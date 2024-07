Cine pleacă de la Dinamo: „N-au plătit cei care au condus!”

Ionel Dănciulescu, 47 de ani, în prezent angajat la CS Dinamo, a vorbit despre situația echipei din Liga 1.

Fostul mare atacant al „câinilor” spune că pentru emoțiile cu retrogradarea și rezultatele slabe din sezonul trecut nu a fost tras la răspundere cine trebuia.

„La Dinamo n-au plătit cei care au condus, Kopic și Nicolescu, ci pleacă secunzii, maseurii. Colceag, Mihăescu - care e de 40 și ceva de ani acolo și va trebui să plece sau i se va da o altă funcție.

Am vorbit cu Florentin Petre, mâine va avea o discuție cu cei din conducere pentru a deveni antrenor secund. Are și el anumite doleanțe, să sperăm că va reuși să aducă un plus. Îi doresc mult succes”, a spus Dănciulescu la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

Cine pleacă de la Dinamo

Dinamo s-a despărțit de 9 jucători, Neluț Roșu, Dani Iglesias, Goncalo Gregorio, Edgar Ie, Domagoj Pavicic, Ricardo Grigore, Christian Ilic, Răzvan Began și Quentin Bena.

„Câinii” au renunțat și la secunzii Marijo Tot, Iulian Mihăescu și Sorin Colceag, în locul cărora vor veni antrenori tineri, formați în Academia Dinamo: Victor Petcu de la U17 și Adrian Marcu de la U16.

Antrenorul portarilor, Alessandro Caparco, preparatorii fizici Aleksa Boskovic și Mădălin Udrea, precum și medicul Haj Kanameh Talal au fost confirmați în funcții.

Maseurii Constantin Covaciu și Dănuț Covaciu au fost înlocuiți de Bogdan Ionescu, Alin Grosu și Andrei Brăteanu.

Lotul dinamoviștilor va avea din acest sezon un nutriționist, specializat în Spania, Javier Rodriguez Rocinau.

Au plecat și analistul video Victor Socolov și chief-scout-ul Alex Pilder. Ambii vor merge la Rapid.

Reunire și 2 cantonamente

Dinamo s-a reunit ieri, se va antrena câteva zile la Săftica, apoi va pleca la Brașov, pentru un cantonament montan cu 2 amicale:

15 iunie la Zărnești, ora 17:00, cu Olimpic Zărnești (Liga 3)

22 iunie la Ghimbav, ora 11:00, cu Unirea Slobozia (Liga 1)

Al doilea cantonament al verii se va desfășura în Slovenia, programul meciurilor amicale urmând să fie anunțat de club. Liga 1 ediția 2024-2025 va începe la jumătatea lunii iulie.