf

: Laurențiu Reghecampf Arbitru: Moldoveanu Cristian. Asistenți: Bucsi Imre Laszlo și Tudor Răzvan. Arbitru de rezervă: Iftode Silviu-Nicolae

Moldoveanu Cristian. Bucsi Imre Laszlo și Tudor Răzvan. Iftode Silviu-Nicolae Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu” (Bistrița)

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. FC Bihor 2 4 2. FCSB 2 3 3. Csikszereda 2 3 4. Bistrița 2 3 5. FC Argeș 2 3 6. Gloria Bistrița 2 1

Grupa D

FC Voluntari - U Craiova 1-1

Au marcat: Stevanovic (40, autogol) / Elisor (85, pen.)

Voluntari: Chioveanu - Mamic, Cestic, Haruț, Dumbrăvanu, Kiki - Schieb, Onișa, Roemeratoe, Santos - Chică-Roșă

Chioveanu - Mamic, Cestic, Haruț, Dumbrăvanu, Kiki - Schieb, Onișa, Roemeratoe, Santos - Chică-Roșă Rezerve: Jurhar, Gheorghe, Merloi, Guțea, Crișan, Șuteu, Cvek, Roman, Vencu

Jurhar, Gheorghe, Merloi, Guțea, Crișan, Șuteu, Cvek, Roman, Vencu Antrenor: Florin Pîrvu

Florin Pîrvu U Craiova: Sava - Crețu, Roux, Stevanovic - Teles, Lameira, Băluță, Webster - Tavares, Elisor, Băsceanu

Sava - Crețu, Roux, Stevanovic - Teles, Lameira, Băluță, Webster - Tavares, Elisor, Băsceanu Rezerve: Popescu, Romanchuk, Nsimba, Al Hamlawi, Baiaram, Mora, Rădulescu, Cicâldău, Matei

Popescu, Romanchuk, Nsimba, Al Hamlawi, Baiaram, Mora, Rădulescu, Cicâldău, Matei Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Marica Mihai Marius și Corb Ioan Alexandru. Arbitru de rezervă: Terteleac Ana Maria Alexandra

Kovacs Szabolcs. Marica Mihai Marius și Corb Ioan Alexandru. Terteleac Ana Maria Alexandra Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)

Clasament grupa D

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Dinamo București 2 6 2 U Craiova 2 4 3 FC Voluntari 2 4 4 FC Bacău 2 1 5 Sporting Liești 2 1 6 Chindia Târgoviște 2 0

Calendarul Cupei României 2026-2027

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027

A cincea ediție în formatul cu grupe

Actualul sistem competițional a fost introdus în 2022, având o câștigătoare diferită în fiecare sezon, Sepsi, Corvinul, CFR și Craiova.

CFR Cluj și Hermannstadt sunt singurele formații care au depășit faza grupelor la fiecare ediție disputată până acum. Doar feroviarii își mai pot continua însă seria, după ce sibienii s-au retras din competiție în urma solicitării de intrare în faliment.

FCSB are un bilanț surprinzător în noul format al Cupei României. Formația roș-albastră este singura dintre echipele importante ale campionatului care nu a ajuns niciodată în faza eliminatorie.

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