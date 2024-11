Bîrligea, omul cu golul Atacantul, fericit că a spart gheața la națională: „Am dovedit că merit să fiu aici

România - Cipru 4-1. Daniel Bîrligea (24 ani) a marcat primul gol la naționala României după doar 67 de secunde de la startul partidei. Este cel mai rapid gol marcat de „tricolori” în ultimii 20 de ani.

Daniel Bîrligea, atacantul campioanei FCSB, a marcat 10 goluri în acest sezon pentru FCSB, CFR Cluj și naționala României.

România - Cipru 4-1. Bîrligea: „Lucescu a zis că are încredere în mine”

Daniel Bîrligea a deschis scorul în secunda 67 a meciului cu Cipru din pasa lui Valentin Mihăilă. Atacantul a avut șansa dublei cu un sfert de oră înainte de final, însă a trimis cu capul peste poartă din interiorul careului mic.

„Cum a fost prima prezenţă în naţională anul trecut, asta a fost continuarea visului de când eşti mic. Cred că toate persoanele care ajung la naţională luptă pentru acest vis.

Am simţit… că am putut dovedesc că pot să fiu aici. Am fost o pasă perfectă a lui Vali (n.r. - Mihăilă), m-a pus faţă în faţă cu portarul. Am apucat să văd şi poarta şi am aruncat-o”, a declarat Bîrligea la finalul partidei.

Bîrligea putea să fie și mai bine, a avut situație clară cu capul de la 2 metri, dar sunt mulțumit de debutul lui. A mai jucat el, dar a fost ca un debut. Mircea Lucescu, selecționer România (PrimaTV)

„Ne-am realizat obiectivul, suntem foarte bucuroşi pentru asta. Noi am reuşit să dăm un gol, au încercat şi ei să revină, au băgat şi ei a doua, au prins curaj, au început să joace, după al doilea gol, nu s-au mai dus.

S-a văzut că suntem superiori şi am reuşit să facem faţă,ori în tot lotul, important e să dovedim, minutele vor veni”, a continuat atacantul campioanei României.

Bîrligea a dezvăluit și ce i-a spus selecționerul Mircea Lucescu înainte de meciul cu Cipru.

„Mi-a zis să dau totul, cum am făcut până acum, are încredere în mine, mi-a zis să fiu eu pe teren, să dau totul că el are încredere în mine ”, a concluzionat atacantul.