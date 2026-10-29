Cupa României FCSB, eșec rușinos! Craiova a comis-o și ea. Cum arată clasamentele +30 foto
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Cupa României FCSB, eșec rușinos! Craiova a comis-o și ea. Cum arată clasamentele

alt-text Alexandru Smeu , Ștefan Neda , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 23:28
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 23:51
  • Gloria Bistrița - FCSB 1-0. Supriză uriașă în etapa #2 a Cupei României.
  • Anterior, campioana U Craiova a remizat, scor 1-1, la FC Voluntari.
  • Toate meciurile clasamentele actualizate, mai jos în articol.
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După Dinamo și U Cluj, care și-au asigurat în proporție de 99% calificarea în sferturile de finală ale competiției, U Craiova și FCSB pot face și ele același lucru dacă își câștigă partidele cu FC Voluntari, respectiv Gloria Bistrița.

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Grupa B

Concordia Chiajna - Sepsi 1-1

  • Au marcat: Gualda (34) / Heras (63)

Echipele de start:

  • Chiajna: Briciu - Pădureanu, Bălașa, Licsandru, Dobrescu - Gualda, Ghindovean - Chamorro, Ion, Ganea - Chirițoiu
  • Rezerve: Stanciu, Dumitrașcu, Carrasco, Pănoiu, Banu, Rotund, Soler, Fălcușan, Samanes
  • Antrenor: Adrian Scarlatache
  • Sepsi: Gyenge - Oteliță, Dobrosavlevici, Vîrtej, Vătăjelu - Daguin, Keita, Batzula - Davordzie, Mawa, Heras
  • Rezerve: Lazar, Cascardo, Oberlin, Siger, Ghimfuș, Cîmpean, Nistor, Rose, Aganovic
  • Antrenor: Ovidiu Burcă
  • Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Dumitru Ionel Valentin și Diaconu Andrei Constantin. Arbitru de rezervă: Naidin Valentin Florin
  • Stadion: Concordia (Ilfov)

Clasament grupa B

Loc / EchipaMeciuriPuncte
1. U Cluj26
2. Chiajna24
3. Petrolul23
4. CFR Cluj23
5. Sepsi21
6. Progresul Spartac20

Grupa C

Gloria Bistrița - FCSB 1-0

  • A marcat: Bradu (23)
  • Bistrița: Greab - Gheorghe, Lică, Asibey, Pîrvulescu - Cavar, Bradu - Arnaud, Zanc, Mogoş - Lupu
  • Rezerve: Blaga, Grigore, Osikmashvili, Năsăudean, Suciu, Blaga, Bara, Şofroni, Rîpeanu, Iurasciu
  • Antrenor: Sebastian Moga
  • FCSB: M. Popa - Labonne, Batubinsika, Popescu, Stancu - O. Arad, Gnahore - D. Popa, Joao Paulo, Politic - Miculescu
  • Rezerve: Târnovanu, Crețu, Duarte, Dawa, Korenica, Boutoutaou, Cisotti, Radunovic, Al. Stoian
  • Antrenor: Laurențiu Reghecampf
  • Arbitru: Moldoveanu Cristian. Asistenți: Bucsi Imre Laszlo și Tudor Răzvan. Arbitru de rezervă: Iftode Silviu-Nicolae
  • Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu” (Bistrița)
Loc / EchipaMeciuriPuncte
1. FC Bihor24
2. FCSB23
3. Csikszereda23
4. Bistrița23
5. FC Argeș23
6. Gloria Bistrița21

Grupa D

FC Voluntari - U Craiova 1-1

  • Au marcat: Stevanovic (40, autogol) / Elisor (85, pen.)
  • Voluntari: Chioveanu - Mamic, Cestic, Haruț, Dumbrăvanu, Kiki - Schieb, Onișa, Roemeratoe, Santos - Chică-Roșă
  • Rezerve: Jurhar, Gheorghe, Merloi, Guțea, Crișan, Șuteu, Cvek, Roman, Vencu
  • Antrenor: Florin Pîrvu
  • U Craiova: Sava - Crețu, Roux, Stevanovic - Teles, Lameira, Băluță, Webster - Tavares, Elisor, Băsceanu
  • Rezerve: Popescu, Romanchuk, Nsimba, Al Hamlawi, Baiaram, Mora, Rădulescu, Cicâldău, Matei
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Marica Mihai Marius și Corb Ioan Alexandru. Arbitru de rezervă: Terteleac Ana Maria Alexandra
  • Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)
FC Voluntari - U Craiova, Cupa României, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
FC Voluntari - U Craiova, Cupa României, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

FC Voluntari - U Craiova, Cupa României, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro FC Voluntari - U Craiova, Cupa României, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro FC Voluntari - U Craiova, Cupa României, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro FC Voluntari - U Craiova, Cupa României, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro FC Voluntari - U Craiova, Cupa României, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+30 Foto
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17:30 Jucătorii olteni au ajuns la stadion

Clasament grupa D

LocEchipaMeciuriPuncte
1Dinamo București26
2U Craiova24
3FC Voluntari24
4FC Bacău21
5Sporting Liești21
6Chindia Târgoviște20

Calendarul Cupei României 2026-2027

  • Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
  • Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
  • Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
  • Sferturi de finală: 3 martie 2027
  • Semifinale: 21 aprilie 2027
  • Finala: 12 mai 2027

A cincea ediție în formatul cu grupe

Actualul sistem competițional a fost introdus în 2022, având o câștigătoare diferită în fiecare sezon, Sepsi, Corvinul, CFR și Craiova.

CFR Cluj și Hermannstadt sunt singurele formații care au depășit faza grupelor la fiecare ediție disputată până acum. Doar feroviarii își mai pot continua însă seria, după ce sibienii s-au retras din competiție în urma solicitării de intrare în faliment.

FCSB are un bilanț surprinzător în noul format al Cupei României. Formația roș-albastră este singura dintre echipele importante ale campionatului care nu a ajuns niciodată în faza eliminatorie.

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