Darius Olaru, motivat Căpitanul FCSB, după remiza cu Olympiacos: „Cred că avem forța să fim în primele 8”

FCSB - OLYMPIACOS 0-0. Darius Olaru (26 de ani) s-a declarat mulțumit de remiza obținută în etapa #5 din Europa League.

Roș-albaștrii au evoluat încă din minutul 67 în inferioritate numerică după eliminarea lui Daniel Bîrligea.

Campioana României continuă să rămână neînvinsă pe teren propriu în faza principală a Europa League.

FCSB - OLYMPIACOS. Darius Olaru: „Am pus caracter în teren”

La finalul partidei, căpitanul celor de la FCSB a tras primele concluzii.

„Un rezultat bun având în vedere că am jucat aproape 30 de minute cu un om în minus, dar pare că suntem obișnuiți.

Am arătat foarte bine, am pus caracter în teren, am arătat încredere și am știut să facem față unei echipe care sezonul trecut a câștigat Conference League”, a declarat Darius Olaru la Prima Sport.

Darius Olaru: „Cred că avem forța să fim în primele 8”

După remiza cu Olympiacos, FCSB a făcut un nou pas important pentru calificarea directă în optimile Europa League.

Darius Olaru este convins că roș-albaștrii pot termina în primele 8.

„Analizăm și noi, vedem prin presă, dar nu pot spune acum cât la % suntem calificați mai departe.

Cred că avem forța să fim în primele 8 și să ne calificăm direct.

Avem un program încărcat în continuare, dar ne-am obişnuit să jucăm din trei în trei zile, iar în campionat parcă jucăm pe 23 decembrie. Vedem şi noi... Nu ne pică bine că jucăm apoi primii în 2025, dar asta este.

E meseria noastră, ăsta e programul şi trebuie să facem faţă. Având în vedere că-mi cunosc coechipierii, aş fi semnat cu jumătate de mână pentru egal, că am avut şi noi situaţiile noastre, puteam câştiga. Dacă nu era acel cartonaş roşu, puteam forţa victoria, simţeam că putem scoate victoria.”

Programul FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

0-0 12 decembrie, ora 19:45: Hoffenheim - FCSB

23 ianuarie, ora 19:45: Qarabag - FCSB

30 ianuarie, ora 22:00: FCSB - Manchester United

Cum arată clasamentul fazei ligii din Europa League

Loc / Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lazio 5 13 2. Atletic Bilbao 5 13 3. Frankfurt 5 13 4. Galatasaray 5 11 5. Anderlecht 5 11 6. Ajax 5 10 7. Lyon 5 10 8. Rangers 5 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Tottenham 5 10 10. FCSB 5 10 11. Ferencvaros 5 9 12. Manchester United 5 9 13. Plzen 5 9 14. Olympiacos 5 8 15. Fenerbahce 5 8 16. Real Sociedad 5 7 17. Bodo/Glimt 5 7 18. Braga 5 7 19. Alkmaar 5 7 20. Midtjylland 5 7 21. AS Roma 5 6 22. Besiktas 5 6 23. FC Porto 5 5 24. Royale Union 5 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Hoffenheim 5 5 26. Slavia Praga 5 4 27. PAOK 5 4 28. Elfsborg 5 4 29. Twente 5 3 30. Malmo 5 3 31. M. Tel Aviv 5 3 32. Qarabag 5 3 33. Ludogorets 5 2 34. RFS 5 2 35. Nice 5 2 36. Dinamo Kiev 5 0